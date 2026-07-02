Fed新任主席國際舞台首秀 　華許與主要央行首長展團結抗通膨

▲新任聯邦準備理事會（Fed）主席華許（左）。（圖／路透社）



記者張靖榕／綜合報導

在美國對伊朗戰爭推升通膨壓力之際，美國聯邦準備理事會（Fed）主席華許（Kevin Warsh）1日表示，聯準會將致力遏制「過高」的物價，重申實現物價穩定仍是聯準會最重要的目標。

法新社報導，歐洲央行中央銀行論壇（ECB Forum on Central Banking）近日在葡萄牙辛特拉（Sintra）舉行，華許與多位主要央行首長同台發表談話。這也是他自5月接任聯準會主席以來，首次在國際舞台公開亮相。

CNBC報導，出席論壇者還包括歐洲中央銀行總裁拉加德（Christine Lagarde）、英格蘭銀行總裁貝里（Andrew Bailey）及加拿大央行總裁馬克林（Tiff Macklem）。

華許表示，「我們放眼望去，已看到物價過高，而我不認為在這個講台上，我是唯一再次承諾要達成物價穩定的人。」

華許並強調，「我們將在美國實現物價穩定。這正是這個委員會（聯邦公開市場委員會，FOMC）承諾要完成的工作。」

華許也藉由這場論壇展現與其他主要央行合作的立場。他表示，很榮幸能與其他央行首長同台，「他們在這場（對抗通膨的）戰役中已奮戰15到20年，無論有沒有我參與其中。」他讚揚全球央行決策者願意回歸貨幣政策基本原則，並表示，「我們都希望盡最大努力做出最佳決策。」