川普競選名曲《YMCA》主唱辭世　享壽74歲

▲美國總統在第二任就職典禮前，YMCA原唱之一威利斯共同登台。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國迪斯可傳奇團體「鄉巴佬樂團」（Village People）主唱兼靈魂人物威利斯（Victor Willis）辭世，享壽74歲。曾參與創作經典名曲「Y.M.C.A.」的他，因一場短暫但迅速惡化的疾病離世。美國總統川普1日也發文悼念，表示未來每當這首歌響起，都會想起威利斯。

美聯社報導，Village People於1970年代末以「Y.M.C.A.」、「Macho Man」及「In the Navy」等熱門歌曲風靡全球，琅琅上口的旋律與鮮明舞台造型，成為迪斯可（Disco）時代的代表。

樂團在官方Facebook宣布噩耗表示，「我們懷著無比悲痛的心情宣布，鄉巴佬樂團主唱威利斯去世」，並指出死因是一場「短暫但迅速惡化的疾病」。

▲威利斯辭世，享壽74歲。（圖／達志影像／美聯社）



川普在社群平台發文悼念，表示威利斯很喜歡他在競選造勢活動播放「Y.M.C.A.」。川普說，「就像今天以及7月4日獨立紀念日假期，往後每當有人播放這首曲子，大家都會想起維克特．威利斯。」他並向威利斯家屬及樂團成員致哀，表示「我們將無比懷念威利斯」。

威利斯1977年與製作人摩拉里（Jacques Morali）及商業夥伴貝洛洛（Henri Belolo）共同成立Village People，創作靈感來自紐約曼哈頓西村（West Village）一間24小時營業的同志夜店。團員分別扮演摩托車手、建築工人、警察、牛仔及印第安酋長等角色，鮮明形象成為流行文化經典。

樂團首張同名專輯於1977年發行，隔年推出收錄「Y.M.C.A.」的專輯，這首歌曾登上告示牌（Billboard）排行榜第2名，至今仍是泳池派對、婚禮、舞會及各式慶典活動的代表歌曲，也曾在同志遊行及白宮等場合播放。