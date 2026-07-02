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34歲台灣籍男子在澳洲被抓！　被控加重人口走私罪

▲▼ 命案,警車,逮捕,殺人。（示意圖／VCG）

▲台灣籍34歲男子彭建文（Chien-Wen Peng，音譯）在澳洲被抓。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

澳洲政府把一群非法搭船登陸者全數驅逐出境，並逮捕涉案的34歲台灣籍男子彭建文（Chien-Wen Peng，音譯）。彭建文2日出庭，被控加重人口走私罪，但他宣稱對於走私人口的事情一無所知，隨後遭還押看管，預計3日上午再度出庭。

澳洲廣播公司新聞網、SBS中文網報導，這群據信為中國籍的12名男子是在6月30日搭船來到昆士蘭遠北地區一處熱門海灘露營地，接著被2名男子帶往當地渡假村。

露營人士宣稱，有朋友看到船在夜間靠岸，本來想幫忙，但發現船上的人說不同的語言。澳洲邊防局接獲通報之後，派出直升機前往現場。

隨後，2名男子遭拘捕帶走。其中一人為34歲台灣籍公民彭建文，被控走私人口，若罪名成立，最高可判監20年；另外一名30歲男子則根據移民法扣押，等待進一步調查。

彭建文2日在昆士蘭州凱恩斯地方法院出庭，有口譯人員從旁協助，但面對指控內容，宣稱對於走私人口一事一無所知。目前檢方反對讓彭建文交保，有逃亡及干擾證人的風險。

內政部長柏克（Tony Burke）表示，所有試圖無簽證入境澳洲的人均已被遣返，協助他們的人將受到法律懲罰。

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