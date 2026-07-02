美拒續簽北美貿易協議　對墨西哥、加拿大啟動10年倒數機制

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

美國川普政府1日宣布，不同意按現行內容續簽《美國－墨西哥－加拿大協定》（USMCA），正式啟動協定的10年倒數機制。美方表示，未來將持續與墨西哥、加拿大談判，希望修改協定內容，以促進製造業回流美國，並縮減對兩國的貿易逆差。

根據協定規定，在完成每6年一次的檢討後，若三國未同意續約，USMCA仍將繼續生效10年，期間每年檢討一次，直到期滿或三國重新達成新協議。

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）聲明表示，「美國不同意以現行形式續簽USMCA，因此協定並未完成續約。」他說，美國將持續與墨西哥、加拿大合作，解決協定缺失及美國對兩國的貿易逆差問題。

葛里爾表示，美墨雙方仍將依計畫於7月20日當周在墨西哥市舉行雙邊談判。一名美國政府高層官員指出，談判重點包括強化汽車及其他工業產品的北美原產地規則，以及提升經濟安全，避免包括中國在內的其他國家透過USMCA間接受惠。

墨西哥經濟部長艾布拉德（Marcelo Ebrard）表示，墨西哥願意協助解決美方對就業流失及貿易逆差的疑慮，但雙方在汽車原產地規則方面仍有分歧。他說，「我看不出墨西哥、美國和加拿大之間存在無法解決的重大分歧。」

加拿大負責美加貿易事務的部長勒布朗（Dominic LeBlanc）則表示，加拿大將持續與美方磋商，處理川普政府對加拿大鋼鐵、鋁、汽車及木材加徵關稅等問題，並與美、墨共同維護北美貿易與投資架構，支持區域繁榮與競爭力。

USMCA由川普第一任期重新談判完成，取代1994年生效的《北美自由貿易協定》（NAFTA），目前支撐北美每年約1.6兆美元（約新台幣47.2兆元）的三邊貿易。美國政府表示，需要更多時間解決協定相關問題，包括2025年美國對墨西哥1970億美元（約新台幣6.3兆元）、對加拿大483億美元（約新台幣1.5兆元）的商品貿易逆差。