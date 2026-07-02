卡達豪贈「新空軍一號」！川普首乘大讚最偉大飛機　奢華內裝曝

▲ 川普1日首次搭乘新空軍一號，白宮發言人李維特曝光內部裝潢。（組圖／路透、翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普1日首次搭乘由卡達政府贈送的全新「空軍一號」，飛往北達科他州出席羅斯福總統圖書館開幕典禮，並參加建國250周年慶祝活動。隨行的白宮發言人李維特上傳照片曝光內部裝潢，但這架造價約4億美元（約127億台幣）的波音747-8豪華客機也成為歷來最受爭議的總統座機。

川普盛讚：史上最偉大飛機

▲ 新空軍一號外觀依照川普喜好塗裝。（圖／達志影像／美聯社）

綜合《華爾街日報》等美媒，川普在華府近郊的安德魯聯合基地登機前向媒體大讚，「這可能是史上最偉大的商用飛機」，「從未有人見過如此非凡的飛機」。他直言，「老實說我們造不出這種飛機，因為我們不願意花那麼多錢。他們可是砸下頂級資金」，而收下這份禮物是因舊的空軍一號已經服役長達36年。

這架二手波音747-8原為卡達王室私人專機，美國空軍自去年9月起在德州對其進行改裝，耗資估計不超過4億美元，主要升級安全通訊設備，機艙內部配置則「變動極少」。

豪華內裝曝光 金色塗裝配平躺真皮座椅

What a privilege to be aboard the inaugural flight on the brand new Air Force One! A truly unforgettable day. ✈️???????? pic.twitter.com/0vGswnULwK — Karoline Leavitt (@karolineleavitt) July 2, 2026

PRESIDENTE TRUMP EMBARCA PARA VIAGEM INAUGURAL NO MAIOR AF1 DE TODOS OS TEMPOS! O Presidente Trump acaba de EMBARCAR no NOVO Air Force One (Força Aérea Um), a caminho da Dakota do Norte para a Biblioteca Teddy Roosevelt e um evento do Freedom 250. Este é o PRIMEIRO voo… pic.twitter.com/MMVmmg2vCs — Xavier com ❌ (@Gilbertoavier) July 1, 2026

新機外觀以川普偏好的深藍、紅、白、金色取代舊版空軍一號代表性淺藍塗裝，風格與他的私人座機相似。機艙內部鋪設米棕色地毯，配有可完全平躺的真皮座椅、按摩功能及獨立電視，隨行記者艙也設有14個臥鋪艙位，寬敞程度超越舊款。

過渡服役至2028年 民主黨批腐敗

但這架飛機也引發多方質疑，批評者指出，改裝費用可能壓縮「哨兵」（Sentinel）洲際彈道飛彈現代化計畫的預算；民主黨人更砲轟這是「腐敗的最佳示範」。白宮則堅持一切依法辦理，並無違規之處。

據知情人士透露，這架飛機預計在川普卸任前移交川普總統圖書館基金會，在那之前將作為「過渡機」服役，直到波音承接的2架總統專機於2027及2028年完成交付，這2架特製飛機預估成本已從原本的37億美元增至50億美元。