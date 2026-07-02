　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

生前沒機會！他死後想當夢露鄰居　豪砸620萬買「偶像隔壁墓園」

62歲的科技投資人賈賓於2024年豪砸19.5萬美元（約新台幣620萬元），成功買下洛杉磯皮爾斯兄弟西木村紀念公園內的一處單人墓穴，而該位置緊鄰好萊塢傳奇女星瑪麗蓮．夢露的長眠之地，引發外界對「名人墓經濟」的熱烈討論。（金馬執委會提供）

▲62歲的科技投資人賈賓於2024年豪砸19.5萬美元（約新台幣620萬元），買下一處緊鄰瑪麗蓮．夢露長眠之地的單人墓園，要和偶像當鄰居。（金馬執委會提供）

圖文／鏡週刊

豪砸620萬只為死後和夢露當鄰居？對多數粉絲而言，追星的極致或許是反覆觀看偶像的電影，或是砸重金購買演唱會門票；然而，對於現年62歲的科技投資人賈賓（Jabin）來說，真正的追星是超越生死的陪伴。賈賓在2024年做出一個驚人決定，豪砸19.5萬美元（約新台幣620萬元），在美國洛杉磯的皮爾斯兄弟西木村紀念公園（Pierce Brothers Westwood Village Memorial Park）買下一個單人墓穴，只為了在自己百年之後，能夠與好萊塢傳奇女星瑪麗蓮．夢露（Marilyn Monroe）比鄰而居。

為何富豪瘋買墓位搶當瑪麗蓮．夢露鄰居？

賈賓在接受媒體採訪時，完全無法掩飾內心的興奮與期待。賈賓坦言，買下瑪麗蓮．夢露旁邊的墓穴對自身而言是一場「千載難逢的機會」，並熱情告白：「這能讓我永遠陪伴這位史上最具代表性的女演員，她絕對是我最喜歡的金髮女郎！」

這種跳脫傳統思維的追星行徑，在名流與好萊塢歷史交織的洛杉磯其實並不罕見。位於當地的「好萊塢永恆公墓」（Hollywood Forever Cemetery），每天都在上演類似的「名人迷戀」現象。

長眠明星身旁能提升地位？

好萊塢永恆公墓的私人墓園主管伯曼（Noelle Berman）透露，渴望將自身安葬在名人墓旁的客戶一直以來都絡繹不絕。伯曼分享日常工作經驗指出，當駕駛高爾夫球車帶領客戶實地參觀墓園時，只要經過某位知名巨星的墓碑，客戶往往會當場指著周邊表示：「我想在附近買一塊地。」由於熱門名人的周邊地理位置需求極為旺盛，許多買家甚至會提前數年就完成預訂與付款。

針對這種看似瘋狂的「名人墓經濟」，知名人壽和遺產規劃公司Everplans的教育總監紐曼（Gene Newman）剖析，這種行為在人類歷史中並非新創。數百年來，富貴人家與平民百姓便經常支付高昂代價，只求能安葬在聖人、皇室成員、軍事英雄或宗教聖物的周圍。

紐曼也分析，現代人購買名人旁墓位的動機多元，部分人士認為，長眠在明星身旁能反射性地提升自身的社會地位；另一部分人則是渴望藉此彌補生前無法與偶像親自相識、互動的遺憾。

紐曼直言，從某種超現實的意義上來說，這群狂熱的追星族追求的並非只是一時的話題，而是一種靈魂的永恆。透過將自己與不朽的傳奇巨星綑綁在一起，他們找到了一種「不需要變成吸血鬼，也能在歷史中獲得永生」的獨特告別方式。


更多鏡週刊報導
專挑剛下葬2小時遺體...挖墓工自爆「戀屍癖」始末　8年性侵48具女屍、好友是共犯
深夜見「去世半年表弟」陪葬手機來電...接通後死寂無聲　全因親友1舉動讓電話撥通
最浪漫陪葬？1600年前古埃及人用荷馬史詩「當內臟」　木乃伊腹中首見希臘文學

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／王品18門市用到致癌沙拉油　零售沙茶醬也全下架
快訊／致癌油流向曝光　路易莎、晶華酒店、老協珍都中
巴威快速增強「最快後天變強颱」　下周四起接近台灣
快訊／股海落難！友達爆7325.13萬違約交割
Google上訴失敗！　「罰款1500億」破紀錄
致癌沙拉油流入新北32校午餐「全吃下肚」　台北也有22校曾使
快訊／煙波大飯店工安奪命意外！　同夥扛屍上1F落跑
新竹縣長官邸遭爆變砲房！　人妻崩潰：被始亂終棄

