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委國強震逾萬死傷！全國哀悼7天　驚見「血色天空」專家揭真相

記者詹雅婷／綜合報導

委內瑞拉上月連續遭規模7.2與7.5致命強震襲擊，迄今至少2295人死亡、1萬1267人受傷，代理總統宣布全國哀悼7天。在此之際，委國部分地區天空在6月30日這天變成陰森血紅色，畫面瘋傳，網路上掀起各種猜測，有人驚呼是地震光、也有人害怕是世界末日凶兆，不過氣象專家闢謠，這其實是自然現象。

▲▼ 委內瑞拉首都卡拉卡斯出現血色天空。（圖／路透）

▲首都卡拉卡斯出現血色天空。（圖／路透）

連環強震後　首都驚見陰森血色天空

每日郵報報導，委內瑞拉6月24日接連遭遇強震襲擊，建築物被震垮、居民驚慌逃竄，沒想到首都卡拉卡斯（Caracas）的天空6月30日出現奇特異象，不少民眾拍下照片與影片，可見當夕陽西下時，整片天空被濃烈詭異的血色籠罩。

這狀況立刻引發關注，網友紛紛懷疑這是不是和重創當地的致命強震有關，直呼「這真的太令人不安了，委內瑞拉到底發生了什麼事？」由於時間點太過敏感，有網友更將其比作聖經《約珥書》中「日頭要變為黑暗，月亮要變為血」的末日預兆，直言「悔改吧，耶穌就要來了」。

不過專家解釋，血色天空的這一幕並非地震引起的異象，而是在委內瑞拉當地被稱為Candilazo的現象，即陽光穿透大氣中大量沙塵及微小粒子時所形成的景象。剛好近期有大量撒哈拉沙塵跨越大西洋、飄進加勒比海與南美洲北部一帶，讓空氣中充滿微粒，把波長較短的藍光、綠光散射掉，只留下紅光、橙光主宰天空，加上太陽西沉時，陽光得穿過更厚的沙塵層，才讓整片天空染成更濃烈的血紅色。

雙強震逾一周　逾萬人死傷全國哀悼

法新社引述委內瑞拉國民議會議長豪爾赫．羅德里格斯（Jorge Rodriguez）說法指出，這場雙強震造成至少2295人死亡、1萬1267人受傷。隨著死亡人數不斷攀升，代理總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）已宣布全國哀悼7天。

強震發生至今已過去一週，聯合國估約有5萬人失蹤，救援工作持續進行中。

▼委內瑞拉強震造成逾萬人死傷，舉國哀悼。（圖／路透）

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