洩欲不成殺女高中生！韓嫌犯警察爸涉滅證　銷毀充氣娃娃、手機

▲當時張父前往兒子張潤基的租屋處幫忙收拾，卻將充氣娃娃和舊型手機等個人物品處理掉。（翻攝自韓國中央日報）

圖文／鏡週刊

震驚南韓社會的「光州女高中生殺害案」持續延燒，23歲犯嫌張潤基因涉嫌強姦殺人等重罪遭拘留起訴，然而案件如今卻波及到他身為現職警察的父親。光州警察廳今（2日）證實，由於張姓警監涉嫌在案發後私自銷毀關鍵的「擬真充氣娃娃」及犯嫌手機，警方已決定對其展開內部監察，審查其行為是否違反公務員的品德維持義務。

根據《韓聯社》報導，這起爭議源於今年5月8日，也就是案發後的3天。當時張警監前往兒子張潤基的租屋處幫忙收拾，卻將屋內一具人形成人用品「擬真充氣娃娃」硬生生拆解成數個碎塊並丟棄。檢方在後續調查中發現，該具娃娃的胸部與頸部早就留有遭尖銳物品猛烈毀損的痕跡，這項發現也成為檢方認定張潤基具備「性犯罪殺人意圖」的核心心理證據。

不只如此，當張潤基的冷血罪行與長相遭全面起底後，承受巨大輿論壓力的張警監決定舉家搬遷至全羅南道避風頭，並在搬家過程中，將兒子留下的舊型手機等個人物品付之一炬。這起燒手機的行徑，直到檢方對張警監的本家進行搜索扣押時才意外曝光。

雖然根據南韓刑法特例，親屬享有「不得以湮滅證據罪處罰」的免責權，讓張警監在法律上免於被刑事立案，且案發當時他任職於與案件無關的非偵查部門（目前已停職），但其身為執法人員卻大肆破壞與命案相關物品的作法，仍引發極大爭議。

不過，這場監察調查也在南韓法律界引發了「連坐法」的質疑。有法學專家指出，在警方早已掌握核心證據且犯嫌已遭逮捕的情況下，1位絕望的父親替兒子清理租屋處、因承受全國譴責而搬家並整理遺留物，從人性角度來看並未違背常理，外界不應將張潤基該負的罪責，強行轉嫁到無辜的父母身上。

這場牽動社會道德與法律界線的案件，預計於本月13日上午10點在光州地方法院大刑事法庭再次開庭。屆時庭審將全面公開記錄了擬真充氣娃娃毀損狀態的關鍵影片等證據，而此前一直對犯罪動機採取迴避態度的張潤基辯方，也預計在庭上正式發表立場。

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