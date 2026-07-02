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大快人心！大阪「撞人族」出沒　遇南韓壯漢攔住教訓秒縮變俗辣

網紅陸恩英毫不退讓，數度指著對方警告「不要再這樣做了！叫你不要再這樣做了！」。（翻攝自매드브로 MadBros YT）

▲網紅陸恩英毫不退讓，數度指著對方警告「不要再這樣做了！叫你不要再這樣做了！」。（翻攝自매드브로 MadBros YT）

圖文／鏡週刊

在日本，專挑弱小婦孺故意用肩膀猛撞行人的「撞人族」時有所聞，早已成為根深蒂固的社會問題。然而，1名南韓網紅最近在大阪街頭的「大快人心」舉動，在台韓日三地的社群平台上引發了排山倒海的熱烈討論。

擁有約60萬訂閱的南韓YouTube頻道「madbro」昨（1日）上傳了一段影片，片中陸恩英老師與友人正走在大阪熱鬧的商店街上，不料同行的1名女性友人突然遭到1名迎面而來的日本男子狠狠「碰撞肩膀」。受害女性當下既困惑又痛苦地表示「剛剛超大力被他用肩膀拐了一下」。陸恩英起初抱著「對方可能只是不小心」的想法尾隨其後觀察，卻意外直擊了令人憤怒醜陋一幕。

基本上，這名男子就是慣犯，一路上不分青紅皂白，專挑女性、年幼的外國遊客以及身穿制服的小學生等看起來毫無反擊能力的弱勢族群下手，故意挺起肩膀朝對方撞過去，得逞後還轉頭和同行友人相視大笑，態度極其囂張。

目睹全程的陸恩英徹底燃起怒火，憑藉著高大魁梧的身材，直接一個箭步擋在該名男子面前，用韓語連珠炮似地憤怒質問「你幹嘛一路上一直用肩膀撞人？」「為什麼要這樣到處撞人？」。面對身材壯碩、氣勢凌人的陸恩英，這名原本氣焰囂張的「撞人男子」瞬間氣勢秒縮，一臉驚慌失措地狂飆英文連聲道歉「Sorry、Sorry」。陸恩英則毫不退讓，數度指著對方警告「不要再這樣做了！叫你不要再這樣做了！」，最後該名男子只能一臉尷尬、唯唯諾諾地狼狽逃離現場。

這段「正面教訓」影片在網路上曝光後迅速瘋傳，網友紛紛直呼「看完整個通體舒暢！」「果然只敢欺負弱小，遇到大隻馬馬上變俗辣」。事實上，不只一般觀光客受害，近期包含南韓女團RESCENE成員在內的多位名人造訪日本時，也都曾碰過類似的「壓肩」遭遇。

另外，根據日本去年的萬人問卷調查指出，高達14%的民眾曾親身遭遇過這種惡意碰撞，如今南韓網紅在街頭挺身而出正面反擊，也讓這個隱藏在日本風光背後的社會毒瘤再度浮上檯面。


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