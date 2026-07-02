　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

Google上訴失敗！　歐盟法院裁定「罰款1500億」破紀錄

▲▼ Google,谷歌。（圖／路透）

▲ Google被歐盟開罰天價金額。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

歐盟最高法院2日駁回Google母公司Alphabet上訴，維持逾41億歐元的天價反壟斷罰款，創下歐盟競爭執法史上最高紀錄之一，預料將進一步強化歐洲對科技巨頭的監管力道。

強制預裝APP壟斷市場　歐盟2018年重罰

綜合《路透》等外媒，此案源於歐盟執委會2018年的裁罰。執委會當時認定，Google透過與手機製造商簽訂協議，強制要求廠商在Android裝置上預裝Google搜尋、Chrome瀏覽器及Google Play應用商店，同時限制廠商採用其他競爭性Android系統，藉此鞏固其在行動搜尋市場的主導地位，違反歐盟競爭法規。

執委會最初開罰43.4億歐元，2022年下級法院略為調降至41.25億歐元（約1500億台幣），Google隨後再提上訴，案件送交位於盧森堡的歐盟法院裁決。

歐盟法院指濫用支配地位　原審判決確定

歐盟法院法官在判決中表示，「Google及Alphabet就普通法院判決提出的上訴被駁回，進而確認其因在Android作業系統中濫用Google搜尋市場支配地位所受的處罰。」

Google發言人則回應，此判決未能充分考量該公司為確保Android保持開放、互通及免費所投入的努力，並強調早在2018年裁決後便已調整相關協議以符合規定，未來仍將持續致力於創新與開放。

歐盟累計罰款近110億　恐越來越高

事實上，這只是Google與歐盟之間一連串反壟斷訴訟其中一起。該公司2021年在一場涉及24億歐元罰款的訴訟中落敗，被控在Google搜尋結果中優先推薦自家購物比價服務。加上歷年各項違規行為，Google累計已被歐盟罰款近110億歐元。

此外，Google目前正面臨歐盟依《數位市場法》展開的調查，涉及在搜尋結果中優待自家服務及應用程式商店相關爭議，恐怕因此吞下更多罰款。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
失業二寶爸找到新工作...第一天下班就被毒駕撞死
32歲女血流3年拒內診！醫「一指摸到瘤」已聞到腐肉味
九把刀《功夫》燒掉1.5億公帑！李遠認「非常傻眼」：向納稅人
日本「撞人族」遇南韓壯漢！當街被教訓　狼狽離開現場

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

準備「X翻川普」？日共產黨員擺攤槍擊遊戲　標靶是高市早苗肖像

網友自稱台灣女生！　日男「6500萬日圓」加密貨幣被騙光

大快人心！大阪「撞人族」出沒　遇南韓壯漢攔住教訓秒縮變俗辣

Google上訴失敗！　歐盟法院裁定「罰款1500億」破紀錄

點名中國！川普提巴拿馬運河　稱絕不讓中國接管

直播接吻犯罪！　印尼女遭「公開鞭刑27下」當場昏倒

生前沒機會！他死後想當夢露鄰居　豪砸620萬買「偶像隔壁墓園」

劍指北韓？南韓海軍陸戰隊「海上實彈射擊」　西北離島開砲300發

8僧侶當場死亡！泰11歲弟偷開車「高速衝撞朝聖隊伍」　恐怖畫面曝

伊朗警告美國！　干涉荷莫茲將遭武裝部隊果斷回應

《海洋奇緣》真人版震撼大銀幕！　巨石強森「肌肉+捲毛」神還原毛伊

姆巴佩100%專注贏球！拒與梅西爭奪第一：他永遠都在進球

從街頭求生到醫院守護...　跛腳浪浪「用9年教會我們生命價值」

0至18歲津貼優於川普帳戶！　賴清德喊全球首創：讓台灣因而偉大

哈蘭德86分鐘絕殺象牙海岸　竟是累到不想踢延長賽　下一戰對決巴西勝算很小??

