　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

機上載180人！波蘭航空突發「7500劫機警報」　3國戰機緊急升空

▲波蘭航空LOT的地勤電腦遭到駭客攻擊，導致1400名旅客受困機場。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 波蘭航空一架客機誤發劫機代碼，3國戰機升空應對。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

波蘭航空（LOT Polish Airlines）一架客機6月30日從華沙飛往以色列特拉維夫途中誤發劫機警報，驚動以色列、土耳其、保加利亞3國空軍緊急出動戰機應對，班機最終改降保加利亞布爾加斯機場，所幸所有乘客及機組人員平安無事。

綜合《獨立報》等外媒，這架LOT155航班由Electra Airways營運，機型為空中巴士A320，上午11時35分搭載180名乘客從華沙起飛，途中機上應答器兩度發出用於通報遭非法干擾或劫機的「7500」緊急代碼，進入保加利亞領空及離開土耳其領空時各觸發一次，立即引發各國軍事及航空單位高度警戒。

3國戰機緊急升空　以色列拒絕降落

這架客機發出緊急代碼後持續沿原航線飛行，途中短暫被以色列戰機攔截，接近賽普勒斯海域時因安全疑慮被以色列拒絕降落。以色列國防軍（IDF）事後說明，因一度與這架客機失聯，以軍隨即派2架戰機升空，但很快便重新取得聯絡，「事件已結束，不存在任何安全事件風險。」土耳其空軍也出動2架F-16伴飛護航，保加利亞則有一架米格-29升空引導。

班機最終降落於Electra Airways總部所在地布爾加斯，乘客下機後接受保加利亞警方安檢，並被引導至等候區。航空公司也向旅客致歉，強調這種情況極為罕見，現已展開調查。

技術故障或人為失誤？　原因調查中

針對觸發警報原因，保加利亞交通部初步認定為應答器技術故障導致誤發。波蘭航空發言人則稱，可能是人為操作失誤導致應答器設定錯誤，機師與塔台確認後已取消警報。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
過俊男殉職新婚妻發聲　悲曝6年異國戀：把最溫柔的愛留給我
老師逼綁「沖天炮髮型」羞辱！全班大笑只有他哭…法官判賠37.
快訊／一中商圈驚見男屍　現場封鎖
狠媽殺害9歲兒和8月大女兒　一審重判30年
單日兩場逆轉秀！　世足16強「5對戰組合出爐」
快訊／記憶體飆股好慘！　連3根跌停
巴威颱風下周北轉　離台多近仍有變數

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

協議恐破局？卡達間接會談結束　美喊話伊朗放棄收海峽通行費

霍諾德也看傻！俄網紅爬帝國大廈尖塔「跪地求婚」　高舉布條遭逮

委國強震逾萬死傷！全國哀悼7天　驚見「血色天空」專家揭真相

機上載180人！波蘭航空突發「7500劫機警報」　3國戰機緊急升空

澤倫斯基：烏克蘭一周內2襲俄煉油廠　再打擊飛彈零件工廠

Meta傳進軍AI雲端服務　與亞馬遜、微軟、Google競爭

美拒續簽北美貿易協議　對墨西哥、加拿大啟動10年倒數機制

范斯：杜哈會談進展順利　將就核計畫展開協商

Fed新任主席國際舞台首秀 　華許與主要央行首長展團結抗通膨

美軍直升機迫降荷莫茲外海！　1機組員失蹤

《海洋奇緣》真人版震撼大銀幕！　巨石強森「肌肉+捲毛」神還原毛伊

姆巴佩100%專注贏球！拒與梅西爭奪第一：他永遠都在進球

從街頭求生到醫院守護...　跛腳浪浪「用9年教會我們生命價值」

0至18歲津貼優於川普帳戶！　賴清德喊全球首創：讓台灣因而偉大

哈蘭德86分鐘絕殺象牙海岸　竟是累到不想踢延長賽　下一戰對決巴西勝算很小??

