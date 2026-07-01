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美陽光正妹「泡水消暑」遭巨鱷咬斷雙臂亡！　男友目睹遭肢解全程

▲▼美陽光正妹「泡水消暑」遭巨鱷咬斷雙臂亡！　男友目睹遭肢解全程。（圖／翻攝自Facebook／Brittany Clark）

▲布蘭妮在男友面前遭鱷魚咬斷雙臂。（圖／翻攝自Facebook／Brittany Clark）

記者王佩翊／編譯

美國佛羅里達州發生一起駭人的「鱷魚活人分屍案」，一名熱愛戶外運動與重機的31歲陽光正妹周末與男友前往國家森林健行時，因為天氣炎熱便跳進河中游泳。沒想到一隻長約3.6公尺的巨鱷突然從水中躍起，死死將她咬住，甚至直接將她的一隻手臂扯斷。男友雖試圖從鱷魚口中搶人，但女子仍因失血過多，在送醫途中身亡慘死。

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根據《紐約郵報》報導，31歲女子布蘭妮·克拉克（Brittany Clark）平時是一名推土機操作員，私底下更是一名熱愛重機、槍械與電音派對（Rave）的酷女孩。案發當天，布蘭妮與男友錢斯·艾利森（Chance Allison）前往佛州著名的「小大經濟國家森林（Little Big Econ State Forest）」健行。

兩人走到一半時，臨時決定跳進一旁的經濟河（Econlockhatchee River）中戲水消暑。然而，當布蘭妮才剛泡進僅到腰部深度的淺水中時，一隻在周邊潛伏已久的3.6公尺巨型短吻鱷突然冒出，並張開血盆大口，狠狠咬住布蘭妮。

恐怖911音檔曝光！男友救人狂喊：她一隻手臂不見了、血止不住！

男友錢斯立刻直接衝上前跟這隻巨鱷搏鬥，企圖救回布蘭妮，然而當錢斯好不容易將布蘭妮的一隻手臂從鱷魚口中硬生生拽出，下一秒，巨鱷再度大口一咬，直接咬住布蘭妮的另一隻手臂。

根據當地警方事後公布的911報案音檔，錢斯在岸邊崩潰尖叫，他試圖徒手止血，但雙臂都被鱷魚扯下的布蘭妮最終仍因失血過多，在送醫搶救途中就不幸身亡。

佛羅里達州野生動物保護委員會（FWC）發言人查德·韋伯（Chad Weber）隨後在新聞發布會上證實，野生動物官員已經將這頭攻擊人類的鱷魚安樂死並斬首，牠的頭顱則將留存作為證據。

 
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