百萬人上街！墨西哥歡慶晉級16強「煙火釀踩踏」　3人窒息亡

▲ 墨西哥舉國歡慶世足睽違40年挺進16強。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

墨西哥國家足球隊1日在2026年世界盃足球賽以2比0擊敗厄瓜多，睽違40年在淘汰賽獲勝、晉級16強，全國上下欣喜若狂，紛紛上街歡慶。但首都墨西哥城的慶祝活動卻發生悲劇，衛生當局證實，至少4人在狂歡人潮中不幸喪生。

3人窒息身亡 1人心肺衰竭不治

綜合《美聯社》等外媒，墨西哥城衛生局表示，急救人員在改革大道（Paseo de la Reforma）不同地點發現共3名昏迷倒地的民眾。其中一名19歲女性及一名44歲男性急救後宣告不治，另一名48歲女性送醫後也不治身亡，3人死因均確認為呼吸道阻塞窒息。

第四名死者則是一名30多歲男性，送醫時出現嚴重癲癇、痙攣及腸胃出血症狀，最終因心肺功能衰竭在醫院過世。

封路直播全城沸騰 140萬人擠爆改革大道

墨西哥城市長布魯加達（Clara Brugada）說明，當晚估計有多達140萬人上街慶祝。人潮主要聚集於著名地標「獨立天使紀念碑」（El Ángel）周邊及長達5公里的改革大道一帶，因當局封路並沿途架設巨型螢幕直播賽事，全市一片歡天喜地。

當地《環球報》（El Universal）指出，由於現場施放的煙火引發民眾恐慌，人群開始奔逃推擠，釀成踩踏意外。網路流傳的影片可見天使紀念碑附近人潮洶湧、寸步難行，地面散落大量酒瓶。

事故調查中 16強賽前評估安全措施

布魯加達向罹難者家屬致上最深切慰問，並呼籲民眾理性慶祝。墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）則在例行記者會上表示，檢方將著手調查，釐清事故原因，當局也將評估5日對陣英格蘭的16強賽前是否需加強現場安全措施。