478萬網紅「2歲女兒罹癌」癌細胞擴散！　奔波醫院親吐心聲

▲娜拉證實2歲女兒罹患癌症。（圖／翻攝自IG）

記者詹雅婷／綜合報導

在社群媒體上擁有478萬粉絲的國外知名網紅兼模特兒娜拉（Nara Smith）1日證實，年幼的2歲女兒Whimsy在去年年底確診罹患癌症，且癌細胞已經擴散，需要立即接受化療。這狀況讓她近期不得不減少更新社群動態，全力陪伴女兒抗癌。

RNZ、Independent報導，現年24歲的娜拉發現女兒身上出現可疑症狀，便帶著孩子前往醫院就診，只見醫師突然變得非常安靜且冷靜，並建議要帶女兒到附近的兒童醫院做檢查。她直言，「我感受到的第一件事就是，她（女兒）得癌症了」。

在做了X光、超音波和切片檢查後，醫生立刻通知娜拉與她的28歲丈夫拉奇布魯（Lucky Blue Smith），證實孩子罹癌，且癌細胞已經擴散，需要立刻開始接受化療。

▲娜拉並未透露女兒罹患的癌症類型與目前的治療進度。（圖／翻攝自IG）

娜拉並未透露女兒罹患的癌症類型與目前的治療進度，但她提到，有在醫院與其他家長和家庭聊過，也瀏覽許多相關論壇，所有這些都給了她很大的安慰，也減輕她的孤獨感，「以一個家庭來說，要消化這一切、面對這一切，真的非常不容易」。

娜拉也坦言，在醫院奔波、照顧其他孩子、產後恢復以及工作之間取得平衡，真的非常具有挑戰性，這也是她最近社群動態降低的原因。