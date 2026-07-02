　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

仿古飾品原來是真貨！　400年前「英女王吊墜」身價暴漲27倍

▲英國女王伊莉莎白一世肖像吊墜。（圖／翻攝蘇富比，下同）

▲英國女王伊莉莎白一世肖像吊墜。（圖／翻攝蘇富比，下同）

記者張靖榕／綜合報導

一枚去年僅以5588英鎊（約新台幣23.6萬元）拍出的英國女王伊莉莎白一世（Elizabeth I）肖像吊墜，經重新鑑定後，竟被確認是約1600年製作的罕見文藝復興珠寶，最新估價暴增至10萬至15萬英鎊（約新台幣422萬至633萬元），最高達原成交價近27倍。

綜合外電報導，英國愛丁堡一家拍賣行去年11月將這枚吊墜標示為「伊莉莎白時代風格的琥珀與琺瑯吊墜」，認為是19世紀晚期作品，距離伊莉莎白一世1603年逝世已近300年，因此最終僅以5588英鎊成交。

不過，這枚吊墜將於7月1日在蘇富比（Sotheby’s）再次拍賣。蘇富比歐洲雕塑與藝術品部門主管梅森（Christopher Mason）表示，經研究與科學分析後，確認這件作品其實出自伊莉莎白一世統治末期，是一件重新被發現的罕見文藝復興珠寶。

▲▼英國女王伊莉莎白一世（Elizabeth I）肖像吊墜。（圖／翻攝蘇富比）

這枚吊墜可追溯至約1600年，正面是一枚以白琥珀雕刻而成的女王浮雕肖像，並鑲嵌於心形黃琥珀之中，特殊切割方式可放大女王形象；背面則刻有一隻鸚鵡，象徵伊莉莎白一世的貞潔形象。

珠寶專家暨歷史學者穆恩（Geoffrey Munn）指出，這枚鑲金琥珀吊墜是伊莉莎白一世王權象徵中極為罕見的作品，很可能是女王親自贈送的禮物，而心形外觀也呼應她生前宣稱「只嫁給英格蘭王國」的政治形象。

蘇富比指出，吊墜上的女王肖像取材自德帕斯（Crispijn de Passe the Elder）的知名版畫，而版畫又參考奧利佛（Isaac Oliver）繪製的女王微型肖像。專家比對現存作品後認為，吊墜可能出自普魯士宮廷工匠克林根堡（Hans Klingenberg）或施賴伯（Georg Schreiber）之手，但委託製作者身分仍無法確定，伊莉莎白一世本人也是可能人選之一。

資料顯示，這件作品後來曾由19世紀收藏家麥爾坎（John Malcolm）收藏，1879年曾借展倫敦伯靈頓美術俱樂部。蘇富比形容，這枚吊墜彷彿將伊莉莎白一世「封存」於琥珀之中，可能是在她統治晚年或逝世後不久製作，象徵將伊莉莎白時代的黃金歲月永遠留存。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
大豆沙拉油驗出一級致癌物！　食安專家點名2食物少碰
林維恩完成TJ手術！大谷御醫操刀　 將留亞利桑那復健
網紅「私密處除毛」拍片被檢舉　親道歉：讓你眼睛不舒服了
日女主持直播突被後面熊抱！　失控球迷竟是藝人
鄧愷威右膝扭傷！太空人撤銷下放　改列15天傷兵
快訊／07:06花蓮規模4地震　最大震度4級
蔡阿嘎18年前靠「1形象」走紅　今淪翻車原因
世界盃進球榜　姆巴佩1數據力壓梅西
颱風「大而強」預估路徑朝台灣　雙颱搶巴威之名
快訊／比利時「神奇3分鐘」加時絕殺　塞內加爾崩潰出局
雙颱將生成！　可能變「強颱」下週接近台灣
瘋了！喬治、布朗互換東家　76人和綠衫軍達重磅交易

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美拒續簽北美貿易協議　對墨西哥、加拿大啟動10年倒數機制