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

網友自稱台灣女生！　日男「6500萬日圓」加密貨幣被騙光

大快人心！大阪「撞人族」出沒　遇南韓壯漢攔住教訓秒縮變俗辣

Google上訴失敗！　歐盟法院裁定「罰款1500億」破紀錄

點名中國！川普提巴拿馬運河　稱絕不讓中國接管

直播接吻犯罪！　印尼女遭「公開鞭刑27下」當場昏倒

生前沒機會！他死後想當夢露鄰居　豪砸620萬買「偶像隔壁墓園」

劍指北韓？南韓海軍陸戰隊「海上實彈射擊」　西北離島開砲300發

8僧侶當場死亡！泰11歲弟偷開車「高速衝撞朝聖隊伍」　恐怖畫面曝

伊朗警告美國！　干涉荷莫茲將遭武裝部隊果斷回應

洩欲不成殺女高中生！韓嫌犯警察爸涉滅證　銷毀充氣娃娃、手機

《海洋奇緣》真人版震撼大銀幕！　巨石強森「肌肉+捲毛」神還原毛伊

姆巴佩100%專注贏球！拒與梅西爭奪第一：他永遠都在進球

從街頭求生到醫院守護...　跛腳浪浪「用9年教會我們生命價值」

0至18歲津貼優於川普帳戶！　賴清德喊全球首創：讓台灣因而偉大

哈蘭德86分鐘絕殺象牙海岸　竟是累到不想踢延長賽　下一戰對決巴西勝算很小??

