2028年才是引爆點！學者示警台海危機　美未做好準備

▲學者認為，台灣危機真正關鍵時刻可能在2028年1月。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

約翰霍普金斯大學教授白蘭斯（Hal Brands）專欄文章2日刊登在彭博網站上，並以「台灣危機來臨，習近平可能不等了」為題，開頭就提及西太平洋正在發生一些不祥跡象，而美國尚未做好準備，真正關鍵時刻可能在2028年1月。

文章舉例，中國大陸海警船近日在台灣東部附近國際水域要求3艘船隻說明出發地和目的地，主張有權在台灣附近海域執法。白蘭斯稱，「也許這是在預示一場再過一兩年就可能爆發的重大危機」。

白蘭斯指出，目前情勢看似平靜，距離上一次美國前眾院議長裴洛西訪台所爆發的危機已經將近4年，美中關係暫時降溫，但別被表象誤導，習近平正建立迫使兩岸統一的武力，不斷加大對台施壓，透過軍艦圍台、模擬演習、發動網路攻擊、散播假訊息等手段，把心理戰常態化，或許真正關鍵時刻是落在2028年1月，習近平可能決定攤牌，而中國大陸的目標是不戰而勝，同時準備好在有必要時動武。

白蘭斯提到，習近平試圖打擊台灣士氣、散播對美國支持的懷疑，希望一個孤立無援且脆弱的社會最終被迫接受統一，他的策略需要讓一個順從的台灣政府執政，且習近平已經73歲，時間對他來說並不寬裕，「這使得2028年總統大選成為關鍵引爆點」。

中國大陸自2016年以來的施壓手段讓台灣選民遠離中方偏好的候選人，因此第二種可能性是，習近平會對他不喜歡的選舉結果做出反應。

白蘭斯認為，賴清德的支持率低但仍在回升，有可能以些微差距連任，或是國民黨放棄鄭麗文，轉而支持更具戰略眼光、更穩健的候選人來打贏選戰；只不過在統一議題方面，台灣不會走得像習近平所期望的那般遠、那般快，隨之而來的挫折感可能會促使他進一步加大施壓力道。

白蘭斯說，習近平不需要展開入侵，可能祭出的手段為海關隔離，選擇性干擾飛往及駛向台灣的空中與海上交通，要求目的地為台灣的船隻必須先在大陸通關，且要打破這類隔離相當困難，因為這需要美國對北京政府施加反向壓力，可能是貿易、金融和科技制裁等手段，同時又要避免局勢升溫。

在此之際，美國總統川普已經釋出訊號，表明他對台灣危機沒什麼興趣，且正拖延軍售進度，避免破壞他計畫9月與習近平進行的下一次會面，而美國國防部更關注的是侵略威脅，並非灰色地帶情境。白蘭斯指出，美國到了2028年也將忙於美國大選，習近平可能趁美方分散注意力之際強力施壓，企圖擊垮台灣。