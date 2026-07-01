　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

俄恐發動北方攻勢「牽制烏克蘭戰線」　趁機挑撥波烏關係

▲▼2022年3月29日，烏克蘭地面部隊司令Oleksandr Syrskyi上將在烏克蘭基輔北部，視察部隊。（圖／路透）

▲瑟爾斯基2022年3月擔任烏克蘭地面部隊司令時，在基輔北部視察部隊。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）6月30日透露，烏軍正準備應對可能來自北方的新一波俄軍攻勢。與此同時，波蘭情報部門也準備應對潛在的俄羅斯破壞行動，該行動旨在煽動波蘭人與烏克蘭人之間的緊張關係。

俄軍恐從北進攻　烏軍嚴陣以待

瑟爾斯基接受TSN採訪時表示，「最可能發生的情境已獲多個資料來源證實，就是來自俄羅斯境內布良斯克（Bryansk）、針對北部地區的進攻行動。」他指出，這是一個真實存在的可能性，而烏軍正積極備戰。

瑟爾斯基表示，此類行動的目標不像俄軍入侵初期那樣「直撲首都基輔、聚焦東部頓巴斯」，而是企圖奪取烏克蘭切爾尼希夫州（Chernihiv）領土，牽制長達1250公里的烏克蘭前線兵力，這種戰略意味著「拉長戰線並奪走我們的後備力量」。

近期消息指出，莫斯科正施壓盟友白俄羅斯更深入參與戰爭。但瑟爾斯基認為，白俄羅斯不太可能同意進一步介入，甚至像過去那樣，提供領土作為俄軍進攻跳板，但烏軍仍將其納入戰略考量。

瑟爾斯基還說，俄軍已露出疲態，前線攻勢強度下降3成左右。與此同時，烏克蘭正加大針對俄羅斯關鍵石油設施發動遠程打擊。

▼波蘭內政與行政部長謝莫尼亞克（Tomasz Siemoniak）。（圖／路透）

▲▼波蘭內政與行政部長謝莫尼亞克（Tomasz Siemoniak）。（圖／路透）

波烏緊張升溫　俄趁隙煽動

烏克蘭總統澤倫斯基近日簽署命令，向一個二戰時期的爭議性反抗軍團致敬，引爆波蘭政界怒火。波蘭指控該組織曾在二戰期間屠殺大量波蘭平民，波蘭總統納夫羅茨基（Karol Nawrocki）對此感到極度憤怒，已正式提議撤銷曾頒給澤倫斯基的國家最高榮譽「白鷹勳章」（Order of the White Eagle）。

主管情報機關的波蘭內政與行政部長謝莫尼亞克（Tomasz Siemoniak）7月1日接受RMF FM Radio採訪時表示，俄羅斯近幾週升級針對波蘭的資訊戰，大量網軍與機器人帳號正企圖放大爭端，影響波蘭網路輿論，「俄羅斯和該國情報單位過去和現在的夢想，都是讓波蘭與烏克蘭之間的緊張關係盡可能達到最大程度。」

謝莫尼亞克坦言，俄羅斯發動挑釁行動，包括進一步激化民眾情緒、針對旅居波蘭的烏克蘭公民的攻擊行為，是完全有可能發生的，「我們觀察到，受俄羅斯委託的人員，正對多個對波烏關係具重要意義的設施表現出高度興趣」，而且範圍不僅限於軍事基地或基礎設施，也包括援助組織及2國合作據點。

謝莫尼亞克強調，政府並未暗示即將發生任何陰謀事件，但預料到俄羅斯可能趁機利用目前緊張局勢。更廣泛地說，西方情報機構都很擔心俄羅斯對波蘭與波羅的海國家發動混合戰甚至實體攻擊的風險，「俄羅斯握有此類行動的完整工具庫，而且他們正在籌備中。我們必須考慮各種可能性。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
「大豆沙拉油」致癌物超標　泰山、福壽、福懋15個品項急下架
迎戰下半季！台鋼雄鷹公告教練團異動
貝佐斯前妻5年捐8352億　馬斯克批：讓世界更糟
快訊／嘉義梅山傳墜谷意外！　男子跌落10米斜坡當場死亡
10萬粉網紅嘿咻遭偷拍！警官前男友辯「她有看鏡頭」判囚8月
淡水老街阿伯「深夜移整排機車」　在地人卻感動哭了！
快訊／總統府今發總統令　楊珍妮免職

