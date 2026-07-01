　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

「捐到金庫清空！」貝佐斯前妻5年捐8352億　馬斯克批：讓世界更糟

「捐到金庫清空為止！」貝佐斯前妻5年豪捐8352億　馬斯克卻批：讓世界更糟

圖文／鏡週刊

美國慈善家麥肯琪史考特（MacKenzie Scott）是亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）的前妻，在短短5年累計捐出超過262億美元（約新台幣8,352億元）。她曾表示，會持續捐款「直到金庫清空為止」。不過，她的捐款方向近日掀起爭議，世界首富馬斯克（Elon Musk）直言，她的善款「正在讓世界變得更糟」。

5年捐262億美元　占全美大型善款3分之1？

根據《Fortune》引用Giving USA及印第安納大學慈善研究資料指出，美國2025年大型慈善捐款的總額約192億美元（約新台幣6,120億元），其中，史考特一人就捐出近70億美元（約新台幣2,231億元），占了全美約3分之1，累計5年捐款更達262億美元（約新台幣8,352億元），規模十分驚人。

現年56歲的史考特2019年與貝佐斯結束25年婚姻後，成立慈善組織Yield Giving，至今已捐助約2,700個非營利組織，涵蓋教育、住房、醫療、氣候變遷及弱勢社群等領域。2025年的主要捐款對象包括氣候與性別正義基金Hive Fund、霍華大學（Howard University），以及致力於森林保育的Forests, People, Climate等組織。

史考特向來主張「安靜慈善」，透過低調、匿名方式評估受助機構，希望減少行政負擔，讓非營利組織把更多心力放在服務工作上。她曾在2019年表示：「除了人生帶給我的一切，我還擁有一筆遠超過所需的財富可以分享。我的慈善方式會經過深思熟慮，也需要時間、努力與耐心，但我不會等待。」她更承諾，未來將一路捐贈，「直到金庫清空為止」。

「捐到金庫清空為止！」貝佐斯前妻5年豪捐8352億　馬斯克卻批：讓世界更糟

▲ 麥肯琪史考特向來作風低調，曾表示要捐款「直到金庫清空為止」。（翻攝X@Complex）

捐款都流向進步派？　馬斯克為何說「讓世界更糟」？

然而，她的慈善理念近來卻遭保守派人士質疑。根據《Times of India》報導，前美國政府效率部（DOGE）顧問凱蒂米勒（Katie Miller）近日在社群平台X發文指，史考特累計捐出的260億美元，幾乎都流向推動進步派理念的團體，包括計畫生育協會、LGBTQ組織、種族平權、性別平等、氣候正義及移民倡議等機構。

馬斯克隨後也加入批評行列，一名網友發文稱史考特「正花錢讓世界變得更糟」，馬斯克親自回覆：「很遺憾，是的。」

其實這不是馬斯克第一次批評史考特，2024年他曾在X發文寫道：「那些憎恨前夫的超級富豪前妻，應該被列入『西方文明衰亡的原因』。」後來該貼文事後已遭刪除。2022年，他也質疑史考特把善款捐給「偽裝成慈善機構的政治團體」。

即便評價兩極，史考特依然是全世界最活躍的慈善家之一。根據「美國25大慈善捐贈者排行榜」（America's Top 25 Philanthropists），史考特截至目前終身累計捐款264億美元（約新台幣8,403億元）名列第3，僅次於股神巴菲特（Warren Buffett）、比爾蓋茲與前妻梅琳達蓋茲（Bill & Melinda Gates）。

更多鏡週刊報導
超模米蘭達偕富尪出手！一口氣清償175億醫療債　26萬人受惠
登山偶遇凱特王妃！她癌後獨攀3高峰　遇「11歲抗癌小鬥士」低調捐款暖哭
職業小三巴首富／郭台銘爆桃花劫「全民老爸地位不保」！　網狂推「他」：多金又專情