又一個熱帶低壓生成！估明天增強雙颱「巴威、梅莎」

海產店前用腳「滑步推機車」酒測0.25被法辦　不算駕駛判無罪

世界盃最狂魔咒！巴西4次碰挪威沒贏過　哈蘭德要續寫28年神話

板橋社區驚見「爆裂物」紙盒！保全驚恐報警…真相曝光全傻眼

藍猛攻三鶯線搶功　蘇巧慧嘆：國民黨當年灑麵粉、丟水球擋前瞻預算

協議恐破局？卡達間接會談結束　美喊話伊朗放棄收海峽通行費

霍諾德也看傻！俄網紅爬帝國大廈尖塔「跪地求婚」　高舉布條遭逮

委國強震逾萬死傷！全國哀悼7天　驚見「血色天空」專家揭真相

機上載180人！波蘭航空突發「7500劫機警報」　3國戰機緊急升空

澤倫斯基：烏克蘭一周內2襲俄煉油廠　再打擊飛彈零件工廠

Meta傳進軍AI雲端服務　與亞馬遜、微軟、Google競爭

美拒續簽北美貿易協議　對墨西哥、加拿大啟動10年倒數機制

范斯：杜哈會談進展順利　將就核計畫展開協商

Fed新任主席國際舞台首秀 　華許與主要央行首長展團結抗通膨

美軍直升機迫降荷莫茲外海！　1機組員失蹤

赴韓搭Uber車資69萬韓元「坐去北韓嗎？」司機老花眼　多按一個0

下體發炎被逼接客！9緬甸女遭騙來台賣淫還拿不到錢　8人被起訴

協議恐破局？卡達間接會談結束　美喊話伊朗放棄收海峽通行費

股轉房效應來了？　顏炳立打臉：天真可愛、聽聽就好

台南7月3場聯合徵才接力登場　逾700職缺最高薪6萬元

官員：孫中山若醒來也難逃中共跨國鎮壓　已回到革命前滿清的樣子

許光漢秀10年前嫩照代言路易莎　網：「明天我要買10杯」

黨版無人載具條例被府院批違憲　藍黨團：還為國家利益著想嗎？

百萬網紅分手7年男友　公開徵友3條件：找175cm↑、30歲↓弟弟

評藍綠高雄選情膠著　王金平週日出手替柯志恩操盤2500人造勢

【直接關機】臘腸狗玩一個小時丟球、指令遊戲　走一半直接關機

國際熱門新聞

擁25公分巨鵰好痛苦！　澳健身教練哀怨吐心聲

長眠聖母峰近30年！名地標「綠靴子」遺體要回家了

2歲童陳屍後座　爸忘記送他去上學

星巴克最美女店員畢業改拍寫真！身材驚呆粉絲

日女主持直播突被後面熊抱！　失控球迷竟是藝人

客機突發7500劫機警報　3國戰機緊急升空

川普又點名台灣！台積電將擴廠

貝佐斯前妻5年捐8352億　馬斯克批：讓世界更糟

烏軍無人機狂轟俄羅斯　6月大嬰兒喪命

經濟學人：台灣應善用「半導體籌碼」逼川普低頭

仿古飾品原來是真貨！　400年前「英女王吊墜」身價暴漲27倍

川普競選名曲《YMCA》主唱辭世　享壽74歲

日本當街擄人？櫻花妹被西裝男「塞進計程車」

即／日本發生規模6.0地震！岩手、青森劇烈搖晃

更多熱門

相關新聞

客機衝出跑道墜海　機翼斷裂55人幸運生還

客機衝出跑道墜海　機翼斷裂55人幸運生還

索馬利亞一架國內線客機日前在首都摩加迪休發生驚險事故！隸屬於「星空航空」（Starsky Aviation）的客機因技術故障緊急返航，降落時未能停住衝出跑道，墜入機場附近的海岸淺水區。而飛機一側機翼斷裂，機身受損嚴重，不過所幸機上55人全數奇蹟無人傷亡，皆已平安撤離，航空公司對此也公開表揚機師臨危不亂、成功化解危機的表現。

即／美聯合航空「停飛所有航班」！

即／美聯合航空「停飛所有航班」！

即／印航空難5天後「同航班」又故障！

即／印航空難5天後「同航班」又故障！

俄軍Su-34戰鬥轟炸機墜毀！　機上2人罹難

俄軍Su-34戰鬥轟炸機墜毀！　機上2人罹難

即／伊朗總統墜機亡　官媒首公布事故原因

即／伊朗總統墜機亡　官媒首公布事故原因

關鍵字：

波蘭航空劫機警報戰機護航以色列拒降技術故障

讀者迴響

熱門新聞

擁25公分巨鵰好痛苦！　澳健身教練哀怨吐心聲

逆轉脂肪肝！醫推「2運動」免狂操：半數人12周完全消失

長眠聖母峰近30年！名地標「綠靴子」遺體要回家了

林隆璇爆活不過61歲！　愛兒林亭翰崩潰證實：再撐10天

2歲童陳屍後座　爸忘記送他去上學

「真正受歡迎的人」有5個特質

噁警偷拍與前女友嘿咻影片　一審判囚8月

颱風「大而強」預估路徑朝台灣　雙颱搶巴威之名

「大豆沙拉油」致癌物超標　15個品項急下架

湖人4換1震撼交易　巨塔凱斯勒加盟

蔡阿嘎18年前靠「1形象」走紅　今淪翻車原因

運動部長爆請辭　政院幕僚：李洋改革得罪體壇舊勢力想逼宮

撞上等紅燈藍寶堅尼休旅　女騎士嚇呆了

即／致癌沙拉油風暴！源頭中聯油脂328字聲明致歉

最愛推卸責任星座Top 3！

更多

最夯影音

更多
《海洋奇緣》真人版震撼大銀幕！　巨石強森「肌肉+捲毛」神還原毛伊

《海洋奇緣》真人版震撼大銀幕！　巨石強森「肌肉+捲毛」神還原毛伊
姆巴佩100%專注贏球！拒與梅西爭奪第一：他永遠都在進球

姆巴佩100%專注贏球！拒與梅西爭奪第一：他永遠都在進球

從街頭求生到醫院守護...　跛腳浪浪「用9年教會我們生命價值」

從街頭求生到醫院守護...　跛腳浪浪「用9年教會我們生命價值」

0至18歲津貼優於川普帳戶！　賴清德喊全球首創：讓台灣因而偉大

0至18歲津貼優於川普帳戶！　賴清德喊全球首創：讓台灣因而偉大

哈蘭德86分鐘絕殺象牙海岸　竟是累到不想踢延長賽　下一戰對決巴西勝算很小??

哈蘭德86分鐘絕殺象牙海岸　竟是累到不想踢延長賽　下一戰對決巴西勝算很小??

熱門快報

天天簽到抽你看 WILD WILD 六大男神！

天天簽到抽你看 WILD WILD 六大男神！

不用飛韓國！每天完成簽到任務，即有機會抽中韓國人氣音樂劇《WILD WILD》雙人門票

連續簽到抽韓團演唱會門票

連續簽到抽韓團演唱會門票

即日起至7/6，下載新聞雲APP，連續簽到抽《2026 KOREA HOT TAIPEI》雙人門票！

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

即日起至6/28止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

抽！巧虎舞臺劇門票

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面