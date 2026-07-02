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最美女店員畢業3個月「改行拍寫真」！池邊解放粉絲嗨：轉大人了

▲▼最美星巴克女店員畢業3個月，改行拍寫真。（圖／翻攝X／安井南）

▲最美星巴克女店員畢業3個月，改行拍寫真。（圖／翻攝X／安井南）

記者柯振中／綜合報導

日本女演員安井南過去在星巴克打工5年，因為亮麗的外型而受封「最美店員」，今年3月間宣布從星巴克「畢業」，消息受到不少討論。怎料時隔約3個月，安井南突然開始分享火辣的寫真照，驚人的身材讓粉絲直呼「也太可愛了」。

星巴克最美店員畢業！甜美正妹安井南自幼文武雙全

安井南的長相十分甜美，2024年曾獲得「日本水天使小姐」的稱號，也曾受封日本星巴克最美店員，顯見外型十分受到歡迎。此外，安井南自幼習武，精通空手道、劍道等武術，她也時常在IG分享練習時拍攝的照片，深受粉絲喜愛。

▲▼最美星巴克女店員畢業3個月，改行拍寫真。（圖／翻攝X／安井南）

▲最美星巴克女店員畢業3個月，改行拍寫真。（圖／翻攝X／安井南）

從星巴克畢業改行拍寫真！粉絲嗨翻：可愛到爆炸

今年3月間她宣布從星巴克「畢業」，文章一經曝光，吸引超過500萬人觀看，引起了大量的討論。近日她又在X上更新動態，指稱從星巴克畢業以後，拍攝了一組身穿綠色比基尼的寫真集。

此外，她也分享，自己將登上雜誌的封底寫真，希望粉絲能夠買來觀賞，並且告訴她心得。而多組性感的照片曝光後，不少粉絲為此嗨翻直呼，「也太可愛了」、「成熟版的南醬我也好喜歡」、「實在太美了，我都不敢直視」、「這是我第一次看到妳這麼性感，可愛到爆炸。」

▼最美星巴克女店員畢業3個月，改行拍寫真。（圖／翻攝X／安井南）

▲▼最美星巴克女店員畢業3個月，改行拍寫真。（圖／翻攝X／安井南）

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