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
幼兒園接小孩才發現「2歲兒陳屍後座」　粗心父根本忘記送他去上
快訊／日本晚間規模6.0地震！岩手、青森最大震度4
樂天女神沖繩脫了！解放比基尼「超兇上圍包不住」
板橋社區驚見「爆裂物」紙盒！　真相曝光全傻眼
前台南議長郭信良涉侵占政治獻金　法官裁定100萬元交保
泰山、福壽12款問題油下架！退費期限、品項懶人包
汶汶出院了！「最新近況曝光」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／日本晚間規模6.0地震！岩手、青森最大震度4　震源深40公里

聖嬰將來襲！全球海洋6月均溫創新高　科學家警告：恐再刷新紀錄

「捐到金庫清空！」貝佐斯前妻5年捐8352億　馬斯克批：讓世界更糟

俄恐發動北方攻勢「牽制烏克蘭戰線」　趁機挑撥波烏關係

擁25公分巨雕好痛苦！澳健身教練慘變「人肉玩具」　哀怨吐心聲

得不償失！日大叔偷神社「10日圓香油錢」　來不及逃跑慘摔被逮

考慮恢復「全面轟炸伊朗」？　WSJ：川普為保談判踩煞車

美陽光正妹「泡水消暑」遭巨鱷咬斷雙臂亡！　男友目睹遭肢解全程

傳中國秘密培訓俄軍　路透揭「俄防長親自批准」特訓內容曝光

印度28歲男挑戰「過火儀式」摔進火坑！　淪火球活活燒死畫面曝

百元便當爭議！還原林淑芬完整發言　怒轟立院便當難吃、毫無尊嚴

德國隊爆冷遭淘汰！巴拉圭PK大戰勝晉級16強

南港車禍畫面曝！聯結車閃迴轉車撞斷電線桿　酒駕又毒駕當場被逮

「一毛不能賺」你買嗎？超狂「可負擔住宅」橫空出世　專家憂：這底線一鬆秒崩盤｜地產詹哥老實說完整版 EP316

「喪屍毒」列一級毒品首波掃蕩　新北毒駕女跪求：原諒我一次

殘念！遭巴西絕殺　日本1比2惜敗無緣16強

日本球迷持「藍色塑膠袋」進場　賽後自發性撿垃圾：從小習慣

4遊客走阿里山林鐵軌道被抓　「一人一罰」最高恐吞20萬罰單

悍將34勝作收又達500勝　後藤光尊肯定上半季：選手進步很多

樂天女孩琳妲重慶拍輕軌穿樓　網見背後神同步全笑翻

快訊／日本晚間規模6.0地震！岩手、青森最大震度4　震源深40公里

聖嬰將來襲！全球海洋6月均溫創新高　科學家警告：恐再刷新紀錄

「捐到金庫清空！」貝佐斯前妻5年捐8352億　馬斯克批：讓世界更糟

俄恐發動北方攻勢「牽制烏克蘭戰線」　趁機挑撥波烏關係

擁25公分巨雕好痛苦！澳健身教練慘變「人肉玩具」　哀怨吐心聲

得不償失！日大叔偷神社「10日圓香油錢」　來不及逃跑慘摔被逮

考慮恢復「全面轟炸伊朗」？　WSJ：川普為保談判踩煞車

美陽光正妹「泡水消暑」遭巨鱷咬斷雙臂亡！　男友目睹遭肢解全程

傳中國秘密培訓俄軍　路透揭「俄防長親自批准」特訓內容曝光

印度28歲男挑戰「過火儀式」摔進火坑！　淪火球活活燒死畫面曝

賴清德勸進...綠徵召沈夙崢轉戰南投市長　陳紀衡再戰本命區集集

快訊／日本晚間規模6.0地震！岩手、青森最大震度4　震源深40公里

蕭美琴找外交部喬私酒案？　總統府怒駁：顛倒黑白不實指控

天熱想吃冰？她晚餐後「改做1事」3個月無痛狂瘦3公斤！網讚爆：超實用

32強淘汰賽碰波赫　美國主帥：打完才知誰熱門

缺席婁峻碩海島婚禮！　高爾宣親揭驚人內幕：交情只到戶政事務所

有學貸年輕人注意！1.6萬獎勵金別錯過　投身公益今起可申請

前台南議長郭信良涉侵占政治獻金　法官裁定100萬元交保

婁峻碩「接吻式」幫老婆補口紅　高爾宣也要立刻被打槍

