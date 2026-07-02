直播接吻犯罪！　印尼女遭「公開鞭刑27下」當場昏倒

▲ 女子在鞭刑過程中當場昏倒。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印尼亞齊省一名女子因在TikTok直播中與男伴接吻，被控進行「不雅直播」，依伊斯蘭教法被判處27下鞭刑，成為該省首例因此罪名公開受刑的人。但她在行刑過程中因劇痛當場昏厥，現場一度混亂。

根據《每日郵報》，現場畫面顯示這名女子跪地受刑，一名戴著口罩的伊斯蘭教法警察反覆以藤條抽打她的背部，導致她整張臉因疼痛而扭曲，隨後捂著背癱倒在地，身後一名女性見狀趕緊扶住她，接著一名醫護人員上前檢查她的狀況，以評估是否應繼續行刑。

昏倒也無法免刑 康復後得打完

依據當地規定，即便受刑者需要接受醫療救治，也無法因此免除刑罰，剩餘的鞭刑將在她康復後繼續執行。與她一同被控參與直播的男伴也被鞭刑，當天還有其他4名罪犯受刑。

亞齊省是印尼唯一實施伊斯蘭教法的省份，婚前性行為、飲酒、賭博及同性關係均屬刑事犯罪，公開鞭刑是常見的懲罰手段。公開行刑的地點通常在清真寺外或社區廣場，往往吸引大批民眾圍觀拍照，當局認為藉此羞辱罪犯能加強殺雞儆猴的效果。

6月則有一對男女因婚外性行為被判各鞭100下，女方同樣因在行刑過程中昏倒被抬離現場；今年1月還有另一名女子涉及飲酒及婚外性行為，和伴侶合計被處140下鞭刑後暈倒，須以救護車送醫。

人權組織批殘忍 官方堅稱具嚇阻效果

國際特赦組織與人權觀察等人權機構長期批評此做法，認為公開處刑除造成生理傷害外，更帶來難以抹滅的心理創傷。亞齊地方官員對此則堅稱，鞭刑是有效的威懾手段，也是該省文化認同的一部分。