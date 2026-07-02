　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

洩欲不成殺女高中生！韓嫌犯警察爸涉滅證　銷毀充氣娃娃、手機

當時張父前往兒子張潤基的租屋處幫忙收拾，卻將充氣娃娃和舊型手機等個人物品處理掉。（翻攝自韓國中央日報）

▲當時張父前往兒子張潤基的租屋處幫忙收拾，卻將充氣娃娃和舊型手機等個人物品處理掉。（翻攝自韓國中央日報）

圖文／鏡週刊

震驚南韓社會的「光州女高中生殺害案」持續延燒，23歲犯嫌張潤基因涉嫌強姦殺人等重罪遭拘留起訴，然而案件如今卻波及到他身為現職警察的父親。光州警察廳今（2日）證實，由於張姓警監涉嫌在案發後私自銷毀關鍵的「擬真充氣娃娃」及犯嫌手機，警方已決定對其展開內部監察，審查其行為是否違反公務員的品德維持義務。

根據《韓聯社》報導，這起爭議源於今年5月8日，也就是案發後的3天。當時張警監前往兒子張潤基的租屋處幫忙收拾，卻將屋內一具人形成人用品「擬真充氣娃娃」硬生生拆解成數個碎塊並丟棄。檢方在後續調查中發現，該具娃娃的胸部與頸部早就留有遭尖銳物品猛烈毀損的痕跡，這項發現也成為檢方認定張潤基具備「性犯罪殺人意圖」的核心心理證據。

不只如此，當張潤基的冷血罪行與長相遭全面起底後，承受巨大輿論壓力的張警監決定舉家搬遷至全羅南道避風頭，並在搬家過程中，將兒子留下的舊型手機等個人物品付之一炬。這起燒手機的行徑，直到檢方對張警監的本家進行搜索扣押時才意外曝光。

雖然根據南韓刑法特例，親屬享有「不得以湮滅證據罪處罰」的免責權，讓張警監在法律上免於被刑事立案，且案發當時他任職於與案件無關的非偵查部門（目前已停職），但其身為執法人員卻大肆破壞與命案相關物品的作法，仍引發極大爭議。

不過，這場監察調查也在南韓法律界引發了「連坐法」的質疑。有法學專家指出，在警方早已掌握核心證據且犯嫌已遭逮捕的情況下，1位絕望的父親替兒子清理租屋處、因承受全國譴責而搬家並整理遺留物，從人性角度來看並未違背常理，外界不應將張潤基該負的罪責，強行轉嫁到無辜的父母身上。

這場牽動社會道德與法律界線的案件，預計於本月13日上午10點在光州地方法院大刑事法庭再次開庭。屆時庭審將全面公開記錄了擬真充氣娃娃毀損狀態的關鍵影片等證據，而此前一直對犯罪動機採取迴避態度的張潤基辯方，也預計在庭上正式發表立場。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


更多鏡週刊報導
家中堆「分屍充氣娃娃」　光州殺人嫌再爆曾任職兒童中心！偷拍國中女私密部位高達7次
求愛同事遭拒改抓女學生洩欲！光州殺人案驚人逆轉　南韓檢揭恐怖真相起訴他
中聯1300噸「致癌沙拉油」流入市面　毒物科專家：每天吃5大匙才需憂慮

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／王品18門市用到致癌沙拉油　零售沙茶醬也全下架
快訊／致癌油流向曝光　路易莎、晶華酒店、老協珍都中
巴威快速增強「最快後天變強颱」　下周四起接近台灣
快訊／股海落難！友達爆7325.13萬違約交割
Google上訴失敗！　「罰款1500億」破紀錄
致癌沙拉油流入新北32校午餐「全吃下肚」　台北也有22校曾使
快訊／煙波大飯店工安奪命意外！　同夥扛屍上1F落跑
新竹縣長官邸遭爆變砲房！　人妻崩潰：被始亂終棄