hololive快閃店獨缺白上吹雪抱枕　粉絲「嚇猜畢業」本尊秒澄清

【啊~~】樂天女孩琳妲重慶拍輕軌穿樓　網見背後「神同步姿勢」全笑翻

國際熱門新聞

2歲童陳屍後座　爸忘記送他去上學

長眠聖母峰近30年！名地標「綠靴子」遺體要回家了

日本當街擄人？櫻花妹被西裝男「塞進計程車」

家暴男勒死女友　棄屍一半「心臟病發亡」

新「迷因王」哈蘭德超狂　進25球僅次梅西

貝佐斯前妻5年捐8352億　馬斯克批：讓世界更糟

輝達沒有「白吃的午餐」　黃仁勳有原因

趁妻不在家　他性侵勒斃小姨子

擁25公分巨雕好痛苦！　澳健身教練哀怨吐心聲

美最高法院駁回「限縮出生公民權」　川普諷：恭喜習近平贏了

日少年「死裡逃生」求助！母妹慘死家中

第2個烏克蘭？　俄議員放話炸毀半個芬蘭

美正妹遭巨鱷「咬斷雙臂」身亡！

委內瑞拉災區醫療崩潰　聯合國警告恐爆疫情

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

「蹦闆」率眾毆人影片流出　中壢警全程旁觀挨轟

性侵少女害她墜樓重傷　惡債主被通緝

郭董爆女球友！問婆婆「這樣能忍嗎」答案超現實

2歲童陳屍後座　爸忘記送他去上學

林隆璇爆活不過61歲！　愛兒林亭翰崩潰證實：再撐10天

NBA重磅震撼彈　詹皇決定離開湖人

郭台銘帶女球友回舊家　她揭「女方身分曝光內幕」

郭台銘婚外對象不只一言難盡　36E豪乳靠「後天努力」

股票交割款76萬「帳戶僅剩1.3萬」付不出！網曝後果

快訊／323萬股民注意！0050配0.6元大縮水　7／21除息

從出門到入境「只花4.5小時」喊根本國旅　大票人秒懂

「巴威」最快周五生成　可能變強颱一路向西

渣男啪完一句「剛尿在妳陰道」！許藍方揭真相

蔡阿嘎爭議後認了「賣掉聯發科股票」

快訊／台股翻車！國巨遭7券商聯手通報違約交割　金額3880萬

更多

最夯影音

更多
百元便當爭議！還原林淑芬完整發言　怒轟立院便當難吃、毫無尊嚴

百元便當爭議！還原林淑芬完整發言　怒轟立院便當難吃、毫無尊嚴
德國隊爆冷遭淘汰！巴拉圭PK大戰勝晉級16強

德國隊爆冷遭淘汰！巴拉圭PK大戰勝晉級16強

南港車禍畫面曝！聯結車閃迴轉車撞斷電線桿　酒駕又毒駕當場被逮

南港車禍畫面曝！聯結車閃迴轉車撞斷電線桿　酒駕又毒駕當場被逮

「一毛不能賺」你買嗎？超狂「可負擔住宅」橫空出世　專家憂：這底線一鬆秒崩盤｜地產詹哥老實說完整版 EP316

「一毛不能賺」你買嗎？超狂「可負擔住宅」橫空出世　專家憂：這底線一鬆秒崩盤｜地產詹哥老實說完整版 EP316

「喪屍毒」列一級毒品首波掃蕩　新北毒駕女跪求：原諒我一次

「喪屍毒」列一級毒品首波掃蕩　新北毒駕女跪求：原諒我一次

熱門快報

天天簽到抽你看 WILD WILD 六大男神！

天天簽到抽你看 WILD WILD 六大男神！

不用飛韓國！每天完成簽到任務，即有機會抽中韓國人氣音樂劇《WILD WILD》雙人門票

連續簽到抽韓團演唱會門票

連續簽到抽韓團演唱會門票

即日起至7/6，下載新聞雲APP，連續簽到抽《2026 KOREA HOT TAIPEI》雙人門票！

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

即日起至6/28止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

抽！巧虎舞臺劇門票

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面