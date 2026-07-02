機上載180人！波蘭航空突發「7500劫機警報」　3國戰機緊急升空

▲ 波蘭航空一架客機誤發劫機代碼，3國戰機升空應對。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

波蘭航空（LOT Polish Airlines）一架客機6月30日從華沙飛往以色列特拉維夫途中誤發劫機警報，驚動以色列、土耳其、保加利亞3國空軍緊急出動戰機應對，班機最終改降保加利亞布爾加斯機場，所幸所有乘客及機組人員平安無事。

綜合《獨立報》等外媒，這架LOT155航班由Electra Airways營運，機型為空中巴士A320，上午11時35分搭載180名乘客從華沙起飛，途中機上應答器兩度發出用於通報遭非法干擾或劫機的「7500」緊急代碼，進入保加利亞領空及離開土耳其領空時各觸發一次，立即引發各國軍事及航空單位高度警戒。

3國戰機緊急升空 以色列拒絕降落

這架客機發出緊急代碼後持續沿原航線飛行，途中短暫被以色列戰機攔截，接近賽普勒斯海域時因安全疑慮被以色列拒絕降落。以色列國防軍（IDF）事後說明，因一度與這架客機失聯，以軍隨即派2架戰機升空，但很快便重新取得聯絡，「事件已結束，不存在任何安全事件風險。」土耳其空軍也出動2架F-16伴飛護航，保加利亞則有一架米格-29升空引導。

班機最終降落於Electra Airways總部所在地布爾加斯，乘客下機後接受保加利亞警方安檢，並被引導至等候區。航空公司也向旅客致歉，強調這種情況極為罕見，現已展開調查。

技術故障或人為失誤？ 原因調查中

針對觸發警報原因，保加利亞交通部初步認定為應答器技術故障導致誤發。波蘭航空發言人則稱，可能是人為操作失誤導致應答器設定錯誤，機師與塔台確認後已取消警報。