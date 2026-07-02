生前沒機會！他死後想當夢露鄰居　豪砸620萬買「偶像隔壁墓園」

▲62歲的科技投資人賈賓於2024年豪砸19.5萬美元（約新台幣620萬元），買下一處緊鄰瑪麗蓮．夢露長眠之地的單人墓園，要和偶像當鄰居。（金馬執委會提供）

圖文／鏡週刊

豪砸620萬只為死後和夢露當鄰居？對多數粉絲而言，追星的極致或許是反覆觀看偶像的電影，或是砸重金購買演唱會門票；然而，對於現年62歲的科技投資人賈賓（Jabin）來說，真正的追星是超越生死的陪伴。賈賓在2024年做出一個驚人決定，豪砸19.5萬美元（約新台幣620萬元），在美國洛杉磯的皮爾斯兄弟西木村紀念公園（Pierce Brothers Westwood Village Memorial Park）買下一個單人墓穴，只為了在自己百年之後，能夠與好萊塢傳奇女星瑪麗蓮．夢露（Marilyn Monroe）比鄰而居。

為何富豪瘋買墓位搶當瑪麗蓮．夢露鄰居？

賈賓在接受媒體採訪時，完全無法掩飾內心的興奮與期待。賈賓坦言，買下瑪麗蓮．夢露旁邊的墓穴對自身而言是一場「千載難逢的機會」，並熱情告白：「這能讓我永遠陪伴這位史上最具代表性的女演員，她絕對是我最喜歡的金髮女郎！」

這種跳脫傳統思維的追星行徑，在名流與好萊塢歷史交織的洛杉磯其實並不罕見。位於當地的「好萊塢永恆公墓」（Hollywood Forever Cemetery），每天都在上演類似的「名人迷戀」現象。

長眠明星身旁能提升地位？

好萊塢永恆公墓的私人墓園主管伯曼（Noelle Berman）透露，渴望將自身安葬在名人墓旁的客戶一直以來都絡繹不絕。伯曼分享日常工作經驗指出，當駕駛高爾夫球車帶領客戶實地參觀墓園時，只要經過某位知名巨星的墓碑，客戶往往會當場指著周邊表示：「我想在附近買一塊地。」由於熱門名人的周邊地理位置需求極為旺盛，許多買家甚至會提前數年就完成預訂與付款。

針對這種看似瘋狂的「名人墓經濟」，知名人壽和遺產規劃公司Everplans的教育總監紐曼（Gene Newman）剖析，這種行為在人類歷史中並非新創。數百年來，富貴人家與平民百姓便經常支付高昂代價，只求能安葬在聖人、皇室成員、軍事英雄或宗教聖物的周圍。

紐曼也分析，現代人購買名人旁墓位的動機多元，部分人士認為，長眠在明星身旁能反射性地提升自身的社會地位；另一部分人則是渴望藉此彌補生前無法與偶像親自相識、互動的遺憾。

紐曼直言，從某種超現實的意義上來說，這群狂熱的追星族追求的並非只是一時的話題，而是一種靈魂的永恆。透過將自己與不朽的傳奇巨星綑綁在一起，他們找到了一種「不需要變成吸血鬼，也能在歷史中獲得永生」的獨特告別方式。



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