今年最慘重！　俄羅斯轟炸基輔至少25死逾90傷

▲俄羅斯轟炸基輔至少25死逾90傷。（圖／路透社，下同）

記者葉國吏／綜合報導

俄羅斯今天凌晨大規模空襲烏克蘭首都基輔，發射近500架無人機與74枚飛彈，造成至少25人喪命、90多人受傷，約130棟建築受損，成為今年以來基輔死傷最嚴重的一次攻擊。

基輔市中心整夜爆炸聲不斷，濃煙瀰漫天空，大批民眾衝進地鐵站與防空設施避難。基輔軍事管理局局長特卡欽科（Tymur Tkachenko）表示，搜救人員持續在瓦礫中尋找受困者，死亡數字恐怕還會增加。市長克里契科（Vitali Klitschko）宣布，基輔隔天將進入哀悼日。

空襲重創住宅區 傷者包含孩童與醫護

市府指出，超過90人受傷，其中包含孩童、醫護人員與救護車駕駛，部分居民仍受困在遭炸毀的住宅內。這波攻勢波及整座約300萬人口的城市，多處住宅與公共設施嚴重受創。即使俄烏戰爭已進入第5年，如此規模的攻擊仍相當少見。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）緊急縮短愛爾蘭行程返國，並前往視察一棟半毀的9層住宅。他直言，若盟友早點交付承諾的防空系統，原本能救下更多人命與房屋，目前烏軍也正面臨愛國者飛彈不足問題。

澤倫斯基施壓盟友 俄方稱報復烏軍空襲

澤倫斯基晚間談話提到，下週在土耳其舉行的北約峰會，防空支援將成為重點議題之一。烏克蘭空軍表示，俄軍這次共出動496架無人機及74枚飛彈，其中彈道飛彈數量異常偏高，也讓攔截效果受到影響。

俄羅斯國防部則透過Telegram表示，這次大規模打擊動用了高精準武器與無人機，目標鎖定軍事、能源設施及機場等地，並稱行動是回應烏克蘭近期對俄國境內的無人機攻擊。烏方近日持續襲擊俄國燃料設施，並宣稱擊中下諾佛哥羅州一座煉油廠，當地官員則證實有工業區遇襲，造成1人死亡。