Google上訴失敗！　歐盟法院裁定「罰款1500億」破紀錄

▲ Google被歐盟開罰天價金額。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

歐盟最高法院2日駁回Google母公司Alphabet上訴，維持逾41億歐元的天價反壟斷罰款，創下歐盟競爭執法史上最高紀錄之一，預料將進一步強化歐洲對科技巨頭的監管力道。

強制預裝APP壟斷市場 歐盟2018年重罰

綜合《路透》等外媒，此案源於歐盟執委會2018年的裁罰。執委會當時認定，Google透過與手機製造商簽訂協議，強制要求廠商在Android裝置上預裝Google搜尋、Chrome瀏覽器及Google Play應用商店，同時限制廠商採用其他競爭性Android系統，藉此鞏固其在行動搜尋市場的主導地位，違反歐盟競爭法規。

執委會最初開罰43.4億歐元，2022年下級法院略為調降至41.25億歐元（約1500億台幣），Google隨後再提上訴，案件送交位於盧森堡的歐盟法院裁決。

歐盟法院指濫用支配地位 原審判決確定

歐盟法院法官在判決中表示，「Google及Alphabet就普通法院判決提出的上訴被駁回，進而確認其因在Android作業系統中濫用Google搜尋市場支配地位所受的處罰。」

Google發言人則回應，此判決未能充分考量該公司為確保Android保持開放、互通及免費所投入的努力，並強調早在2018年裁決後便已調整相關協議以符合規定，未來仍將持續致力於創新與開放。

歐盟累計罰款近110億 恐越來越高

事實上，這只是Google與歐盟之間一連串反壟斷訴訟其中一起。該公司2021年在一場涉及24億歐元罰款的訴訟中落敗，被控在Google搜尋結果中優先推薦自家購物比價服務。加上歷年各項違規行為，Google累計已被歐盟罰款近110億歐元。

此外，Google目前正面臨歐盟依《數位市場法》展開的調查，涉及在搜尋結果中優待自家服務及應用程式商店相關爭議，恐怕因此吞下更多罰款。