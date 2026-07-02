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經濟學人：台灣應善用「半導體籌碼」逼川普低頭

▲▼美國總統川普與台積電董事長暨總裁魏哲家在白宮宣布加碼投資。（圖／路透）

▲美國總統川普與台積電董事長暨總裁魏哲家。（圖／路透，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

在美國總統川普（Donald Trump）反覆調整對台訊號之際，台灣內部愈發重視「矽盾」角色。隨著半導體供應鏈牽動全球經濟，部分決策圈認為，晶片優勢可能成為影響華府態度的重要工具。

《經濟學人》6月30日指出，美國盟友近年逐漸形成一種判斷：若想得到華府重視，往往得先具備能牽動美國利益的實力。伊朗曾透過荷莫茲海峽影響能源市場，也讓一些國家開始思考自身握有哪些戰略籌碼。對台灣而言，最具份量的資產，正是先進晶片製造能力。

美國長年維持對台「戰略模糊」，但美國總統川普近來談及台灣時態度反覆。他一方面核准軍售，另一方面又稱台灣難以抵禦中國大陸壓力。北京川習會後，他更頻繁提到兩岸議題，甚至暗示軍售可能被納入美中交易內容，也讓台北對美方承諾的不確定感升高。

▲▼美國總統川普與台積電董事長暨總裁魏哲家在白宮宣布加碼投資。（圖／路透）

從民主價值轉向利益交換　台灣重新包裝對美論述
面對局勢變化，台灣對美說法也逐漸調整。過去官方多強調民主陣營合作，如今則更聚焦地緣戰略與科技供應鏈。除了位處第一島鏈核心位置，台灣更反覆強調自身在高階晶片市場幾乎沒有替代者，這套論述被稱為「矽盾」。

不過，台灣內部對矽盾能否長期成立仍有不同看法。部分人士擔憂，海外設廠與技術外移可能削弱優勢；但也有人認為，只要全球短期內仍離不開台灣晶片，這種依賴本身就具備嚇阻效果，能讓各國更在意台海安全。

▲▼美國總統川普與台積電董事長暨總裁魏哲家在白宮宣布加碼投資。（圖／路透）

封鎖風險牽動全球供應鏈　晶片停供恐成最後槓桿
報導引述知情人士指出，一旦中國大陸對台實施封鎖，台灣可能很快面臨缺電問題。由於晶圓生產極度依賴穩定電力，政府屆時可能優先保障醫療與公共系統運作，並在危機初期縮減甚至停止晶片出口。若真發生，全球科技市場勢必受到衝擊。

文章認為，這代表台灣握有足以改變國際局勢的槓桿。若北京最終掌控台灣，不只牽涉民主體制消失，更可能讓全球最關鍵的半導體產能落入中國手中，進一步衝擊美國在人工智慧領域的競爭布局。川普過去批評台灣「搶走美國晶片生意」，某種程度也反映他清楚台灣的重要性。

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