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

聖嬰將來襲！全球海洋6月均溫創新高　科學家警告：恐再刷新紀錄

「捐到金庫清空！」貝佐斯前妻5年捐8352億　馬斯克批：讓世界更糟

俄恐發動北方攻勢「牽制烏克蘭戰線」　趁機挑撥波烏關係

擁25公分巨雕好痛苦！澳健身教練慘變「人肉玩具」　哀怨吐心聲

得不償失！日大叔偷神社「10日圓香油錢」　來不及逃跑慘摔被逮

考慮恢復「全面轟炸伊朗」？　WSJ：川普為保談判踩煞車

美陽光正妹「泡水消暑」遭巨鱷咬斷雙臂亡！　男友目睹遭肢解全程

傳中國秘密培訓俄軍　路透揭「俄防長親自批准」特訓內容曝光

印度28歲男挑戰「過火儀式」摔進火坑！　淪火球活活燒死畫面曝

川普重蹈覆轍？美媒：自陷「中國行事曆」落入北京圈套

百元便當爭議！還原林淑芬完整發言　怒轟立院便當難吃、毫無尊嚴

德國隊爆冷遭淘汰！巴拉圭PK大戰勝晉級16強

南港車禍畫面曝！聯結車閃迴轉車撞斷電線桿　酒駕又毒駕當場被逮

「一毛不能賺」你買嗎？超狂「可負擔住宅」橫空出世　專家憂：這底線一鬆秒崩盤｜地產詹哥老實說完整版 EP316

「喪屍毒」列一級毒品首波掃蕩　新北毒駕女跪求：原諒我一次

殘念！遭巴西絕殺　日本1比2惜敗無緣16強

日本球迷持「藍色塑膠袋」進場　賽後自發性撿垃圾：從小習慣

4遊客走阿里山林鐵軌道被抓　「一人一罰」最高恐吞20萬罰單

悍將34勝作收又達500勝　後藤光尊肯定上半季：選手進步很多

樂天女孩琳妲重慶拍輕軌穿樓　網見背後神同步全笑翻

聖嬰將來襲！全球海洋6月均溫創新高　科學家警告：恐再刷新紀錄

「捐到金庫清空！」貝佐斯前妻5年捐8352億　馬斯克批：讓世界更糟

俄恐發動北方攻勢「牽制烏克蘭戰線」　趁機挑撥波烏關係

擁25公分巨雕好痛苦！澳健身教練慘變「人肉玩具」　哀怨吐心聲

得不償失！日大叔偷神社「10日圓香油錢」　來不及逃跑慘摔被逮

考慮恢復「全面轟炸伊朗」？　WSJ：川普為保談判踩煞車

美陽光正妹「泡水消暑」遭巨鱷咬斷雙臂亡！　男友目睹遭肢解全程

傳中國秘密培訓俄軍　路透揭「俄防長親自批准」特訓內容曝光

印度28歲男挑戰「過火儀式」摔進火坑！　淪火球活活燒死畫面曝

川普重蹈覆轍？美媒：自陷「中國行事曆」落入北京圈套

變貴、規格還落後！專家點名蘋果 5 產品：現在買超虧

一塊老招牌竟藏「絕跡玻璃工藝」！　《舊貨獵人》闖純銀工坊挖寶

李洋、林鴻道不合？　　網傳人事、獎金、預算三大分歧點

台大院長揭「早期肺癌」1B期復發風險竄升　籲術後標靶治療納健保

連晨翔找回「劉品言送的錢包」　過程感動他：以後腦袋會帶出門

中職6月投打MVP出爐！李東洺連霸寫紀錄

民眾CPR、消防接力搶命成功　金門3消防員獲頒救命之星

怪奇比莉、酷娃恰莉雙天后降臨新莊！　今夏影廳接力開趴

官方感謝「最近終於有人付錢」　WinRAR 7.23正式推出

「大豆沙拉油」致癌物超標　泰山、福壽、福懋15個品項急下架

吳建豪再婚妻是日本女星！　「頂校高材生」驚人背景曝

國際熱門新聞

2歲童陳屍後座　爸忘記送他去上學

長眠聖母峰近30年！名地標「綠靴子」遺體要回家了

日本當街擄人？櫻花妹被西裝男「塞進計程車」

家暴男勒死女友　棄屍一半「心臟病發亡」

新「迷因王」哈蘭德超狂　進25球僅次梅西

輝達沒有「白吃的午餐」　黃仁勳有原因

趁妻不在家　他性侵勒斃小姨子

美最高法院駁回「限縮出生公民權」　川普諷：恭喜習近平贏了

日少年「死裡逃生」求助！母妹慘死家中

第2個烏克蘭？　俄議員放話炸毀半個芬蘭