范斯：杜哈會談進展順利　將就核計畫展開協商

Fed新任主席國際舞台首秀 　華許與主要央行首長展團結抗通膨

美軍直升機迫降荷莫茲外海！　1機組員失蹤

仿古飾品原來是真貨！　400年前「英女王吊墜」身價暴漲27倍

日女主持直播突被後面熊抱！　失控球迷竟是藝人

川普競選名曲《YMCA》主唱辭世　享壽74歲

經濟學人：台灣應善用「半導體籌碼」逼川普低頭

川普又點名台灣！台積電將亞利桑那州廠擴增　助美晶片提升市占

最美女店員畢業3個月「改行拍寫真」！池邊解放粉絲嗨：轉大人了

《海洋奇緣》真人版震撼大銀幕！　巨石強森「肌肉+捲毛」神還原毛伊

姆巴佩100%專注贏球！拒與梅西爭奪第一：他永遠都在進球

從街頭求生到醫院守護...　跛腳浪浪「用9年教會我們生命價值」

0至18歲津貼優於川普帳戶！　賴清德喊全球首創：讓台灣因而偉大

又一個熱帶低壓生成！估明天增強雙颱「巴威、梅莎」

哈蘭德86分鐘絕殺象牙海岸　竟是累到不想踢延長賽　下一戰對決巴西勝算很小??

