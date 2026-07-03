快訊／川普再嗆台灣「搶走100%晶片生意」　 放話奪回60%產能

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普2日接受專訪時，再度將砲口對準台灣晶片產業。他聲稱，台灣過去幾乎把「100%的晶片業務」全盤端走，甚至直言台灣現在的處境岌岌可危，而他正促使晶片大廠將產線全面搬回美國。川普更大膽放話，等到他卸任之際，美國將掌握全球高達60%的晶片產能。

「台灣拿走100%生意」 川普自豪出手干預

川普（Donald Trump）接受CNBC節目主持人柯能（Joe Kernen）專訪，當被問及有報導指出，OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）正討論讓美國政府持有該公司5%股份時，川普並未正面回應，反而轉移話題，大談他過去如何要求英特爾（Intel）讓政府入股。

川普在訪談中話鋒一轉，再度點名台灣。他表示，英特爾當時遇到麻煩、受創嚴重，原因在於過去的歷任美國總統從未祭出關稅保護，「台灣簡直把100%的生意都拿走了，幾乎啦！主要是台灣，南韓也佔了一點，但主要還是台灣。」

川普強調，「我當時就說，如果我是總統，這種事絕對不會發生，台灣絕對不會處於他們現在的地位。」

.@POTUS: "Taiwan literally took 100% of the [semiconductor] business almost ... and I have them all moving back. They’re all moving back into this country. We’re going to have 40 to 50 to 60% of the chips, I think, by the time or pretty close to the time I leave office." pic.twitter.com/a8D5W6ZVmK — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) July 2, 2026

指台灣處境岌岌可危 全球最大廠正搬回美國

「當然啦，現在你也是知道的，他們的處境有點岌岌可危（tenuous），所以我讓他們全都搬回來。」川普宣稱，晶片製造商正將產能移回美國，特別是全球最大的晶片公司正在亞利桑那州（Arizona）興建規模最大的廠房。

川普信心滿滿地表示，過去美國已經不再製造晶片，但現在情況已經改變，這些大廠正在離開台灣並轉往美國建廠，「等到我卸任時，或者非常接近我卸任的時候，我認為我們將擁有40%、50%，甚至60%的晶片產能。」

揭露英特爾秘辛 零投資8個月狂賺700億

針對政府入股企業的作法，川普也主動爆料，稱英特爾當時遇上麻煩找上政府，他便要求取得公司10%的股份，「他們說『什麼？』，我說，我要公司10%的股份。然後他答應了。」

他誇口，這筆交易完成後英特爾股價一飛衝天，美國政府在幾乎「零投資」的情況下，短短8、9個月內就替國家賺了600億至700億美元。

川普抱怨，自己並沒有因為這件事獲得應有的掌聲，「有人說這做法不太符合美國作風。我說，不，事實上我覺得這非常有美國精神。」

AI規模超越網際網路 川普誓言穩坐第一

除了晶片製造，川普也談到中美的AI競賽。他認為AI的發展規模將遠遠超越網際網路，「我經歷過網際網路崛起的那段時期，看到它非常有效地成長，但AI可能會更大。」

針對中國AI技術的追趕，川普強調確實需要設立一些「護欄」來防範惡意玩家，但政府干預應該越少越好。他重申，美國必須在這場科技戰中保持競爭力，「誰能當上第一，誰就能真正贏下這場比賽。而現在，我們可是穩穩的第一名。」