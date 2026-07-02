仿古飾品原來是真貨！　400年前「英女王吊墜」身價暴漲27倍

▲英國女王伊莉莎白一世肖像吊墜。（圖／翻攝蘇富比，下同）



記者張靖榕／綜合報導

一枚去年僅以5588英鎊（約新台幣23.6萬元）拍出的英國女王伊莉莎白一世（Elizabeth I）肖像吊墜，經重新鑑定後，竟被確認是約1600年製作的罕見文藝復興珠寶，最新估價暴增至10萬至15萬英鎊（約新台幣422萬至633萬元），最高達原成交價近27倍。

綜合外電報導，英國愛丁堡一家拍賣行去年11月將這枚吊墜標示為「伊莉莎白時代風格的琥珀與琺瑯吊墜」，認為是19世紀晚期作品，距離伊莉莎白一世1603年逝世已近300年，因此最終僅以5588英鎊成交。

不過，這枚吊墜將於7月1日在蘇富比（Sotheby’s）再次拍賣。蘇富比歐洲雕塑與藝術品部門主管梅森（Christopher Mason）表示，經研究與科學分析後，確認這件作品其實出自伊莉莎白一世統治末期，是一件重新被發現的罕見文藝復興珠寶。

這枚吊墜可追溯至約1600年，正面是一枚以白琥珀雕刻而成的女王浮雕肖像，並鑲嵌於心形黃琥珀之中，特殊切割方式可放大女王形象；背面則刻有一隻鸚鵡，象徵伊莉莎白一世的貞潔形象。

珠寶專家暨歷史學者穆恩（Geoffrey Munn）指出，這枚鑲金琥珀吊墜是伊莉莎白一世王權象徵中極為罕見的作品，很可能是女王親自贈送的禮物，而心形外觀也呼應她生前宣稱「只嫁給英格蘭王國」的政治形象。

蘇富比指出，吊墜上的女王肖像取材自德帕斯（Crispijn de Passe the Elder）的知名版畫，而版畫又參考奧利佛（Isaac Oliver）繪製的女王微型肖像。專家比對現存作品後認為，吊墜可能出自普魯士宮廷工匠克林根堡（Hans Klingenberg）或施賴伯（Georg Schreiber）之手，但委託製作者身分仍無法確定，伊莉莎白一世本人也是可能人選之一。

資料顯示，這件作品後來曾由19世紀收藏家麥爾坎（John Malcolm）收藏，1879年曾借展倫敦伯靈頓美術俱樂部。蘇富比形容，這枚吊墜彷彿將伊莉莎白一世「封存」於琥珀之中，可能是在她統治晚年或逝世後不久製作，象徵將伊莉莎白時代的黃金歲月永遠留存。