哈米尼國葬明登場！　伊朗警告：美、以敢偷襲必嚴厲報復

記者張方瑀／綜合報導

伊朗前最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）在美以兩國的空襲中不幸身亡，其國葬儀式預計於明（4）日舉行。面對正值國家治喪的敏感時機，伊朗軍方今日罕見向美國與以色列發出強烈警告，痛批兩國切勿心存僥倖、發動突襲，否則德黑蘭當局將會祭出毀滅性的嚴厲報復。

▲伊朗前最高領袖哈米尼的國葬儀式預計於7月4日舉行。（圖／路透）



伊朗軍方罕見放話：敵人切勿錯估情勢

根據《路透社》引述伊朗國營媒體報導，伊朗哈塔姆安比亞中央總部（Khatam Al-Anbiya）指揮官阿布杜拉希（Ali Abdollahi）在發表嚴正聲明，直接點名美國與以色列這兩個宿敵，「我們嚴正警告伊朗的敵人，尤其是美國與以色列，切勿錯估情勢，慎思我軍將對任何威脅或侵略行動祭出嚴厲報復。」

美以兩國自今年2月底對伊朗發動軍事行動，戰爭爆發首日，時任最高領袖哈米尼就在空襲中喪生，導致中東局勢陷入前所未有的動盪。

全國全面戒備 德黑蘭多城實施禁航

為了防範任何可能的突發狀況，伊朗政府正全面拉高安全防線。哈米尼的喪禮及相關紀念儀式將自4日起在首都德黑蘭揭開序幕，隨後也將在什葉派聖城科姆（Qom）與鄰國伊拉克舉辦紀念活動，最終預計於9日在哈米尼的故鄉麥什赫德（Mashhad）正式下葬。

▲伊朗前最高領袖哈米尼的國葬儀式預計於7月4日舉行。（圖／路透）



伊朗媒體指出，國葬期間全國將實施最高規格的安全戒備。伊朗民航局首長也已於昨日宣布，包含德黑蘭與麥什赫德在內等多個核心城市的空域，將在治喪期間暫時實施嚴格的空域管制，防範敵軍空襲的意圖相當明顯。

兩位最高領袖皆成目標？外長放話立刻反擊

事實上，這已經不是伊朗官方這兩天唯一一次對外放狠話。由於以色列國防部長卡茲（Israel Katz）日前曾公開叫陣，揚言已將伊朗現任最高領袖穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）列入擊殺名單中，此舉徹底激怒德黑蘭高層。

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araqchi）1日就率先發出警告，撂下狠話強調，只要伊朗的人民或是國家領導階層面臨任何一絲威脅，德黑蘭絕對不會坐視不管，將會在第一時間發動最猛烈的強烈反擊。