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300人塞爆醫院急診！男苦等9小時亡　CPR救不回

▲▼ 醫院,急診。（圖／VCG）

▲一名患者在懷卡托醫院急診室等待就診期間死亡。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

紐西蘭北島一名患者在醫院急診室苦等長達9個小時後，被發現陳屍在候診區廁所內。這起事件立刻引發外界對當地急診室極度擁擠、病患等待時間過長以及醫院安全管理的大幅關注。

紐西蘭先驅報報導，死者是在周一來到懷卡托醫院（Waikato Hospital）急診，雖然到院後立即接受分診，但當天後來在候診區廁所內被發現失去意識。醫護人員隨即進行心肺復甦術搶救，但最終仍無法挽回性命。

根據當時就在現場的母女檔的說法，醫院那天擠滿等待就診的病人，甚至還有人已經等了10多個小時。

根據醫院工作人員的說法，這名患者在死亡前已經等待約9小時。另外，紐西蘭衛生局地區執行主任羅莉（Chris Lowry）也確認，當天共有301名患者來到急診就醫，是去年3月以來未曾出現過的高峰。

衛生部長布朗（Simeon Brown）表示，透露紐西蘭衛生局已啟動快速臨床審查，「死者家屬理所當然會要求得到答案，紐西蘭衛生局已經向我保證，他們會得到答案。」

急診醫學學院紐西蘭全國委員會主席康奈利（Michael Connelly）直言，紐西蘭有多間急診室長期處於滿負荷或是超負荷的狀態，主因包括人員短缺、醫護資源分配不均、患者人口老齡化以及醫院床位不足，當病房沒有空床時，在急診需要住院的患者無法及時轉入病房，這一問題加劇急診室擁擠，給患者安全帶來風險。

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