聖嬰將來襲！全球海洋6月均溫創新高　科學家警告：恐再刷新紀錄

▲ 德國柏林熱浪。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

全球海洋今年6月再度刷新最高溫紀錄，歐盟「哥白尼海洋服務」（Copernicus Marine Service）於當地1日公布數據顯示，6月全球海洋表面平均溫度達攝氏20.98度，超越2023年及2024年的歷史高點。科學家警告，隨著強烈聖嬰現象（El Nino）逐漸成形，加上人為溫室氣體排放持續加劇暖化，未來幾個月內恐怕持續刷新高溫紀錄。

根據《法新社》，哥白尼海洋服務報告指出，2026年上半年海洋熱浪廣泛蔓延，影響全球約82%海洋，範圍達2024年過後第二大。今年前6個月海洋表面均溫為攝氏20.04度，略低於2024年同期紀錄。

地中海、熱帶太平洋雙雙破紀錄

地中海6月均溫高達攝氏24.3度，打破歷史紀錄，且上半年有高達98%海域受到海洋熱浪影響；熱帶太平洋地區6月均溫也達到攝氏27.26度新高。

「哥白尼氣候變遷服務」（Copernicus Climate Change Service）主任布諾坦普（Carlo Buontempo）表示，「目前的狀況或許代表一個新階段的開端，讓我們再度踏入未知領域」，隨著海溫居高不下，加上聖嬰現象即將到來，未來幾個月可能有更多高溫紀錄被打破。

哥白尼海洋服務首席海洋學家范根尼普（Simon Van Gennip）指出，聖嬰現象及溫室氣體持續排放之下，預料2026年將名列有史以來最熱的年份之一。

海溫升高衝擊深遠 珊瑚白化危機

科學家警告，海洋升溫衝擊不容小覷。海洋吸收人類活動所製造約9成的多餘熱量，一旦海溫偏高，不僅會加劇颱風與豪雨強度，更直接提升海平面上升速度，且對熱帶珊瑚礁造成威脅，導致珊瑚白化死亡。

聯合國上月也發布科學評估報告示警，全球海洋正面臨「日益嚴重的危機」，暖化與海平面上升速度均較過去預估來得更快。