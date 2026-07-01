「捐到金庫清空！」貝佐斯前妻5年捐8352億　馬斯克批：讓世界更糟

圖文／鏡週刊

美國慈善家麥肯琪史考特（MacKenzie Scott）是亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）的前妻，在短短5年累計捐出超過262億美元（約新台幣8,352億元）。她曾表示，會持續捐款「直到金庫清空為止」。不過，她的捐款方向近日掀起爭議，世界首富馬斯克（Elon Musk）直言，她的善款「正在讓世界變得更糟」。

5年捐262億美元 占全美大型善款3分之1？

根據《Fortune》引用Giving USA及印第安納大學慈善研究資料指出，美國2025年大型慈善捐款的總額約192億美元（約新台幣6,120億元），其中，史考特一人就捐出近70億美元（約新台幣2,231億元），占了全美約3分之1，累計5年捐款更達262億美元（約新台幣8,352億元），規模十分驚人。

現年56歲的史考特2019年與貝佐斯結束25年婚姻後，成立慈善組織Yield Giving，至今已捐助約2,700個非營利組織，涵蓋教育、住房、醫療、氣候變遷及弱勢社群等領域。2025年的主要捐款對象包括氣候與性別正義基金Hive Fund、霍華大學（Howard University），以及致力於森林保育的Forests, People, Climate等組織。

史考特向來主張「安靜慈善」，透過低調、匿名方式評估受助機構，希望減少行政負擔，讓非營利組織把更多心力放在服務工作上。她曾在2019年表示：「除了人生帶給我的一切，我還擁有一筆遠超過所需的財富可以分享。我的慈善方式會經過深思熟慮，也需要時間、努力與耐心，但我不會等待。」她更承諾，未來將一路捐贈，「直到金庫清空為止」。

▲ 麥肯琪史考特向來作風低調，曾表示要捐款「直到金庫清空為止」。（翻攝X@Complex）

捐款都流向進步派？ 馬斯克為何說「讓世界更糟」？

然而，她的慈善理念近來卻遭保守派人士質疑。根據《Times of India》報導，前美國政府效率部（DOGE）顧問凱蒂米勒（Katie Miller）近日在社群平台X發文指，史考特累計捐出的260億美元，幾乎都流向推動進步派理念的團體，包括計畫生育協會、LGBTQ組織、種族平權、性別平等、氣候正義及移民倡議等機構。

馬斯克隨後也加入批評行列，一名網友發文稱史考特「正花錢讓世界變得更糟」，馬斯克親自回覆：「很遺憾，是的。」

其實這不是馬斯克第一次批評史考特，2024年他曾在X發文寫道：「那些憎恨前夫的超級富豪前妻，應該被列入『西方文明衰亡的原因』。」後來該貼文事後已遭刪除。2022年，他也質疑史考特把善款捐給「偽裝成慈善機構的政治團體」。

即便評價兩極，史考特依然是全世界最活躍的慈善家之一。根據「美國25大慈善捐贈者排行榜」（America's Top 25 Philanthropists），史考特截至目前終身累計捐款264億美元（約新台幣8,403億元）名列第3，僅次於股神巴菲特（Warren Buffett）、比爾蓋茲與前妻梅琳達蓋茲（Bill & Melinda Gates）。

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