海產店前用腳「滑步推機車」酒測0.25被法辦　不算駕駛判無罪

世界盃最狂魔咒！巴西4次碰挪威沒贏過　哈蘭德要續寫28年神話

板橋社區驚見「爆裂物」紙盒！保全驚恐報警…真相曝光全傻眼

藍猛攻三鶯線搶功　蘇巧慧嘆：國民黨當年灑麵粉、丟水球擋前瞻預算

美拒續簽北美貿易協議　對墨西哥、加拿大啟動10年倒數機制

范斯：杜哈會談進展順利　將就核計畫展開協商

Fed新任主席國際舞台首秀 　華許與主要央行首長展團結抗通膨

美軍直升機迫降荷莫茲外海！　1機組員失蹤

仿古飾品原來是真貨！　400年前「英女王吊墜」身價暴漲27倍

日女主持直播突被後面熊抱！　失控球迷竟是藝人

川普競選名曲《YMCA》主唱辭世　享壽74歲

經濟學人：台灣應善用「半導體籌碼」逼川普低頭

川普又點名台灣！台積電將亞利桑那州廠擴增　助美晶片提升市占

最美女店員畢業3個月「改行拍寫真」！池邊解放粉絲嗨：轉大人了

人夫跟小三日本激吻　人妻有「鐵證」卻仍被脫罪

林維恩完成TJ手術！大谷御醫操刀　 將留亞利桑那復健

11協會「寄生運動部」名單曝光　李洋出手年底搬家

大直知名診所壓榨北漂護理師　欠薪不付還追殺

運動部長李洋爆請辭　政院幕僚：改革得罪體壇舊勢力想逼宮

大豆沙拉油驗出一級致癌物！　食安專家點名2食物少碰

太早轉台！比利時締造世界盃「最晚進球紀錄」　上演驚天逆轉

鄧愷威右膝扭傷！太空人撤銷下放　改列15天傷兵

快訊／07:06花蓮規模4地震　最大震度4級

美拒續簽北美貿易協議　對墨西哥、加拿大啟動10年倒數機制

《海洋奇緣》真人版震撼大銀幕！　巨石強森「肌肉+捲毛」神還原毛伊

國際熱門新聞

長眠聖母峰近30年！名地標「綠靴子」遺體要回家了

擁25公分巨雕好痛苦！　澳健身教練哀怨吐心聲

2歲童陳屍後座　爸忘記送他去上學

川普又點名台灣！台積電將擴廠

貝佐斯前妻5年捐8352億　馬斯克批：讓世界更糟

烏軍無人機狂轟俄羅斯　6月大嬰兒喪命

星巴克最美女店員畢業改拍寫真！身材驚呆粉絲

日女主持直播突被後面熊抱！　失控球迷竟是藝人

經濟學人：台灣應善用「半導體籌碼」逼川普低頭

仿古飾品原來是真貨！　400年前「英女王吊墜」身價暴漲27倍

即／日本發生規模6.0地震！岩手、青森劇烈搖晃

川普競選名曲《YMCA》主唱辭世　享壽74歲

日本當街擄人？櫻花妹被西裝男「塞進計程車」

男挑戰「過火儀式」摔進火坑！活活燒死

更多熱門

相關新聞

英相公布國防計畫　擬增撥逾6000億推動部隊現代化

英相公布國防計畫　擬增撥逾6000億推動部隊現代化

英國首相施凱爾（Keir Starmer）30日宣布，將額外投入150億英鎊（約新台幣6337億元）推動武裝部隊現代化，作為為未來戰事做準備的重要國防投資計畫。施凱爾表示，「避免戰爭的最佳途徑是未雨綢繆，防禦的最佳方式是威懾」，希望藉此提升英國嚇阻能力，並朝2035年前國防支出占國內生產毛額（GDP）3.5％的目標邁進。

美英法德駐台機構關切中國侵擾我東部海域　外交部致謝

美英法德駐台機構關切中國侵擾我東部海域　外交部致謝

沒有革命的斷頭臺　施凱爾與一個失去方向的帝國

沒有革命的斷頭臺　施凱爾與一個失去方向的帝國

英國首相下台！　換不回穩定

英國首相下台！　換不回穩定

英相辭職　19歲賴瑞貓將迎第7任首相

英相辭職　19歲賴瑞貓將迎第7任首相

關鍵字：

英國女王伊莉莎白一世蘇富比拍賣

讀者迴響

熱門新聞

長眠聖母峰近30年！名地標「綠靴子」遺體要回家了

擁25公分巨雕好痛苦！　澳健身教練哀怨吐心聲

逆轉脂肪肝！醫推「2運動」免狂操：半數人12周完全消失

林隆璇爆活不過61歲！　愛兒林亭翰崩潰證實：再撐10天

2歲童陳屍後座　爸忘記送他去上學

噁警偷拍與前女友嘿咻影片　一審判囚8月

「真正受歡迎的人」有5個特質

即／致癌沙拉油風暴！源頭中聯油脂328字聲明致歉

湖人4換1震撼交易　巨塔凱斯勒加盟

颱風「大而強」預估路徑朝台灣　雙颱搶巴威之名

「大豆沙拉油」致癌物超標　15個品項急下架

撞上等紅燈藍寶堅尼休旅　女騎士嚇呆了

基隆民宅嚴重火警！屋主送醫不治

費半狂洩美股收黑　台積電ADR跌近7%

股票交割款76萬「帳戶僅剩1.3萬」付不出！網曝後果

更多

最夯影音

更多
《海洋奇緣》真人版震撼大銀幕！　巨石強森「肌肉+捲毛」神還原毛伊

《海洋奇緣》真人版震撼大銀幕！　巨石強森「肌肉+捲毛」神還原毛伊
姆巴佩100%專注贏球！拒與梅西爭奪第一：他永遠都在進球

姆巴佩100%專注贏球！拒與梅西爭奪第一：他永遠都在進球

從街頭求生到醫院守護...　跛腳浪浪「用9年教會我們生命價值」

從街頭求生到醫院守護...　跛腳浪浪「用9年教會我們生命價值」

0至18歲津貼優於川普帳戶！　賴清德喊全球首創：讓台灣因而偉大

0至18歲津貼優於川普帳戶！　賴清德喊全球首創：讓台灣因而偉大

又一個熱帶低壓生成！估明天增強雙颱「巴威、梅莎」

又一個熱帶低壓生成！估明天增強雙颱「巴威、梅莎」

熱門快報

天天簽到抽你看 WILD WILD 六大男神！

天天簽到抽你看 WILD WILD 六大男神！

不用飛韓國！每天完成簽到任務，即有機會抽中韓國人氣音樂劇《WILD WILD》雙人門票

連續簽到抽韓團演唱會門票

連續簽到抽韓團演唱會門票

即日起至7/6，下載新聞雲APP，連續簽到抽《2026 KOREA HOT TAIPEI》雙人門票！

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

即日起至6/28止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

抽！巧虎舞臺劇門票

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面