又一個熱帶低壓生成！估明天增強雙颱「巴威、梅莎」

海產店前用腳「滑步推機車」酒測0.25被法辦　不算駕駛判無罪

世界盃最狂魔咒！巴西4次碰挪威沒贏過　哈蘭德要續寫28年神話

姆巴佩聯手奧利塞發威　3比0擊潰瑞典！五大神紀錄誕生　法國奪冠率暴升至32%衝第一

藍猛攻三鶯線搶功　蘇巧慧嘆：國民黨當年灑麵粉、丟水球擋前瞻預算

網友自稱台灣女生！　日男「6500萬日圓」加密貨幣被騙光

大快人心！大阪「撞人族」出沒　遇南韓壯漢攔住教訓秒縮變俗辣

Google上訴失敗！　歐盟法院裁定「罰款1500億」破紀錄

點名中國！川普提巴拿馬運河　稱絕不讓中國接管

直播接吻犯罪！　印尼女遭「公開鞭刑27下」當場昏倒

生前沒機會！他死後想當夢露鄰居　豪砸620萬買「偶像隔壁墓園」

劍指北韓？南韓海軍陸戰隊「海上實彈射擊」　西北離島開砲300發

8僧侶當場死亡！泰11歲弟偷開車「高速衝撞朝聖隊伍」　恐怖畫面曝

伊朗警告美國！　干涉荷莫茲將遭武裝部隊果斷回應

洩欲不成殺女高中生！韓嫌犯警察爸涉滅證　銷毀充氣娃娃、手機

日本「藍武士」英雄式回歸　700位球迷羽田機場暖心接機

蘋果漲價風波神腦國際「差額全吸收」：絕不取消訂單

兩岸青年峰會在京開幕　宋濤批綠營推台青上戰場、尹力釋AI產業平台

快訊／王品18門市用到致癌沙拉油　零售沙茶醬也全下架

桃市府公告第三批高風險場所管制名單　倉儲業逐批納管提升公安

快訊／中聯大豆油致癌油流向曝光　路易莎、晶華酒店、老協珍都中

Palantir CEO訪談失控痛批OpenAI、Anthropic　稱Token計費模式「出了大問題」

網友自稱台灣女生！　日男「6500萬日圓」加密貨幣被騙光

喪屍煙彈指標案明宣判！裝潢小開毒駕撞死男大生　家屬淚求判10年

大快人心！大阪「撞人族」出沒　遇南韓壯漢攔住教訓秒縮變俗辣

姆巴佩100%專注贏球！拒與梅西爭奪第一：他永遠都在進球

國際熱門新聞

擁25公分巨鵰好痛苦！　澳健身教練哀怨吐心聲

客機突發7500劫機警報　3國戰機緊急升空

長眠聖母峰近30年！名地標「綠靴子」遺體要回家了

2歲童陳屍後座　爸忘記送他去上學

星巴克最美女店員畢業改拍寫真！身材驚呆粉絲

貝佐斯前妻5年捐8352億　馬斯克批：讓世界更糟

日女主持直播突被後面熊抱！　失控球迷竟是藝人

川普又點名台灣！台積電將擴廠

俄大規模轟炸　基輔遭四面八方攻擊

南極冰川竟流出「鮮血」！科學家驚見「神秘生命」

8僧侶當場死亡！泰11歲弟偷開車衝撞朝聖隊伍

烏軍無人機狂轟俄羅斯　6月大嬰兒喪命

經濟學人：台灣應善用「半導體籌碼」逼川普低頭

仿古飾品原來是真貨！　400年前「英女王吊墜」身價暴漲27倍

更多熱門

相關新聞

震驚全台走私貓案判了！36隻品種貓全安樂死

震驚全台走私貓案判了！36隻品種貓全安樂死

去年3月震驚全台、引發社會大眾與愛貓人士高度關注的澎湖走私36隻品種貓案，澎湖地方法院近日作出一審判決。主嫌吳志豪（綽號豪哥、大雄哥）明知中國屬於狂犬病疫區，且貓隻為管制進口之活體動物，竟為了追求暴利铤而走險，被法院依《懲治走私條例》之共同犯準私運管制物品進口罪，判處有期徒刑1年，涉案手機依法沒收，且法官不予宣告緩刑。至於涉案的36隻名貴品種貓，因具有高度防疫風險，已由農業部防檢單位依法執行人道撲殺與焚化處理。

台積電還撐得住嗎？投顧董座揭2大變數

台積電還撐得住嗎？投顧董座揭2大變數

新制勞退分紅破11萬有你一份嗎？

新制勞退分紅破11萬有你一份嗎？

老師咖啡廳教水彩「拿水杯洗筆」！店員發飆制止

老師咖啡廳教水彩「拿水杯洗筆」！店員發飆制止

婚紗女王過77歲生日！「驚人凍齡外貌」嚇壞網

婚紗女王過77歲生日！「驚人凍齡外貌」嚇壞網

關鍵字：

賈賓Jabin瑪麗蓮．夢露鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

擁25公分巨鵰好痛苦！　澳健身教練哀怨吐心聲

逆轉脂肪肝！醫推「2運動」免狂操：半數人12周完全消失

獨家／「前政黨發言人」轉戰SWAG！

「真正受歡迎的人」有5個特質

客機突發7500劫機警報　3國戰機緊急升空

林隆璇爆活不過61歲！　愛兒林亭翰崩潰證實：再撐10天

長眠聖母峰近30年！名地標「綠靴子」遺體要回家了

12歲女控父猥褻！父喊冤求助「手機卻藏大量偷拍片」

2歲童陳屍後座　爸忘記送他去上學

台南警臨檢酒店　小姐「低胸短裙」現身

苗栗狠媽悶死9歲兒和8月大女！一審重判30年

噁警偷拍與前女友嘿咻影片　一審判囚8月

巴威颱風下周「又大又強」　歐洲模式預測：壓向台灣北部陸地

11協會「寄生運動部」名單曝光　李洋出手年底搬家

颱風「大而強」預估路徑朝台灣　雙颱搶巴威之名

更多

最夯影音

更多
《海洋奇緣》真人版震撼大銀幕！　巨石強森「肌肉+捲毛」神還原毛伊

《海洋奇緣》真人版震撼大銀幕！　巨石強森「肌肉+捲毛」神還原毛伊
姆巴佩100%專注贏球！拒與梅西爭奪第一：他永遠都在進球

姆巴佩100%專注贏球！拒與梅西爭奪第一：他永遠都在進球

從街頭求生到醫院守護...　跛腳浪浪「用9年教會我們生命價值」

從街頭求生到醫院守護...　跛腳浪浪「用9年教會我們生命價值」

0至18歲津貼優於川普帳戶！　賴清德喊全球首創：讓台灣因而偉大

0至18歲津貼優於川普帳戶！　賴清德喊全球首創：讓台灣因而偉大

哈蘭德86分鐘絕殺象牙海岸　竟是累到不想踢延長賽　下一戰對決巴西勝算很小??

哈蘭德86分鐘絕殺象牙海岸　竟是累到不想踢延長賽　下一戰對決巴西勝算很小??

熱門快報

天天簽到抽你看 WILD WILD 六大男神！

天天簽到抽你看 WILD WILD 六大男神！

不用飛韓國！每天完成簽到任務，即有機會抽中韓國人氣音樂劇《WILD WILD》雙人門票

連續簽到抽韓團演唱會門票

連續簽到抽韓團演唱會門票

即日起至7/6，下載新聞雲APP，連續簽到抽《2026 KOREA HOT TAIPEI》雙人門票！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面