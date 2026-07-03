俄軍「推進速度」創新低！死傷狂飆烏軍8倍　川普盼終結無謂殺戮

▲俄羅斯2日清晨對烏克蘭首都基輔發動大規模飛彈與無人機攻擊。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯2日清晨對烏克蘭首都基輔發動大規模飛彈與無人機攻擊，造成逾20人不幸喪生。然而，根據最新華府智庫報告指出，俄軍近期的推進速度已創下過去一世紀以來新低，今年上半年的傷亡人數更飆升至烏軍的8倍。對此，美國官員透露，美國總統川普（Donald Trump）期盼能盡早達成和平協議，結束雙方「無謂的殺戮」。

基輔遭狂轟濫炸死傷慘重 川普團隊表態

這場發生在2日夜間至清晨的大規模轟炸，徹底摧毀了基輔多棟公寓建築，造成至少21人死亡，更迫使數以萬計的民眾湧入地下避難所躲避戰火。隨著襲擊發生，俄烏兩國皆矢言要在這場持續4年的戰爭中，發動新一波攻勢。

面對戰火持續延燒，一名美國官員在回應俄軍襲擊時向媒體表示，「川普總統心懷人道主義，希望這場戰爭能夠落幕，讓無謂殺戮畫下句點。」該名官員也強調，川普及其國安團隊一直非常致力於結束俄烏之間的戰爭，「他依然樂觀地認為我們終將達成和平協議。」

▲▼俄羅斯2日清晨對烏克蘭首都基輔發動攻擊，造成逾20人不幸喪生。（圖／路透）



推進速度創百年新低 俄軍傷亡飆升至烏軍8倍

儘管俄羅斯持續展現其發動大規模空襲與破壞的能力，但莫斯科更廣泛的地面軍事行動在近幾個月來已大致停滯。華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）1日發布的最新報告指出，俄軍在烏東頓內茨克（Donetsk）地區取得進展的速度，是過去一世紀以來所有戰爭中最緩慢的。

數據顯示，俄軍在康斯坦丁諾夫卡（Kostiantynivka）周邊平均每天僅推進164英尺，波克羅夫斯克（Pokrovsk）與斯拉維揚斯克（Sloviansk）附近則分別為每天推進230英尺及295英尺。

▲烏克蘭士兵在康斯坦丁諾夫卡（Kostiantynivka）周邊擊落俄羅斯無人機。（圖／路透）



此外，與烏克蘭軍方有聯繫的線上開源情報地圖「DeepState」也指出，俄軍在整個6月份僅控制了約32平方英里的領土。

不僅推進陷入泥淖，俄軍付出的代價也極為慘痛。CSIS報告表明，在2026年前6個月，俄軍的傷亡比例攀升至烏克蘭部隊的近8倍（8比1），遠高於戰爭大部分期間的2比1至3比1。

微小進展仍具破壞力 烏軍反擊重創俄後勤

分析人士警告，儘管推進幅度微小，這些進展仍讓俄軍得以擴大無人機、火砲與滑翔炸彈的打擊範圍，持續摧毀頓巴斯（Donbas）地區由烏克蘭控制的城市。目前最殘酷的血戰正發生在康斯坦丁諾夫卡，俄軍正試圖穩步向該市深處挺進。

另一方面，烏軍也積極展開不對稱反擊。透過針對俄羅斯領土深處的精準打擊，以及對克里米亞半島上支援俄軍部隊的系統性攻擊，烏軍已成功導致俄軍前線燃料短缺、部隊輪調變得複雜，並大幅削弱了俄軍在當地的軍事活動能力。