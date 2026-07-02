　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

卡達豪贈「新空軍一號」！川普首乘大讚最偉大飛機　奢華內裝曝

▲▼ 川普1日首次搭乘卡達政府贈與的全新空軍一號，白宮發言人李維特曝光內部裝潢。（組圖／路透、翻攝自X）

▲ 川普1日首次搭乘新空軍一號，白宮發言人李維特曝光內部裝潢。（組圖／路透、翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普1日首次搭乘由卡達政府贈送的全新「空軍一號」，飛往北達科他州出席羅斯福總統圖書館開幕典禮，並參加建國250周年慶祝活動。隨行的白宮發言人李維特上傳照片曝光內部裝潢，但這架造價約4億美元（約127億台幣）的波音747-8豪華客機也成為歷來最受爭議的總統座機。

川普盛讚：史上最偉大飛機

▲▼ 川普1日首次搭乘卡達政府贈與的全新空軍一號。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 新空軍一號外觀依照川普喜好塗裝。（圖／達志影像／美聯社）

綜合《華爾街日報》等美媒，川普在華府近郊的安德魯聯合基地登機前向媒體大讚，「這可能是史上最偉大的商用飛機」，「從未有人見過如此非凡的飛機」。他直言，「老實說我們造不出這種飛機，因為我們不願意花那麼多錢。他們可是砸下頂級資金」，而收下這份禮物是因舊的空軍一號已經服役長達36年。

這架二手波音747-8原為卡達王室私人專機，美國空軍自去年9月起在德州對其進行改裝，耗資估計不超過4億美元，主要升級安全通訊設備，機艙內部配置則「變動極少」。

豪華內裝曝光　金色塗裝配平躺真皮座椅

新機外觀以川普偏好的深藍、紅、白、金色取代舊版空軍一號代表性淺藍塗裝，風格與他的私人座機相似。機艙內部鋪設米棕色地毯，配有可完全平躺的真皮座椅、按摩功能及獨立電視，隨行記者艙也設有14個臥鋪艙位，寬敞程度超越舊款。

過渡服役至2028年　民主黨批腐敗

但這架飛機也引發多方質疑，批評者指出，改裝費用可能壓縮「哨兵」（Sentinel）洲際彈道飛彈現代化計畫的預算；民主黨人更砲轟這是「腐敗的最佳示範」。白宮則堅持一切依法辦理，並無違規之處。

據知情人士透露，這架飛機預計在川普卸任前移交川普總統圖書館基金會，在那之前將作為「過渡機」服役，直到波音承接的2架總統專機於2027及2028年完成交付，這2架特製飛機預估成本已從原本的37億美元增至50億美元。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
直擊／12大咖AV女優來台！一字排開畫面香爆
快訊／大雷雨炸2縣市「防冰雹」　國家警報響
快訊／下班注意　8縣市大雨特報
直擊／Uber機車載客叫到了！司機「2天接10單」
飆股出關刷新高今重挫6%！　提前開獎「虧損」
新籃協上任狀況不斷！資金負債危機　理事長遭指控未扛責
軍公教大調薪！明年高考初任人員起薪近6萬

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

劍指北韓？南韓海軍陸戰隊「海上實彈射擊」　西北離島開砲300發

8僧侶當場死亡！泰11歲弟偷開車「高速衝撞朝聖隊伍」　恐怖畫面曝

伊朗警告美國！　干涉荷莫茲將遭武裝部隊果斷回應

洩欲不成殺女高中生！韓嫌犯警察爸涉滅證　銷毀充氣娃娃、手機

美軍6架B-52轟炸機「撤離英國」！傳伊朗戰事降溫　川普下一步曝

卡達豪贈「新空軍一號」！川普首乘大讚最偉大飛機　奢華內裝曝

俄大規模轟炸烏克蘭！射74飛彈496無人機　基輔遭四面八方攻擊

日10歲童課堂上廁所竟失蹤！赤腳離校1公里　隔天「陳屍瀑布潭底」

478萬網紅「2歲女兒罹癌」癌細胞擴散！　奔波醫院親吐心聲

夢到媽媽掐死自己！16歲少女醒來「亂刀弒母」　9歲弟也在場

《海洋奇緣》真人版震撼大銀幕！　巨石強森「肌肉+捲毛」神還原毛伊

姆巴佩100%專注贏球！拒與梅西爭奪第一：他永遠都在進球

從街頭求生到醫院守護...　跛腳浪浪「用9年教會我們生命價值」

0至18歲津貼優於川普帳戶！　賴清德喊全球首創：讓台灣因而偉大

哈蘭德86分鐘絕殺象牙海岸　竟是累到不想踢延長賽　下一戰對決巴西勝算很小??