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

網友自稱台灣女生！　日男「6500萬日圓」加密貨幣被騙光

大快人心！大阪「撞人族」出沒　遇南韓壯漢攔住教訓秒縮變俗辣

Google上訴失敗！　歐盟法院裁定「罰款1500億」破紀錄

點名中國！川普提巴拿馬運河　稱絕不讓中國接管

直播接吻犯罪！　印尼女遭「公開鞭刑27下」當場昏倒

生前沒機會！他死後想當夢露鄰居　豪砸620萬買「偶像隔壁墓園」

劍指北韓？南韓海軍陸戰隊「海上實彈射擊」　西北離島開砲300發

8僧侶當場死亡！泰11歲弟偷開車「高速衝撞朝聖隊伍」　恐怖畫面曝

伊朗警告美國！　干涉荷莫茲將遭武裝部隊果斷回應

洩欲不成殺女高中生！韓嫌犯警察爸涉滅證　銷毀充氣娃娃、手機

《海洋奇緣》真人版震撼大銀幕！　巨石強森「肌肉+捲毛」神還原毛伊

姆巴佩100%專注贏球！拒與梅西爭奪第一：他永遠都在進球

從街頭求生到醫院守護...　跛腳浪浪「用9年教會我們生命價值」

0至18歲津貼優於川普帳戶！　賴清德喊全球首創：讓台灣因而偉大

哈蘭德86分鐘絕殺象牙海岸　竟是累到不想踢延長賽　下一戰對決巴西勝算很小??

