Meta傳進軍AI雲端服務　與亞馬遜、微軟、Google競爭

▲Meta。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

彭博引述知情人士報導，Meta Platforms正規劃發展雲端基礎設施業務，未來擬向外部客戶提供AI運算能力及模型服務，正式跨足雲端市場，與亞馬遜雲端服務（AWS）、微軟Azure及Google Cloud等業者展開競爭。

知情人士表示，Meta近年投入大量資金擴建資料中心及AI基礎設施，以支撐人工智慧發展，如今正籌組新事業，計畫將多餘的運算能力出售給外部客戶，藉此創造新收入來源。

報導指出，Meta考慮比照AWS的Bedrock服務模式，提供由自家基礎設施託管的AI模型使用權。Meta將負責營運資料中心及晶片，包括支援自家Muse Spark模型，並向開發者收取使用費。

知情人士透露，Meta也正評估仿效CoreWeave等新興雲端業者，直接出租AI算力給企業客戶。

據了解，相關業務隸屬於Meta內部「Meta Compute」計畫，負責建置與管理公司的AI基礎設施，由Meta基礎設施主管賈納爾丹（Santosh Janardhan）、Meta超智慧實驗室AI部門主管葛羅斯（Daniel Gross），以及Meta總裁麥科米克（Dina Powell McCormick）共同領導。

受消息激勵，Meta於1日股價大漲8.8％，收在612.91美元；反觀CoreWeave重挫13.9％，在紐約上市的荷蘭AI資料中心業者Nebius Group也下跌17％。

Meta已將發展AI「超級智慧」列為首要目標，並承諾投入數千億美元興建資料中心及其他AI基礎設施，包括採購高階AI晶片，同時也與CoreWeave、Alphabet旗下Google及甲骨文等公司簽署大型運算合作案。市場關注，若雲端業務順利推動，將有助Meta回收龐大的AI投資成本。