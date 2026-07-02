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協議恐破局？卡達間接會談結束　美喊話伊朗放棄收海峽通行費

▲▼從阿曼穆桑代姆港望向荷莫茲海峽的船隻。（圖／路透）

▲ 美方持續說服伊朗放棄海峽收費計畫。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美伊技術團隊1日在卡達杜哈結束2天間接會談，儘管美國總統川普對外宣稱進展良好，但知情人士透露，雙方未能就重大分歧取得突破，2周前簽署的諒解備忘錄條款也存在爭議，初步協議破局的風險遠大於達成最終核協議的可能性。

綜合《路透》及Axios等外媒，此輪會談聚焦荷莫茲海峽管轄權及伊朗凍結資產2大議題，美伊雙方均透過卡達與巴基斯坦中間人傳遞訊息，並未直接對話。

凍結資金說法分歧　美打臉伊朗

伊朗副外長加里巴巴迪（Kazem Gharibabadi）會後強調，會談全程均由中間人斡旋，並宣布雙方同意「在明天以前建立緊急通訊管道」，以便應對違反備忘錄的行為。

他補充，雙方就伊朗在卡達的被凍結資金達成共識，將根據德黑蘭提出的需求採購相關物資運往伊朗。但美國官員隨即否認此說法，聲稱目前並未解凍任何款項。

荷莫茲通行費收不收？　美喊話伊朗放大格局

荷莫茲海峽爭議方面，伊朗堅稱對海峽擁有主權，並揚言將在諒解備忘錄訂下的60天免費期滿後，自8月中旬起對來往船隻徵收通行費。美國中東特使魏科夫（Steve Witkoff）及川普女婿庫許納（Jared Kushner）對此持續向伊朗喊話，「要把格局放大」。

一名美國官員指出，若雙方達成協議後美國全面解除制裁，伊朗透過自由開發、石油出口及其他資源可獲取的收益是海峽通行費的百倍之多。

下輪會談待哈米尼葬禮過後　核談判才剛開始

卡達外交部表示，下一輪會談將待伊朗已故最高領袖哈米尼9日下葬後擇期舉行。川普在華府向媒體聲稱，「伊朗無核化進展順利」，強調雙方很快就能達成共識。但核議題正式談判何時啟動，副總統范斯坦言「現在才剛開始」。

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