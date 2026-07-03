日IT公司主管帶千萬存款提早15年退休　原因很現實

記者黃翊婷／綜合報導

日本有不少65歲以上的人仍選擇繼續留在職場，不過，一名曾在IT公司擔任主管的55歲男子浩二（化名），卻選擇在50歲時提早退休，並帶著9000萬日圓的存款從都市搬到鄉下生活，他直言不認為搬到鄉下開銷會減少，但他受夠了每天無止盡的開會，至今都沒有想過要回到退休以前的生活。

▲浩二厭倦原本的職場生活，選擇提早15年退休。（示意圖／VCG，與本文當事人無關。）

根據日媒《THE GOLD ONLINE》報導，55歲的浩二曾在IT公司擔任主管，收入一直很穩定，他卻在50歲時選擇提早退休，當時他已經還清房貸、孩子們也都各自獨立生活，於是決定賣掉都市的公寓，帶著9000萬日圓（大約新台幣1784萬元）存款搬到鄉下生活。

浩二挑選的地點並非完全遠離都市，附近仍有車站、醫院和超市，他也直言，不認為搬到鄉下生活開銷就會減少，所以有提前試算管理費、修繕費、醫療費等支出項目，並將每個月的生活費控制在22萬日圓（大約新台幣4萬元）左右，最初的幾個月他感覺很放鬆，每天都像在放假，但他也沒有鬆懈很久，之後便主動參與地方志工活動，每周也會承接一些線上委託工作，每個月的收入還是有數萬日圓。

浩二坦言，他受夠過去無止盡的會議、人事考核、跨部門協調工作的工作環境，如今的生活十分充實，他也從來沒有想過回到以前的生活，雖然搬到鄉下也有許多不便，例如娛樂選擇少、醫療資源較差、較難與老朋友聚會等等，但這5年來他不曾後悔。

「什麼都不做的生活，大概不適合我。」浩二表示，退休之後他仍維持少量工作與社交，避免自己陷入孤立狀態，每年也會固定檢視資產狀況，並調整各項支出，「與其說是退休，不如說是停止過去那種自己不喜歡的工作方式，重新選擇生活。」