又一個熱帶低壓生成！估明天增強雙颱「巴威、梅莎」

海產店前用腳「滑步推機車」酒測0.25被法辦　不算駕駛判無罪

世界盃最狂魔咒！巴西4次碰挪威沒贏過　哈蘭德要續寫28年神話

姆巴佩聯手奧利塞發威　3比0擊潰瑞典！五大神紀錄誕生　法國奪冠率暴升至32%衝第一

藍猛攻三鶯線搶功　蘇巧慧嘆：國民黨當年灑麵粉、丟水球擋前瞻預算

網友自稱台灣女生！　日男「6500萬日圓」加密貨幣被騙光

大快人心！大阪「撞人族」出沒　遇南韓壯漢攔住教訓秒縮變俗辣

Google上訴失敗！　歐盟法院裁定「罰款1500億」破紀錄

點名中國！川普提巴拿馬運河　稱絕不讓中國接管

直播接吻犯罪！　印尼女遭「公開鞭刑27下」當場昏倒

生前沒機會！他死後想當夢露鄰居　豪砸620萬買「偶像隔壁墓園」

劍指北韓？南韓海軍陸戰隊「海上實彈射擊」　西北離島開砲300發

8僧侶當場死亡！泰11歲弟偷開車「高速衝撞朝聖隊伍」　恐怖畫面曝

伊朗警告美國！　干涉荷莫茲將遭武裝部隊果斷回應

洩欲不成殺女高中生！韓嫌犯警察爸涉滅證　銷毀充氣娃娃、手機

日本「藍武士」英雄式回歸　700位球迷羽田機場暖心接機

蘋果漲價風波神腦國際「差額全吸收」：絕不取消訂單

兩岸青年峰會在京開幕　宋濤批綠營推台青上戰場、尹力釋AI產業平台

快訊／王品18門市用到致癌沙拉油　零售沙茶醬也全下架

桃市府公告第三批高風險場所管制名單　倉儲業逐批納管提升公安

快訊／中聯大豆油致癌油流向曝光　路易莎、晶華酒店、老協珍都中

Palantir CEO訪談失控痛批OpenAI、Anthropic　稱Token計費模式「出了大問題」

網友自稱台灣女生！　日男「6500萬日圓」加密貨幣被騙光

喪屍煙彈指標案明宣判！裝潢小開毒駕撞死男大生　家屬淚求判10年

大快人心！大阪「撞人族」出沒　遇南韓壯漢攔住教訓秒縮變俗辣

【熟了就玩開了】李珠珢教布萊恩耍酷　下秒突然震胸太辣了>

國際熱門新聞

擁25公分巨鵰好痛苦！　澳健身教練哀怨吐心聲

客機突發7500劫機警報　3國戰機緊急升空

長眠聖母峰近30年！名地標「綠靴子」遺體要回家了

2歲童陳屍後座　爸忘記送他去上學

星巴克最美女店員畢業改拍寫真！身材驚呆粉絲

貝佐斯前妻5年捐8352億　馬斯克批：讓世界更糟

日女主持直播突被後面熊抱！　失控球迷竟是藝人

川普又點名台灣！台積電將擴廠

俄大規模轟炸　基輔遭四面八方攻擊

南極冰川竟流出「鮮血」！科學家驚見「神秘生命」

8僧侶當場死亡！泰11歲弟偷開車衝撞朝聖隊伍

烏軍無人機狂轟俄羅斯　6月大嬰兒喪命

經濟學人：台灣應善用「半導體籌碼」逼川普低頭

仿古飾品原來是真貨！　400年前「英女王吊墜」身價暴漲27倍

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

擁25公分巨鵰好痛苦！　澳健身教練哀怨吐心聲

逆轉脂肪肝！醫推「2運動」免狂操：半數人12周完全消失

獨家／「前政黨發言人」轉戰SWAG！

「真正受歡迎的人」有5個特質

客機突發7500劫機警報　3國戰機緊急升空

林隆璇爆活不過61歲！　愛兒林亭翰崩潰證實：再撐10天

長眠聖母峰近30年！名地標「綠靴子」遺體要回家了

12歲女控父猥褻！父喊冤求助「手機卻藏大量偷拍片」

2歲童陳屍後座　爸忘記送他去上學

台南警臨檢酒店　小姐「低胸短裙」現身

苗栗狠媽悶死9歲兒和8月大女！一審重判30年

噁警偷拍與前女友嘿咻影片　一審判囚8月

巴威颱風下周「又大又強」　歐洲模式預測：壓向台灣北部陸地

11協會「寄生運動部」名單曝光　李洋出手年底搬家

颱風「大而強」預估路徑朝台灣　雙颱搶巴威之名

更多

最夯影音

更多
《海洋奇緣》真人版震撼大銀幕！　巨石強森「肌肉+捲毛」神還原毛伊

《海洋奇緣》真人版震撼大銀幕！　巨石強森「肌肉+捲毛」神還原毛伊
姆巴佩100%專注贏球！拒與梅西爭奪第一：他永遠都在進球

姆巴佩100%專注贏球！拒與梅西爭奪第一：他永遠都在進球

從街頭求生到醫院守護...　跛腳浪浪「用9年教會我們生命價值」

從街頭求生到醫院守護...　跛腳浪浪「用9年教會我們生命價值」

0至18歲津貼優於川普帳戶！　賴清德喊全球首創：讓台灣因而偉大

0至18歲津貼優於川普帳戶！　賴清德喊全球首創：讓台灣因而偉大

哈蘭德86分鐘絕殺象牙海岸　竟是累到不想踢延長賽　下一戰對決巴西勝算很小??

哈蘭德86分鐘絕殺象牙海岸　竟是累到不想踢延長賽　下一戰對決巴西勝算很小??

熱門快報

天天簽到抽你看 WILD WILD 六大男神！

天天簽到抽你看 WILD WILD 六大男神！

不用飛韓國！每天完成簽到任務，即有機會抽中韓國人氣音樂劇《WILD WILD》雙人門票

連續簽到抽韓團演唱會門票

連續簽到抽韓團演唱會門票

即日起至7/6，下載新聞雲APP，連續簽到抽《2026 KOREA HOT TAIPEI》雙人門票！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面