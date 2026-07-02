美軍6架B-52轟炸機「撤離英國」！傳伊朗戰事降溫　川普下一步曝

▲ 在英國費爾福德皇家空軍基地，地面人員正在替美軍B-52同溫層堡壘轟炸機裝載巡弋飛彈。（圖／路透，下同）

記者羅翊宬／綜合報導

美國空軍6架B-52同溫層堡壘戰略轟炸機，據傳已撤離英國皇家空軍費爾福德基地（RAF Fairford），結束支援對伊朗空襲行動部署，引發外界關注美伊停火後局勢是否正逐步降溫。分析認為，此舉反映華府在維持軍事威懾的同時，現階段將重心放在外交談判。不過美方強調，這並不代表對伊朗的長程打擊能力已經削弱。

美國軍事新聞網站《戰區》（TWZ）報導，6架B-52於當地時間1日分兩批飛離費爾福德基地。這批轟炸機自今年3月起部署英國，支援美軍對伊朗的空襲任務，期間曾掛載匿蹤型JASSM聯合空對地距外飛彈，對伊朗境內重要目標發動攻擊。

美軍表示，在這場對伊朗軍事行動中，共打擊約1萬3000個目標，但並未公開其中有多少次攻擊由部署在英國的B-52執行。另一方面，目前費爾福德基地仍留有12架B-1「槍騎兵」（B-1 Lancer）戰略轟炸機待命。

報導指出，B-52撤離被視為美伊停火後緊張局勢暫時降溫的訊號。美國先前將轟炸機部署至英國，主要是因距離中東較近，可縮短飛行時間、降低機體與機組人員負荷，同時提高出擊頻率，相較從美國本土起飛更具作戰效率。

目前，美國與伊朗仍透過間接管道持續協商。雙方最近一輪談判聚焦於荷莫茲海峽航運安全以及提供伊朗經濟誘因等議題，但對伊朗核計畫及濃縮鈾庫存等核心爭議，仍未取得突破性進展。

儘管談判持續，美國總統川普仍多次警告，若外交努力失敗，仍不排除恢復對伊朗發動空襲。知情官員也向美媒《華爾街日報》指出，川普近期曾與美國國防部長赫格塞斯與參謀首長聯席會議凱恩（Dan Caine）討論是否發動新一輪攻擊，但目前仍決定優先透過外交方式處理。

報導分析，即使B-52撤離英國，也不代表美軍失去對伊朗的戰略打擊能力。除了仍部署在英國的B-1之外，美軍必要時仍可從美國本土出動B-52、B-1及B-2匿蹤轟炸機執行長程打擊任務。此外，美軍近來也陸續撤回部署中東的A-10攻擊機、F-22及F-15E等航空戰力，未來在中東地區的軍事部署規模，仍將視美伊談判進展而定。