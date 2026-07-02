川普又點名台灣！台積電將亞利桑那州廠擴增　助美晶片提升市占

▲美國總統川普又點名台灣。（圖／達志影像／美聯社）



記者許力方／綜合報導

美國總統川普接受美國媒體訪問時表示，台灣半導體產業正持續擴大對美投資，其中亞利桑那州的晶片製造基地規模將再增一倍，若相關計畫順利推進，美國在他卸任前，有機會取得全球約50%的晶片市場占有率。

點名台積電擴廠 川普：現在幾乎什麼都沒有

川普在離開安德魯聯合基地前接受《福斯財經新聞》訪問時指出，美國就業市場持續成長，而這還是在多座新晶片工廠尚未全面投產之前。他表示，未來一年將有多家半導體廠陸續啟用，其中包括來自台灣的大型晶片企業。

川普特別提到，全球晶圓代工龍頭台積電正在亞利桑那州建廠，且最新規模已決定擴大一倍，「那是世界上最大的公司之一，他們來到美國，在亞利桑那州設廠，現在又宣布要把規模擴大一倍。等我離開白宮時，美國可能擁有全球50%的晶片市場，而我們現在幾乎什麼都沒有。」對此，台積電並未公開回應相關說法。

▲台積電位於亞利桑那州鳳凰城的晶圓廠。（圖／路透）



對美投資累計1650億美元 打造完整AI供應鏈

美國《晶片與科學法案》上路後，台積電已陸續宣布多項在美投資計畫，2024年在亞利桑那州興建3座晶圓廠，總投資金額達650億美元；2025年再加碼1000億美元，累計投資總額提升至1650億美元。台積電當時指出，該案將成為美國史上規模最大的單一外國直接投資。

晶片回流成華府主軸 台灣仍是關鍵供應來源

根據報導，華府近年除透過補助方案，也持續以關稅與投資政策作為槓桿，吸引國際半導體企業赴美設廠。根據美國國際貿易委員會統計，2023年美國進口的邏輯晶片中，超過44%來自台灣，顯示台灣至今仍是美國高階晶片最重要的供應來源。