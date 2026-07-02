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點名中國！川普提巴拿馬運河　稱絕不讓中國接管

▲▼ 美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲圖為美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普1日出席老羅斯福總統圖書館揭幕儀式，並在致詞期間提到老羅斯福是他長久以來敬仰的人，以及他所主導興建的巴拿馬運河。川普稱，美國絕不會讓中國接管巴拿馬運河。

NBC、路透、獨立報等報導，巴拿馬運河是在1914年開通，由老羅斯福主導興建，並在1999年12月31日移交巴拿馬。在1日的揭幕儀式上，川普透露，他在新圖書館裡和老羅斯福人工智慧（AI）全像投影聊過巴拿馬運河，還問「你覺得巴拿馬運河是你最大的成就嗎？」

AI版老羅斯福提到，巴拿馬運河是他最自豪的成就之一，但最重要的往往不是規模最大或最受矚目的工作，他是以「改善多少人的生活」來衡量自己最偉大的成就，並提及國家公園擴建、食品與藥品安全等政績。

川普稱，巴拿馬運河在啟用第一天就很成功，但後來卻將其送人，還把船隻通行費調漲4倍，這些年來都在賺大錢，「現在中國正試圖接管巴拿馬運河，我們絕不會讓這種事發生」。他還承認，這句話並不在講稿之中，因為他也不是真的有講稿。

自從川普重返白宮之後，經常提起巴拿馬運河，甚至暗示不排除動用武力收回控制權。

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