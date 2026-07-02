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霍諾德也看傻！俄網紅爬帝國大廈尖塔「跪地求婚」　高舉布條遭逮

▲▼一對以「高樓攀爬者」聞名的俄羅斯情侶，1日抵達美國紐約帝國大廈頂端。（圖／路透）

▲一對以「高樓攀爬者」聞名的俄羅斯情侶，1日抵達美國紐約帝國大廈頂端。（圖／路透，下同）

記者羅翊宬／綜合報導

霍諾德（Alex Honnold）今年1月底攀登上台北101頂樓，豈料一對俄羅斯情侶更狂，竟徒手攀上設置於美國紐約帝國大廈102樓觀景台上方、高約61公尺的天線塔尖端，不僅高舉印有呼籲世界和平標語的黑色布條，男方更在高空單膝下跪向女方求婚，驚險畫面震撼現場民眾。警方隨後將兩人逮捕。

根據英媒《衛報》報導，事件發生於美東時間1日中午。兩名身穿黑色服裝、戴著面罩的人影，現身帝國大廈102樓對外開放觀景台上方的天線塔，並一路攀爬至建築物最頂端、一般民眾無法進入的區域。兩人隨後拉開一面大型黑色布條，上頭以英文寫著，「當愛的力量戰勝對權力的愛，世界便能迎來和平」。

▲▼一對以「高樓攀爬者」聞名的俄羅斯情侶，1日抵達美國紐約帝國大廈頂端。（圖／路透）▲▼一對以「高樓攀爬者」聞名的俄羅斯情侶，1日抵達美國紐約帝國大廈頂端。（圖／路透）

帝國大廈總高約443公尺，外界目前仍不清楚兩人究竟如何突破限制，攀登至塔尖。事發後，紐約市警察局（NYPD）派出緊急應變小組，並出動無人機及直升機在現場監控，驚險畫面也吸引大量路人駐足圍觀。

約30分鐘後，兩人自行爬回天線塔較低的平台，空拍畫面顯示，男方突然單膝跪地向女方求婚，女方接受後，兩人當場擁抱、接吻，宛如將高空特技變成求婚現場。警方隨後登上平台將兩人逮捕，過程中並未發生衝突，也沒有人員受傷。
警方事後公布隨身密錄器畫面，可聽見員警對兩人表示，「你們不能待在這裡。」

紐約警方指出，兩人已遭拘留，全案仍在調查中。根據美媒《CBS News》，兩人可能面臨入室竊盜、非法侵入及危害公共安全等罪名。

▲▼一對以「高樓攀爬者」聞名的俄羅斯情侶，1日抵達美國紐約帝國大廈頂端。（圖／路透）

被捕的兩人分別為俄羅斯情侶妮柯勞（Angela Nikolau）、比爾庫斯（Ivan Beerkus）。兩人是知名的「高樓攀爬者」（rooftoppers），過去曾在中國天津、美國洛杉磯等世界各地高樓及橋梁挑戰極限攀登，並在社群平台分享大量站上摩天大樓邊緣的驚險照片與影片，累積大批粉絲，2024年更因登上Netflix紀錄片《行走天際：極限愛情故事》而受到關注。

在事件發生期間，妮柯勞還曾透過Instagram限時動態發文，表示自己正在帝國大廈頂端，並邀請網友透過城市即時攝影機觀看現場。求婚結束後，她也陸續上傳站在塔尖、戴著求婚戒指，以及兩人在高空十指緊扣的照片，再度引發熱議。

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