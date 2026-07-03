盧比歐、王毅通話！強碰敏感「台海議題」　美中官方訊息不同調

▲美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）日前與中國外交部長王毅進行電話會議。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）日前與中國外交部長王毅進行電話會議。美國國務院發言人於美東時間2日證實此項消息，並透露雙方在通話中，主要針對兩國建立「具建設性的戰略穩定關係」進行深入討論，而這也是依循美國總統川普（Donald Trump）所指示的原則。

美中外長通話 落實「川習會」新定位

根據美國國務院2日下午發布的官方摘要，美國國務院發言人皮戈特（Tommy Pigott）指出，國務卿盧比歐在與王毅的通話中強調，美中雙方應在「公平與互惠」的基礎上，致力於建立具建設性的戰略穩定關係，而這項對話原則正是依循總統川普的指示。

事實上，川普今年5月甫造訪北京，並與中國國家主席習近平舉行深受矚目的雙邊峰會。當時習近平就曾公開表示，他與川普已達成共識，同意將「中美建設性戰略穩定關係」作為兩國關係的全新定位，以此引導未來3年甚至更長遠的美中關係走向。

中方重申台灣問題 美方摘要隻字未提

儘管雙方對「戰略穩定」展現對話意願，但在敏感的台海議題上，兩國釋出的訊息顯然各表立場。

中國官方媒體《新華社》早在1日就搶先報導指出，王毅與盧比歐是在6月30日進行這場通話；報導更特別點出，王毅在對話中向美方嚴正警告，「台灣議題牽一髮動全身」，期盼美方在處理任何涉及台灣的事務時，務必要保持「慎之又慎」的態度。

面對中方的隔空喊話，媒體在1日也隨即向美方詢問盧比歐當時對於台灣議題的具體回應。然而，美國國務院今天僅低調表示，一切以國務院公布的摘要內容為準。而在這份內容相當簡短的官方摘要中，美方則是「隻字未提」台灣，冷處理的態度引發外界諸多揣測。