台男自稱網紅淪詐團車手！LINE假投資真詐騙　把風收款遭日警逮捕

▲台灣籍男性在日本加入詐騙集團充當車手，再度遭到長崎縣警方逮捕。（示意圖／VCG）

記者羅翊宬／綜合外電報導

自稱網紅的34歲台灣籍男子張舜傑，涉嫌在日本加入詐騙集團充當車手，負責把風與回收現金。他涉嫌以假冒名人投資助理的詐騙手法，跨縣誘騙多名日本高齡族群，詐騙金額高達千萬日圓，近日再度遭到長崎縣警方逮捕。目前日本警方正深入追查其入境動機與幕後集團。

根據《日本放送協會》、《長崎電視台》，日本長崎縣警方宣布再度逮捕這名涉嫌多起電信詐騙案的34歲台灣籍男子張舜傑，全案已交由當地檢警深入偵辦。

調查指出，張舜傑所屬的犯罪集團分工細密。今年5月27日至6月2日，其同夥利用通訊軟體LINE進行精心布局，冒充知名投資助理「原田奈美」，向佐賀縣佐賀市一名60多歲的男受害者發送訊息，向對方謊稱，「若欲提領投資利潤，必須先將手續費交付給外勤人員。」

隨後，另一名自稱是永旺金融服務（Aeon Financial Service）員工「山田」的集團同夥，於6月2日在佐賀市，成功向該名男子騙取了高達1000萬日圓（約合新台幣200多萬元）的現金。

而張舜傑，則在該起事件中負責在現場監控出面取款的車手，一方面替車手把風、一方面協助回收贓款。

這已經不是張舜傑第一次落網。事實上，他6月4日就曾因涉及另一宗詐欺未遂案被捕。當時他前往長崎縣諫早市，試圖向當地一名70多歲老婦騙取約600萬日圓的現金，當場被警方逮捕、人贓俱獲。警方在後續的追查中，比對犯罪足跡與通聯紀錄，赫然發現他還涉入上述佐賀市的千萬日圓投資詐騙案，因此對其再度發出逮捕令。

對於相關指控與罪名，日本警方基於「恐影響後續搜查」為由，目前尚未透露張舜傑是否認罪。警方也特別指出，近期日本各地接連發生來自台灣的外籍人士涉嫌充當詐騙集團車手而遭到逮捕的案件，頻率之高令當地治安單位不敢掉以輕心。

長崎縣警方強調，目前正針對張舜傑入境日本的確切動機、其在詐騙集團內部扮演的實質角色，以及是否涉及更多未曝光的跨國詐騙案件進行全方位調查，誓言揪出幕後的跨國不法集團。