范斯：杜哈會談進展順利　將就核計畫展開協商

▲美國副總統范斯。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國副總統范斯（JD Vance）1日表示，美國與伊朗在卡達杜哈（Doha）舉行的談判「進展順利」，雙方技術層級官員已開始討論協議細節，接下來將正式就伊朗核計畫展開協商。

范斯在美國維吉尼亞州接受CNN訪問時表示，「現在還很早，但談判進展順利。」他說，目前美國、伊朗、卡達及其他相關人士的技術談判代表已在杜哈會面，就協議細節進行討論。

范斯表示，「我們關注的是核問題，我們將開始討論這個議題，所以目前談判進展順利。」

范斯稍早在維吉尼亞州歐申納海軍航空站（Naval Air Station Oceana）向美軍官兵發表談話時，也感謝軍方的付出。他表示，目前與伊朗的談判能夠持續推進，「不是因為軟弱，而是因為實力」。

他並將此次美伊衝突與阿富汗、伊拉克戰爭做出區隔。曾於2005年以陸戰隊員身分赴伊拉克服役的范斯表示，川普（Donald Trump）若下令動武，都會有明確目標，不會重蹈過去長期戰爭的覆轍。

范斯說，川普是在「伊朗核計畫已被摧毀、傳統軍事力量也已遭摧毀」的情況下展開談判，而批評政府願意談判的人，「正是當年主張我們在阿富汗等地再多投幾枚炸彈的人。」

他最後表示，2026年的美國總統仍握有許多選項，「但如果總統要求你們投下炸彈，那一定是為了某個明確目的。」