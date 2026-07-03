Meta轉型卡關？　祖克柏認了：AI開發速度不如預期

▲Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）在近期的內部員工大會上坦承，過去四個月以來，公司在AI agent的開發進度上，並沒有如預期般加速。這番言論加上傳出Meta有意出售多餘算力，讓外界不禁猜測，這家科技巨頭是否打算放棄打造基礎模型，重回核心的廣告業務。

砸百億挖角成效不彰 工程師改做「資料標註」

根據investingLive報導，祖克柏一年多前豪擲140億美元，以「併購挖角」的方式買下AI新創公司Scale AI，並延攬創辦人汪濤（Alexandr Wang）擔任Meta超級智慧實驗室負責人，主導大型語言模型（LLM）的開發。

然而，今年四月推出的首款模型成效不佳。隨著各家AI實驗室都在瘋搶高品質資料，有跡象指出，祖克柏已將公司重心轉向資料標註，甚至將軟體工程師調離原職，讓他們改做辛苦的標註工作。

內部重組不順利 高層曾憂「AI動作不夠快」

除了AI開發遇上瓶頸，Meta先前的大裁員與職務調動也打擊了企業文化，即便後來公司試圖透過提供零食與舉辦黑客松來彌補。

根據《路透社》報導，祖克柏在員工大會上承認，公司的組織重組並沒有當初設想的那麼「乾淨俐落」。他也透露，今年初高層主管們確實曾擔心公司在AI領域的「動作會不夠快」。

投資人盼回歸廣告老本行 祖克柏拒絕舉白旗

市場對於Meta放棄AI前瞻領域、回歸最拿手「賣廣告」老本行的期望，反映在2日的股價上，帶動Meta大漲10%。事實上，Meta去年營收成長高達30%且持續加速，但龐大的自由現金流卻全數砸進了資料中心。

受到員工大會消息曝光影響，Meta股價一度下跌擴大當日跌幅，不過隨後已反彈回升。

儘管外界猜測不斷，但祖克柏並未打算放棄，他強調公司在組織重組上所下的賭注「還沒有開花結果」，並在後續更新中表示，他依然相信長期的發展趨勢仍與公司重組的基本輪廓相符，這顯示出，祖克柏目前絲毫沒有要在AI戰場上舉白旗投降的意思。