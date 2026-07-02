世足最強迷因！日本球迷「誤闖巴西座位」崩潰　下秒換穿巴西球衣

▲日本網紅gamix誤坐巴西球迷觀眾席，成為當紅迷因。（圖／翻攝自Instagram／gamix.o7）

記者羅翊宬／綜合外電報導

2026美加墨世界盃足球賽火熱開踢，日本隊在32強淘汰賽以1比2遭巴西隊淘汰，不過場外卻誕生了本屆「最強迷因」！一名日本球迷因買錯票，竟孤身誤入座無虛席的巴西球迷核心區，賽事逆轉瞬間他抱頭痛哭、慘遭森巴軍團用國旗圍攻的崩潰影片在網路瘋傳，吸引超過1700萬人次觀看，而這名男子的真實身分也隨之曝光。

穿錯衣服進錯區！日本網紅深陷「黃金海」集體圍攻

這場關鍵的日巴大戰在美國休士頓NRG體育場（NRG Stadium）激情上演，比賽初期日本隊先馳得點，讓這名身穿藍色戰袍的日本網紅在觀眾席嗨翻。怎料下半場巴西隊攻勢猛烈，更在傷停補時第96分鐘送出致命絕殺。隨著終場哨音響起，四周身穿黃色球衣的巴西球迷瞬間陷入瘋狂，而處在暴風中心的日本網紅則當場傻眼、抱頭痛哭。

生性熱情的巴西球迷見狀完全沒有放過他的意思，反而興奮地拿出多面巴西國旗將他整個人緊緊包住，瘋狂拉著他慶祝，齊聲大喊：「這裡就是巴西啦！」

面對熱情的森巴軍團，這位日本網紅也索性大方脫掉藍色戰袍，在眾人簇擁下換上巴西隊經典的黃綠色球衣，一邊魔性哭喊一邊跪地搥地，最後還與身旁南美球迷相互抱頭痛哭，搞笑互動讓全球網友笑翻，「真的讓我笑了一整天」、「以為是AI畫的，沒想到是真的！」

起底「最強迷因」真實身分！竟是18歲百萬爭議網紅

這段影片不僅在世界各大社群平台瘋傳，也驚動日本與海外媒體。據悉，這位名叫「gamix」的男子並非普通球迷，而是日本當下極具話題性的當紅YouTuber兼網紅。

年僅18歲的gamix在2023年才開設頻道，憑藉著一系列以搭訕為主題的影片迅速竄紅，寫下「短短半年內訂閱數突破100萬人次」的驚人紀錄。不過，他的影片標題經常帶有「炎上」（意即引發爭議、挨轟）字眼，顯示他相當擅長操作引戰與爭議性企劃。

這次他在世界盃「出包」誤坐巴西區，並大玩魔性效果，也被外界解讀是他成功將戰場延伸到全球的神級流量密碼，不僅成功讓海外粉絲大讚，更讓自己一夕之間成為全球時下最紅迷因。

「和風森巴情」跨越百年！兩國球迷毫無芥蒂打成一片

這段看似尷尬的場邊插曲，背後其實隱藏著兩國深厚的歷史淵源。巴西目前是全球海外日僑與日裔人口最多的國家，境內高達200萬名日裔人口，多數集中在聖保羅州與巴拉那州，成為連結兩國最深的情感紐帶。