又一個熱帶低壓生成！估明天增強雙颱「巴威、梅莎」

海產店前用腳「滑步推機車」酒測0.25被法辦　不算駕駛判無罪

世界盃最狂魔咒！巴西4次碰挪威沒贏過　哈蘭德要續寫28年神話

姆巴佩聯手奧利塞發威　3比0擊潰瑞典！五大神紀錄誕生　法國奪冠率暴升至32%衝第一

板橋社區驚見「爆裂物」紙盒！保全驚恐報警…真相曝光全傻眼

劍指北韓？南韓海軍陸戰隊「海上實彈射擊」　西北離島開砲300發

8僧侶當場死亡！泰11歲弟偷開車「高速衝撞朝聖隊伍」　恐怖畫面曝

伊朗警告美國！　干涉荷莫茲將遭武裝部隊果斷回應

洩欲不成殺女高中生！韓嫌犯警察爸涉滅證　銷毀充氣娃娃、手機

美軍6架B-52轟炸機「撤離英國」！傳伊朗戰事降溫　川普下一步曝

卡達豪贈「新空軍一號」！川普首乘大讚最偉大飛機　奢華內裝曝

俄大規模轟炸烏克蘭！射74飛彈496無人機　基輔遭四面八方攻擊

日10歲童課堂上廁所竟失蹤！赤腳離校1公里　隔天「陳屍瀑布潭底」

478萬網紅「2歲女兒罹癌」癌細胞擴散！　奔波醫院親吐心聲

夢到媽媽掐死自己！16歲少女醒來「亂刀弒母」　9歲弟也在場

55歲大咖影帝戒酒2年「驚人回春」下顎線炸出　韓網驚呆：帥成這樣

萬里溪堰塞湖最新資訊！蓄水量近總容量一半　估10日內不致溢流

藍武士凱旋返日！森保一續約動向受矚　本田圭佑喊話想帶亞洲盃

快訊／宜蘭竹林工寮突起火燃燒　84歲翁活活被烈焰燒死

獨／女花3百萬買賓士滿1年回廠　技師開上路出事！批回收價太扯

劍指北韓？南韓海軍陸戰隊「海上實彈射擊」　西北離島開砲300發

1人受傷2救護車狂飆衝現場！台中消防雙軌救護　鬼門關前搶命

台八女星生產前出事！　「挺巨肚求助消防局」驚險過程曝光

8僧侶當場死亡！泰11歲弟偷開車「高速衝撞朝聖隊伍」　恐怖畫面曝

谷立言拋「蜂巢」防禦挺中部無人機產業　喊：台美邁向白金時代

【警界內鬼】雙北警涉洩密詐團！　刑事局2警官、大安分局小隊長各20萬交保

國際熱門新聞

擁25公分巨鵰好痛苦！　澳健身教練哀怨吐心聲

客機突發7500劫機警報　3國戰機緊急升空

長眠聖母峰近30年！名地標「綠靴子」遺體要回家了

2歲童陳屍後座　爸忘記送他去上學

星巴克最美女店員畢業改拍寫真！身材驚呆粉絲

貝佐斯前妻5年捐8352億　馬斯克批：讓世界更糟

日女主持直播突被後面熊抱！　失控球迷竟是藝人

川普又點名台灣！台積電將擴廠

俄大規模轟炸　基輔遭四面八方攻擊

南極冰川竟流出「鮮血」！科學家驚見「神秘生命」

烏軍無人機狂轟俄羅斯　6月大嬰兒喪命

經濟學人：台灣應善用「半導體籌碼」逼川普低頭

仿古飾品原來是真貨！　400年前「英女王吊墜」身價暴漲27倍

日本球迷「誤闖巴西座位」崩潰　逆轉瞬間曝

更多熱門

相關新聞

卡達間接會談結束　美喊話放棄收海峽通行費

卡達間接會談結束　美喊話放棄收海峽通行費

美伊技術團隊1日在卡達杜哈結束2天間接會談，儘管美國總統川普對外宣稱進展良好，但知情人士透露，雙方未能就重大分歧取得突破，2周前簽署的諒解備忘錄條款也存在爭議，初步協議破局的風險遠大於達成最終核協議的可能性。

