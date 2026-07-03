WHO：郵輪漢他病毒疫情結束　最後接觸者陰性

▲維德角培亞港（Praia）身穿防護服的醫護人員從「洪迪斯號」郵輪上撤離病人。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導

世界衛生組織（WHO）宣布，與郵輪「洪迪亞斯號」有關的漢他病毒疫情正式結束，最後一名接觸者檢驗陰性後解除隔離。這起事件累計12例確診、3人病逝，曾引發33國大規模追蹤。

郵輪疫情告終 最後接觸者返家

WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在記者會表示，自5月25日後便未再出現新增病例，最後一名需要觀察的人員也已完成隔離程序，目前健康狀況正常並返家，因此世衛正式認定此次疫情已告結束。

▲豪華郵輪「洪迪斯號」（MV Hondius） 。（圖／路透）

不過，世衛強調，疫情雖然平息，相關研究工作才正要展開。專家正分析病毒傳播過程與感染來源，希望從這次事件累積經驗，作為未來面對類似疫情時的重要參考。

郵輪4月啟航 曾停靠偏遠島嶼

懸掛荷蘭國旗的「洪迪亞斯號」（MV Hondius）4月1日自阿根廷烏斯華雅出發，途中曾前往南大西洋多處偏遠地區，包括崔斯坦達庫尼亞島（Tristan da Cunha），之後一路北上至西班牙加納利群島的田尼利夫島，船上剩餘乘客也在當地完成撤離。

▲「洪迪亞斯號」郵輪（MV Hondius）。（圖／路透）

根據WHO統計，這波疫情共出現12起確診案例，另有1例疑似感染，其中3人死亡。譚德塞指出，全球共有33個國家與地區的衛生機構參與疫調與追蹤，累計監測超過650名接觸者，世衛後續仍會持續研究病毒特性與疫情應對方式。