準備「X翻川普」？日共產黨員擺攤槍擊遊戲　標靶是高市早苗肖像

▲疑似日本共產黨黨員，在東京街頭舉辦射擊活動，標靶為高市早苗、川普、納坦雅胡肖像。（圖／翻攝自X）

記者羅翊宬／編譯

日本共產黨近期緊急與爭議激進團體切割！日本共產黨黨報《新聞赤旗》今（2）日發表聲明，嚴正譴責某團體以首相高市早苗、美國總統川普及以色列總理納坦雅胡的肖像作為標靶，在街頭舉辦「射擊遊戲」的行為。日本共產黨強調，絕對無法容忍這種讓人聯想到暴力的惡質表演，不僅違反黨綱，更嚴重損害黨譽。

根據日媒《產經新聞》，這起引發日本社會譁然的事件，發生於6月15日。一名自稱是日本共產黨黨員的女性「家登みろく」社群平台X，高調分享了一組在街頭舉辦「射擊遊戲」的照片。然而，令人震驚的是，遊戲中的射擊標靶竟然是日本現任首相高市早苗、美國總統川普，以及以色列總理納坦雅胡等國家元首的肖像。

照片曝光後隨即點燃輿論戰火，大批日本網友湧入留言質疑，痛批這種行為假借和平之名、行宣揚暴力之實。據悉，這群主辦街頭活動的成員平常活躍於JR新宿站東南口廣場等鬧區，表面上打著「反對歧視、反對戰爭」的旗號，並將自己的街頭宣傳活動命名為「路哲」，意即在路邊與哲學對話。

事實上，這個名為「路哲」的團體早已不是第一次引發爭議。他們過去曾前往東京大學正門前，包圍並抗議參政黨代表神谷宗幣的演講；此外，在東京都杉並區區長選舉時，該團體也曾大動作現身力挺現任區長岸本聰子，當時現場甚至有日本共產黨籍的區議員一同現身造勢。

由於該團體在街頭活動時經常播放震耳欲聾的音樂，且政治主張極其強烈、激進，日本輿論與專家紛紛指出，他們的活動風格與過去惡名昭彰的反歧視激進組織「打爆種族主義者隊」（レイシストをしばき隊）如出一轍，被視為該組織的延伸或翻版。

眼看民怨越演越烈，《新聞赤旗》發表了一篇名為「關於反對反動政權、排外主義運動應有之姿態」的無署名論文，正式向外界表態，表示任何讓人聯想到暴力行為的表演與支持行動，「皆與黨綱、黨章、黨中央委員會總會的決定完全不容，同時也是傷害本黨信譽的行為。」