辣嗆谷立言對川普「陽奉陰違」！　國台辦批在台議題上「製造雜音」

辣嗆谷立言對川普「陽奉陰違」！　國台辦批在台議題上「製造雜音」

美中外長互動！　北京暗示川習二會能不能成「台灣將是關鍵變數」

美中外長互動！　北京暗示川習二會能不能成「台灣將是關鍵變數」

美拒續簽北美貿易協議　對墨西哥、加拿大啟動10年倒數機制

美拒續簽北美貿易協議　對墨西哥、加拿大啟動10年倒數機制

川普競選名曲《YMCA》主唱辭世　享壽74歲

川普競選名曲《YMCA》主唱辭世　享壽74歲

關鍵字：

川普空軍一號豪華內裝民主黨批評卡達捐贈

讀者迴響

熱門新聞

擁25公分巨鵰好痛苦！　澳健身教練哀怨吐心聲

逆轉脂肪肝！醫推「2運動」免狂操：半數人12周完全消失

獨家／「前政黨發言人」轉戰SWAG！

「真正受歡迎的人」有5個特質

客機突發7500劫機警報　3國戰機緊急升空

林隆璇爆活不過61歲！　愛兒林亭翰崩潰證實：再撐10天

長眠聖母峰近30年！名地標「綠靴子」遺體要回家了

12歲女控父猥褻！父喊冤求助「手機卻藏大量偷拍片」

2歲童陳屍後座　爸忘記送他去上學

台南警臨檢酒店　小姐「低胸短裙」現身

噁警偷拍與前女友嘿咻影片　一審判囚8月

苗栗狠媽悶死9歲兒和8月大女！一審重判30年

巴威颱風下周「又大又強」　歐洲模式預測：壓向台灣北部陸地

11協會「寄生運動部」名單曝光　李洋出手年底搬家

颱風「大而強」預估路徑朝台灣　雙颱搶巴威之名

更多

最夯影音

更多
《海洋奇緣》真人版震撼大銀幕！　巨石強森「肌肉+捲毛」神還原毛伊

《海洋奇緣》真人版震撼大銀幕！　巨石強森「肌肉+捲毛」神還原毛伊
姆巴佩100%專注贏球！拒與梅西爭奪第一：他永遠都在進球

姆巴佩100%專注贏球！拒與梅西爭奪第一：他永遠都在進球

從街頭求生到醫院守護...　跛腳浪浪「用9年教會我們生命價值」

從街頭求生到醫院守護...　跛腳浪浪「用9年教會我們生命價值」

0至18歲津貼優於川普帳戶！　賴清德喊全球首創：讓台灣因而偉大

0至18歲津貼優於川普帳戶！　賴清德喊全球首創：讓台灣因而偉大

哈蘭德86分鐘絕殺象牙海岸　竟是累到不想踢延長賽　下一戰對決巴西勝算很小??

哈蘭德86分鐘絕殺象牙海岸　竟是累到不想踢延長賽　下一戰對決巴西勝算很小??

熱門快報

天天簽到抽你看 WILD WILD 六大男神！

天天簽到抽你看 WILD WILD 六大男神！

不用飛韓國！每天完成簽到任務，即有機會抽中韓國人氣音樂劇《WILD WILD》雙人門票

連續簽到抽韓團演唱會門票

連續簽到抽韓團演唱會門票

即日起至7/6，下載新聞雲APP，連續簽到抽《2026 KOREA HOT TAIPEI》雙人門票！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面