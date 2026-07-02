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俄大規模轟炸烏克蘭！射74飛彈496無人機　基輔遭四面八方攻擊

▲▼ 俄羅斯對烏克蘭發動大規模攻擊。（圖／路透）

▲俄羅斯攻擊烏克蘭，發射74枚飛彈和496架遠程無人機。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

在烏克蘭總統澤倫斯基警告俄羅斯正準備發動另外一次大規模攻擊之後，俄羅斯1日晚間至2日凌晨一波波猛烈轟炸烏克蘭，發射74枚飛彈和496架遠程無人機，主要目標鎖定首都基輔，且從四面八方展開攻勢。雖然烏軍攔截大部分攻勢，但仍有33枚飛彈與無人機擊中目標，造成13人死亡、超過80人受傷。

從四面八方轟基輔　俄射74枚飛彈、496架無人機

基輔獨立報、CNN報導，烏克蘭多地成為俄軍攻擊目標，基輔傳來爆炸巨響，烏軍隨即展開交戰，應對俄軍無人機針對各個城市的攻勢。烏克蘭表示，俄羅斯無人機從四面八方攻擊基輔。

隨後俄軍再度發動新一波攻勢，開始發射飛彈，包括「鋯石」（Zircon）極音速飛彈。開源監測頻道稱，俄軍出動多達10架戰略轟炸機。

▲▼ 俄羅斯對烏克蘭發動大規模攻擊。（圖／路透）

▲烏克蘭表示，俄羅斯無人機從四面八方攻擊基輔。（圖／路透）

烏克蘭當局稱有大量民用基礎設施與住宅大樓遭到俄軍攻擊，基輔市中心一間旅館遭破壞，多棟建築燃起大火，就連救護站也成為目標。基輔居民紛紛湧向地鐵站避難，許多人徹夜躲在地下，但即便待在地下深處的避難所，也能聽到震耳欲聾的爆炸聲。

搜救行動已在多個地點展開，包括一棟部分坍塌的民宅大樓。現場畫面顯示，救難人員正穿梭在倒塌的鋼筋水泥與碎石堆中，全力搜救受困居民。基輔軍事行政長官特卡欽科（Tymur Tkachenko）指出，住宅建築遭到非常嚴重的直接打擊，「敵方再次以居民區為目標，殺害平民」。

▲▼ 俄羅斯對烏克蘭發動大規模攻擊。（圖／路透）

▲建築嚴重受損。（圖／路透）

俄羅斯報復反擊　使用高精度遠程武器進行打擊

俄羅斯國防部表示，這是對烏克蘭攻擊民用基礎設施的回應，軍方發動使用高精度遠程武器的大規模打擊行動，鎖定目標為基輔、第聶伯羅彼得羅夫斯克（Dnipropetrovsk）、波塔瓦（Poltava）、切爾卡瑟（Cherkasy）及切爾尼戈夫（Chernihiv）等地區軍事與能源基礎設施。

對此，烏克蘭外交部長西比哈（Andrii Sybiha）指出，「我們要求國際社會做出強烈回應，不僅僅是口頭譴責，而是要採取阻止俄羅斯恐怖主義的具體行動」。

▼烏克蘭至少13人死亡、超過80人受傷。（圖／路透）

▲▼ 俄羅斯對烏克蘭發動大規模攻擊。（圖／路透）

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