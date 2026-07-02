8僧侶當場死亡！泰11歲弟偷開車「高速衝撞朝聖隊伍」　恐怖畫面曝

▲ 多名僧侶被撞飛倒地。（圖／翻攝自topnews、siamrath）

記者陳宛貞／綜合外電報導

泰國東北部穆達漢府2日上午發生一起嚴重車禍，一名年僅11歲的男童擅自駕駛父親的皮卡車上路，衝撞路邊一支佛教僧侶朝聖隊伍，造成至少8人當場死亡，另有10幾人受傷。當地醫院也呼籲民眾踴躍捐血，以救治受傷的僧侶。

綜合泰媒及《每日郵報》，事發於當地時間上午約11時55分，當時34名僧侶排成一列沿著路邊行進，未料一輛皮卡車突然高速撞上這支隊伍，多人當場被撞飛。事發後可見一個個穿著橘色袈裟的身影倒在地上，現場畫面相當慘烈。

警方說明，這群僧侶當時正進行跨省朝聖之旅，從烏汶府南坤縣出發，目的地為穆達漢府棟丹區的宗教聖地，沿途收取信眾布施。

肇事男童已被帶回警局接受調查，初步了解發現，這輛皮卡車是男童未經允許，擅自從家中開走。警方隨後找到男童的祖母，她稱孫子是特殊兒童，一早偷車出門後不知去向，她也立刻報案請求警方協助攔車。

交警格內（Theera Kaewnet）描述，「我抵達現場後看見許多僧侶躺在路面和路邊，起初還以為是緊急演練，走近一看才驚覺是真的發生事故，於是立刻協調當地警方、救援人員與醫院緊急搶救傷者。」警方現已封鎖事故現場進行採證，並調查詳細案發原因。