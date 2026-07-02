澤倫斯基：烏克蘭一周內2襲俄煉油廠　再打擊飛彈零件工廠

▲烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）1日表示，烏軍再次成功攻擊俄羅斯烏法（Ufa）大型煉油廠，這是不到1周內第2度命中同一目標。此外，烏軍也攻擊俄國奔薩州（Penza）一座飛彈零件工廠，持續打擊俄軍後勤與軍工設施。

美聯社報導，澤倫斯基在社群平台表示，烏法煉油廠距離烏克蘭超過1000公里，是俄羅斯最大的潤滑油生產基地之一。近幾個月來，烏軍持續利用長程無人機攻擊俄國煉油廠、油庫、油品終端及輸油設施，對俄國能源供應造成衝擊。

澤倫斯基指出，烏軍同時攻擊位於莫斯科東南方約500公里、奔薩州一座生產飛彈零件的工廠。不過，俄羅斯官方並未證實上述兩起攻擊，美聯社也無法獨立查證。

俄羅斯國防部表示，共攔截179架烏克蘭無人機，範圍涵蓋俄國16個州、克里米亞，以及亞速海與黑海上空。奔薩州州長梅爾尼琴科（Oleg Melnichenko）則表示，烏軍無人機擊中當地兩座工業設施，其中一處造成2人受傷，但未透露工廠名稱及受損情況。

梅爾尼琴科說，爆炸震碎兩棟公寓窗戶，遭擊落的無人機殘骸還損壞一條電力線，並掉落在一棟施工中的建築物。

報導指出，烏克蘭自行研發、生產的無人機與飛彈，近月來持續攻擊俄羅斯能源設施。身為全球主要能源生產國之一的俄羅斯，已有許多地區開始實施燃料配給。

西方官員指出，烏克蘭近幾個月在武器研發上取得優勢，尤其是長程打擊能力，持續破壞俄軍前線後方補給線，削弱俄軍攻勢。烏克蘭國防部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）表示，「俄軍如今在向前線運送步兵及補給方面面臨很大困難。」

隨著軍事技術快速發展，烏克蘭也逐漸成為無人機等軍事科技的重要供應者。正在基輔訪問的瑞典國防部長榮松（Paul Jonsson）表示，烏克蘭正「成為整個歐洲的安全提供者」。