擁25公分巨雕好痛苦！澳健身教練慘變「人肉玩具」　哀怨吐心聲

圖文／鏡週刊

擁有「傲人」雄風是許多男性的夢想，但對這名英國男子來說卻是場惡夢。現居澳洲雪梨的35歲健身教練基蘭（Kieran John），日前公開抱怨自己的「巨鵰人生」其實充滿血淚。擁有長達10英吋（約25.4公分）、粗6英吋（約15.2公分）驚人尺寸的他，非但沒有因此過上性福生活，反而經常被飢渴的女性當作「人肉性玩具」看待，讓他感到備受物化、身心俱疲。

巨鵰帶來的日常衣著災難

根據《每日星報》報導，基蘭身高190公分，是一名泰拳愛好者與私人健身教練，外型相當陽光。但他透露，這根傲人的生殖器在日常生活中帶給他的「壓力」遠大於快樂。

「每當我從海邊戲水完走上岸，我都必須把雙手插在短褲口袋裡，因為它膨脹得太厲害了，真的很令人尷尬。」基蘭無奈表示，他幾乎無法穿著大多數的短褲或內褲，到了晚上常因過度摩擦而痛到不行，穿牛仔褲時更形容「像是兩腿間夾著一根粗繩」。他甚至笑稱自己有分「冬天版」與「夏天版」，「冬天時會縮到24公分左右，但到了炎熱的夏天，因為血液循環加快，會飆破25.4公分，真的非常不舒服。」

淪為閨密圍觀奇景？ 慘遭女性物化、因「太巨大」被分手

基蘭坦言，自從14歲有了第一次性經驗並被同學發現尺寸驚人後，他的生活就充滿了關注。雖然曾有富婆為了體驗傳說中的「大鵰能量」而送他奢侈品、開五星級套房，甚至有已婚婦女找上門，但他本質上並非花花公子。

最讓他感到受挫的，是女性往往只看重他的「功能」。基蘭回憶：「有些女人只是把我當成按摩棒。性愛應該是心靈、身體與靈魂的結合，我必須學會先挑逗女人的大腦，而不是身體。」

他更爆料曾遇過非常瘋狂的砲友，在兩人親熱時，竟然大喊同居的閨密們「通通進來看奇景」，讓他自尊心受創。此外，許多女性一看到尺寸就嚇得落荒而逃，甚至有穩定交往的對象因為「害怕下體形狀被永久改變」而拒絕與他交往，讓他非常挫折。

不只是炫耀！ 勇敢發聲盼打破「男性健康」恥辱標籤

雖然頂著巨鵰光環讓基蘭不失自信，但他強調自己站出來發聲絕對不是為了炫耀，而是希望打破社會對於男性身體談話的禁忌。

基蘭語重心長地表示：「我今年35歲了，但我這輩子大概只跟3個好朋友聊過陰莖的健康問題（如勃起功能障礙或感染）。男人總是在沉默中受苦，甚至有人因為害羞不敢就醫而死於睪丸癌。社會總是提醒女性檢查乳房，男性也應該在沒有恥辱感的情況下，進行同樣的身體對話。」他期盼透過自己的奇特困擾，能讓更多男性開始正視並勇敢討論自己的健康。

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