又一個熱帶低壓生成！估明天增強雙颱「巴威、梅莎」

海產店前用腳「滑步推機車」酒測0.25被法辦　不算駕駛判無罪

世界盃最狂魔咒！巴西4次碰挪威沒贏過　哈蘭德要續寫28年神話

暑遊最夯全新設施！九族文化村40週年慶「榮葉湖水劇場」震撼登場

姆巴佩聯手奧利塞發威　3比0擊潰瑞典！五大神紀錄誕生　法國奪冠率暴升至32%衝第一

準備「X翻川普」？日共產黨員擺攤槍擊遊戲　標靶是高市早苗肖像

網友自稱台灣女生！　日男「6500萬日圓」加密貨幣被騙光

大快人心！大阪「撞人族」出沒　遇南韓壯漢攔住教訓秒縮變俗辣

Google上訴失敗！　歐盟法院裁定「罰款1500億」破紀錄

點名中國！川普提巴拿馬運河　稱絕不讓中國接管

直播接吻犯罪！　印尼女遭「公開鞭刑27下」當場昏倒

生前沒機會！他死後想當夢露鄰居　豪砸620萬買「偶像隔壁墓園」

劍指北韓？南韓海軍陸戰隊「海上實彈射擊」　西北離島開砲300發

8僧侶當場死亡！泰11歲弟偷開車「高速衝撞朝聖隊伍」　恐怖畫面曝

伊朗警告美國！　干涉荷莫茲將遭武裝部隊果斷回應

梅根驚喜現身螢光幕！《澳洲頂級廚師》海選殘酷回歸　搶24張門票拚500萬

拍親密相擁戲突打聖光！王楚然反應超真實　大笑加詞吐槽陸劇男神

致癌沙拉油下游流向包含晶華　飯店：僅用於員工餐廳

皇馬戰友生死鬥　C羅、莫德里奇世界盃最終一舞大對決

台股延長交易時間　金管會：沒有「社會共識」前不會貿然推動

北竿男突昏迷急需送醫！海巡跨海後送　今年已完成8件醫療救援

總是聊到冷場？「3個聊天技巧」人際關係自然變好

「愛彥程打線」發威！韓華單局狂灌9分　王彥程保勝投資格退場

血流3年拒內診！32歲女血紅素剩7　醫「一指摸到瘤」已聞到腐肉味

林安可回一軍仍等安打開張　軟銀橫掃西武穩居龍頭

【本汪怕怕】害怕掃地機器人！25kg狗狗坐爸身上貼緊緊XD

國際熱門新聞

擁25公分巨鵰好痛苦！　澳健身教練哀怨吐心聲

客機突發7500劫機警報　3國戰機緊急升空

長眠聖母峰近30年！名地標「綠靴子」遺體要回家了

2歲童陳屍後座　爸忘記送他去上學

星巴克最美女店員畢業改拍寫真！身材驚呆粉絲

貝佐斯前妻5年捐8352億　馬斯克批：讓世界更糟

8僧侶當場死亡！泰11歲弟偷開車衝撞朝聖隊伍

日女主持直播突被後面熊抱！　失控球迷竟是藝人

川普又點名台灣！台積電將擴廠

俄大規模轟炸　基輔遭四面八方攻擊

南極冰川竟流出「鮮血」！科學家驚見「神秘生命」

烏軍無人機狂轟俄羅斯　6月大嬰兒喪命

Google上訴失敗　反壟斷罰款1500億破紀錄

經濟學人：台灣應善用「半導體籌碼」逼川普低頭

更多熱門

相關新聞

澳法院裁定蘋果、Google壟斷　App內購30%抽成違法

澳法院裁定蘋果、Google壟斷　App內購30%抽成違法

澳洲聯邦法院日前針對App市場競爭問題做出歷來最具影響力的裁決。澳洲聯邦法院認為，Apple與Google因長期在App Store政策上收取高額抽成、限制市場競爭，被認定違反《澳洲競爭法》第46條，判決結果將重塑澳洲的數位市場秩序。

IT巨頭支付新聞費用過低　違反日本反壟斷法

IT巨頭支付新聞費用過低　違反日本反壟斷法

Apple Pay陷壟斷案　不法獲利至少10億美元

Apple Pay陷壟斷案　不法獲利至少10億美元

大陸人大常委通過《反壟斷法》修改！8月起實施

大陸人大常委通過《反壟斷法》修改！8月起實施

蘋果App Store遭令「開放官方外收費方式」

蘋果App Store遭令「開放官方外收費方式」

關鍵字：

歐盟罰款Google壟斷反壟斷法科技監管Android政策

讀者迴響

熱門新聞

擁25公分巨鵰好痛苦！　澳健身教練哀怨吐心聲

逆轉脂肪肝！醫推「2運動」免狂操：半數人12周完全消失

獨家／「前政黨發言人」轉戰SWAG！

「真正受歡迎的人」有5個特質

客機突發7500劫機警報　3國戰機緊急升空

林隆璇爆活不過61歲！　愛兒林亭翰崩潰證實：再撐10天

長眠聖母峰近30年！名地標「綠靴子」遺體要回家了

12歲女控父猥褻！父喊冤求助「手機卻藏大量偷拍片」

2歲童陳屍後座　爸忘記送他去上學

台南警臨檢酒店　小姐「低胸短裙」現身

苗栗狠媽悶死9歲兒和8月大女！一審重判30年

颱風「大而強」預估路徑朝台灣　雙颱搶巴威之名

11協會「寄生運動部」名單曝光　李洋出手年底搬家

噁警偷拍與前女友嘿咻影片　一審判囚8月

巴威颱風下周「又大又強」　歐洲模式預測：壓向台灣北部陸地

更多

最夯影音

更多
《海洋奇緣》真人版震撼大銀幕！　巨石強森「肌肉+捲毛」神還原毛伊

《海洋奇緣》真人版震撼大銀幕！　巨石強森「肌肉+捲毛」神還原毛伊
姆巴佩100%專注贏球！拒與梅西爭奪第一：他永遠都在進球

姆巴佩100%專注贏球！拒與梅西爭奪第一：他永遠都在進球

從街頭求生到醫院守護...　跛腳浪浪「用9年教會我們生命價值」

從街頭求生到醫院守護...　跛腳浪浪「用9年教會我們生命價值」

0至18歲津貼優於川普帳戶！　賴清德喊全球首創：讓台灣因而偉大

0至18歲津貼優於川普帳戶！　賴清德喊全球首創：讓台灣因而偉大

哈蘭德86分鐘絕殺象牙海岸　竟是累到不想踢延長賽　下一戰對決巴西勝算很小??

哈蘭德86分鐘絕殺象牙海岸　竟是累到不想踢延長賽　下一戰對決巴西勝算很小??

熱門快報

天天簽到抽你看 WILD WILD 六大男神！

天天簽到抽你看 WILD WILD 六大男神！

不用飛韓國！每天完成簽到任務，即有機會抽中韓國人氣音樂劇《WILD WILD》雙人門票

連續簽到抽韓團演唱會門票

連續簽到抽韓團演唱會門票

即日起至7/6，下載新聞雲APP，連續簽到抽《2026 KOREA HOT TAIPEI》雙人門票！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面