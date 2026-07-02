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劍指北韓？南韓海軍陸戰隊「海上實彈射擊」　西北離島開砲300發

▲▼2025年6月25日，南韓海軍陸戰隊在海上實彈射擊訓練使用K-9自走砲。（圖／大韓民國海兵隊司令部）

▲2025年6月25日，南韓海軍陸戰隊在海上實彈射擊訓練使用K-9自走砲。（圖／大韓民國海兵隊司令部）

記者羅翊宬／編譯

南韓海軍陸戰隊今（2）日在西海（黃海）北方界線（NLL）附近的西北島嶼進行海上實彈射擊訓練，動員K9自走砲、天舞多管火箭、匕弓與Spike飛彈等武器，共發射300發砲彈。南韓軍方強調，此次海上實彈射擊為年度例行且具防禦性質的演訓，並非針對特定敵對情勢。

根據《韓聯社》，南韓海軍陸戰隊2日在北方界線一帶的西北島嶼海域，實施海上實彈射擊訓練，引發外界關注。此次操演由西北島嶼防衛司令部旗下第6旅與延坪部隊共同進行，第6旅駐守白翎島，延坪部隊則部署於延坪島，均屬前線防衛單位。

南韓軍方表示，此次訓練動員多型主力武器系統，包括K9自走砲、多管火箭系統「天舞」、反戰車飛彈「Spike」以及制導火箭「匕弓」，並朝向西南方向公海上的假想目標進行射擊，總計發射約300發砲彈。

南韓海軍陸戰隊強調，此次演訓屬於在NLL以南海域進行、部隊編制武器參與的例行性與防禦性訓練，並非具挑釁意圖的軍事行動。此次操演距離今年2月26日的前一次訓練約隔4個月，也是今年第2次實施。

據悉，南韓軍方的西北島嶼海上射擊訓練原本每年約實施3至4次，但因2018年南北韓簽署《9•19軍事協議》而一度中斷。直到2024年6月，隨著尹錫悅政府決定全面停止該協議，相關訓練才重新恢復。

然而去年6月以後，外界原先關注在李在明政府推動「分階段恢復9•19軍事協議」的政策下，相關實彈演訓是否可能縮減規模或是暫停。不過自去年6月李在明政府上台以後，包括此次在內的5次西北島嶼海上射擊訓練均照常實施，顯示目前軍方仍維持既定訓練節奏。

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