川普擬禁「外國孕婦」入境美國　替代限制出生公民權違憲

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者葉國吏／綜合報導

美國最高法院6月30日裁定，美國總統川普無權取消在美出生子女的公民資格後，白宮火速轉向限制外國孕婦入境，鎖定「生育旅遊」作為新一波移民管制重點。

最高法院認定，川普試圖限縮出生公民權的行政命令違反美國憲法第14修正案。裁決公布沒多久，川普政府與「讓美國再次偉大」（MAGA）陣營便開始研議替代方案。根據《Axios》報導，白宮內部迅速討論多種做法，其中包含禁止部分外國孕婦赴美，避免有人藉生產取得子女美國身分。

白宮轉攻孕婦入境 MAGA主張擴大邊境限制

白宮發言人傑克森（Jackson）表示，美國總統川普仍將維護「天生美國公民」制度視為重要政策方向，並已要求國會配合推動相關措施。白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller）則稱，美國必須更謹慎評估哪些外國人能入境，即使只是短期停留，也可能牽涉公共資源與福利問題。

曾任國土安全部副部長的庫奇內利（Ken Cuccinelli）指出，《移民與國籍法》賦予總統限制特定人士入境的權力，因此國務院可拒發簽證，海關與邊境保護局也能直接攔下懷孕旅客。川普陣營如今將焦點放在「事前阻止入境」，而非孩子出生後再挑戰其公民身分。

司法部鎖定生育旅遊 恐涉簽證詐欺與洗錢

代理司法部長布蘭奇（Chad Branch）已要求全美聯邦檢察官，把「生育旅遊」案件列為優先查辦對象。司法部備忘錄提到，部分相關產業疑似涉及不實簽證申請、假資料、洗錢與盜用身分等犯罪行為，未來將加強調查與起訴。

華府智庫「移民研究中心」專家豐恩（Jon Feere）表示，美國現行法律並未明文禁止孕婦入境，但簽證官若懷疑旅客有赴美生產意圖，可拒發簽證，也能要求申請人誠實說明懷孕情況。若刻意隱瞞，可能被認定涉及詐欺，不但會撤銷簽證，還可能面臨刑責甚至永久不得入境。據統計，美國每年約有2萬至2萬6000件生育旅遊案例，占全年出生人口比例不高，但川普政府仍認為此現象可能成為非法移民與國安漏洞。