委內瑞拉災區醫療崩潰　聯合國警告恐爆疫情

穿太辣？健身網紅被地勤嗆「根本裸體」拒登機

男童「遭蝙蝠停臉上」　19天後狂犬病發身亡

感情不順竟跟「分手基因」有關　研究：早寫在DNA裡

更多熱門

相關新聞

第2個烏克蘭？　俄議員放話炸毀半個芬蘭

第2個烏克蘭？　俄議員放話炸毀半個芬蘭

俄羅斯下議院「國家杜馬」國防委員會第一副主席、知名鷹派議員朱拉夫列夫（Aleksey Zhuravlyov）27日公開警告，芬蘭正逐漸淪為「第二個烏克蘭」，且俄國目前在兩國邊境部署的軍事力量「足以摧毀半個芬蘭」。

俄39歲退伍兵「要求見普丁」遭逮捕

俄39歲退伍兵「要求見普丁」遭逮捕

北韓援俄兵戰死逾7000人　俄狂用北韓軍備

北韓援俄兵戰死逾7000人　俄狂用北韓軍備

新武器　烏飛彈「搭氣球」飄進俄開轟

新武器　烏飛彈「搭氣球」飄進俄開轟

普丁認了俄「燃料短缺」！

普丁認了俄「燃料短缺」！

關鍵字：

烏克蘭俄烏波烏澤倫斯基俄羅斯資訊戰網軍混合戰

讀者迴響

熱門新聞

性侵少女害她墜樓重傷　惡債主被通緝

「蹦闆」率眾毆人影片流出　中壢警全程旁觀挨轟

郭董爆女球友！問婆婆「這樣能忍嗎」答案超現實

2歲童陳屍後座　爸忘記送他去上學

NBA重磅震撼彈　詹皇決定離開湖人

郭台銘帶女球友回舊家　她揭「女方身分曝光內幕」

郭台銘婚外對象不只一言難盡　36E豪乳靠「後天努力」

林隆璇爆活不過61歲！　愛兒林亭翰崩潰證實：再撐10天

快訊／323萬股民注意！0050配0.6元大縮水　7／21除息

「巴威」最快周五生成　可能變強颱一路向西

渣男啪完一句「剛尿在妳陰道」！許藍方揭真相

快訊／台股翻車！國巨遭7券商聯手通報違約交割　金額3880萬

蔡阿嘎爭議後認了「賣掉聯發科股票」

曾馨瑩該離婚展現女力？　律師突破盲點結論神反轉

從出門到入境「只花4.5小時」喊根本國旅　大票人秒懂

更多

最夯影音

更多
百元便當爭議！還原林淑芬完整發言　怒轟立院便當難吃、毫無尊嚴

百元便當爭議！還原林淑芬完整發言　怒轟立院便當難吃、毫無尊嚴
德國隊爆冷遭淘汰！巴拉圭PK大戰勝晉級16強

德國隊爆冷遭淘汰！巴拉圭PK大戰勝晉級16強

南港車禍畫面曝！聯結車閃迴轉車撞斷電線桿　酒駕又毒駕當場被逮

南港車禍畫面曝！聯結車閃迴轉車撞斷電線桿　酒駕又毒駕當場被逮

「一毛不能賺」你買嗎？超狂「可負擔住宅」橫空出世　專家憂：這底線一鬆秒崩盤｜地產詹哥老實說完整版 EP316

「一毛不能賺」你買嗎？超狂「可負擔住宅」橫空出世　專家憂：這底線一鬆秒崩盤｜地產詹哥老實說完整版 EP316

「喪屍毒」列一級毒品首波掃蕩　新北毒駕女跪求：原諒我一次

「喪屍毒」列一級毒品首波掃蕩　新北毒駕女跪求：原諒我一次

熱門快報

天天簽到抽你看 WILD WILD 六大男神！

天天簽到抽你看 WILD WILD 六大男神！

不用飛韓國！每天完成簽到任務，即有機會抽中韓國人氣音樂劇《WILD WILD》雙人門票

連續簽到抽韓團演唱會門票

連續簽到抽韓團演唱會門票

即日起至7/6，下載新聞雲APP，連續簽到抽《2026 KOREA HOT TAIPEI》雙人門票！

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

即日起至6/28止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

抽！巧虎舞臺劇門票

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面