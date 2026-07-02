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日10歲童課堂上廁所竟失蹤！赤腳離校1公里　隔天「陳屍瀑布潭底」

▲▼日本石川縣小松市10歲男童無故離校，最後陳屍瀑布。（圖／翻攝自X）

▲日本石川縣小松市10歲男童無故離校，最後陳屍瀑布。（圖／翻攝自X）

記者羅翊宬／編譯

日本石川縣一所特教學校發生令人遺憾的悲劇。一名就讀小學五年級的10歲男性特教生，上課時突然向老師表示「想上廁所」後便快步離開教室，未料就此人間蒸發。警方與消防人員動員超過200人、歷經整整一天的陸空全面搜救，最終在距離學校約1公里外的瀑布尋獲男童，送醫後仍宣告不治。

根據日媒《朝日新聞》，這起震驚當地的失蹤溺斃案發生在日本石川縣小松市。6月30日上午11時，該名10歲男童在國語課（日語課）上向老師報備要上廁所，隨後便匆忙走出教室。由於男童遲遲未歸，校方在10分鐘後驚覺不對勁，立刻派員在校內外展開搜尋。

中午12時，更有教職人員在尋人時聽到傳聞，指稱「曾看到疑似小學生的人影出現在十二瀑布附近」，學校隨即通報警方與消防單位協助。

搜救人員進一步調查發現，校園安全防護疑似出現重大漏洞。男童的室外用鞋仍留在校舍，他是穿著室內上課鞋「赤腳」逃出校外，而教員隨後也在學校附近的田埂間發現了他遺落的室內鞋。

更令人懷疑的是，校舍其中一個緊急出口並未鎖上，懷疑是被男童自行推開。不僅如此，通往校外田地、設有密碼鎖的圍籬大門，在事發時竟然也是開啟狀態。

對此，該校校長瀨川真司表示，事發前20分鐘才剛有教職人員從田裡進出，並稱「有鎖門」，且學生們平時根本不可能知道密碼，但他也坦承大門確實有可能「本來就沒上鎖」，承諾將會徹底檢討。

該特教學校位於距離JR小松車站約7公里、緊鄰山區的偏遠地帶，當地警方與消防隊不敢大意，於昨（1）日清晨5時大舉動員警察、消防團員共計200人，甚至出動警犬與搜救直升機展開陸空全面搜查，並將焦點鎖定在學校南方。搜救人員一邊撥開山路兩旁茂密的雜草，一邊大聲呼喊男童的名字，現場氣氛極其緊繃。

直到1日上午11時左右，搜救隊在距離學校南邊約1公里的景點「十二瀑布」發現異狀。該瀑布高約4公尺、水流從多處傾瀉而下，雖然是親水景點，但現場立有告示牌提醒民眾「瀑布極易溺水」，且瀑布潭水深超過1公尺，呼籲遊客必須穿著救生衣。

最終，潛入瀑布潭底搜救的消防隊員大喊「找到了！」並揮手示意，眾人隨即合力將男童拉上岸並緊急送醫，可惜仍無法挽回這條年輕生命。當地警方初步檢視，男童遺體並無明顯外傷，研判捲入刑事案件的可能性較低。

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