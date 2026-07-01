俄恐發動北方攻勢「牽制烏克蘭戰線」　趁機挑撥波烏關係

▲瑟爾斯基2022年3月擔任烏克蘭地面部隊司令時，在基輔北部視察部隊。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）6月30日透露，烏軍正準備應對可能來自北方的新一波俄軍攻勢。與此同時，波蘭情報部門也準備應對潛在的俄羅斯破壞行動，該行動旨在煽動波蘭人與烏克蘭人之間的緊張關係。

俄軍恐從北進攻 烏軍嚴陣以待

瑟爾斯基接受TSN採訪時表示，「最可能發生的情境已獲多個資料來源證實，就是來自俄羅斯境內布良斯克（Bryansk）、針對北部地區的進攻行動。」他指出，這是一個真實存在的可能性，而烏軍正積極備戰。

瑟爾斯基表示，此類行動的目標不像俄軍入侵初期那樣「直撲首都基輔、聚焦東部頓巴斯」，而是企圖奪取烏克蘭切爾尼希夫州（Chernihiv）領土，牽制長達1250公里的烏克蘭前線兵力，這種戰略意味著「拉長戰線並奪走我們的後備力量」。

近期消息指出，莫斯科正施壓盟友白俄羅斯更深入參與戰爭。但瑟爾斯基認為，白俄羅斯不太可能同意進一步介入，甚至像過去那樣，提供領土作為俄軍進攻跳板，但烏軍仍將其納入戰略考量。

瑟爾斯基還說，俄軍已露出疲態，前線攻勢強度下降3成左右。與此同時，烏克蘭正加大針對俄羅斯關鍵石油設施發動遠程打擊。

▼波蘭內政與行政部長謝莫尼亞克（Tomasz Siemoniak）。（圖／路透）

波烏緊張升溫 俄趁隙煽動

烏克蘭總統澤倫斯基近日簽署命令，向一個二戰時期的爭議性反抗軍團致敬，引爆波蘭政界怒火。波蘭指控該組織曾在二戰期間屠殺大量波蘭平民，波蘭總統納夫羅茨基（Karol Nawrocki）對此感到極度憤怒，已正式提議撤銷曾頒給澤倫斯基的國家最高榮譽「白鷹勳章」（Order of the White Eagle）。

主管情報機關的波蘭內政與行政部長謝莫尼亞克（Tomasz Siemoniak）7月1日接受RMF FM Radio採訪時表示，俄羅斯近幾週升級針對波蘭的資訊戰，大量網軍與機器人帳號正企圖放大爭端，影響波蘭網路輿論，「俄羅斯和該國情報單位過去和現在的夢想，都是讓波蘭與烏克蘭之間的緊張關係盡可能達到最大程度。」

謝莫尼亞克坦言，俄羅斯發動挑釁行動，包括進一步激化民眾情緒、針對旅居波蘭的烏克蘭公民的攻擊行為，是完全有可能發生的，「我們觀察到，受俄羅斯委託的人員，正對多個對波烏關係具重要意義的設施表現出高度興趣」，而且範圍不僅限於軍事基地或基礎設施，也包括援助組織及2國合作據點。

謝莫尼亞克強調，政府並未暗示即將發生任何陰謀事件，但預料到俄羅斯可能趁機利用目前緊張局勢。更廣泛地說，西方情報機構都很擔心俄羅斯對波蘭與波羅的海國家發動混合戰甚至實體攻擊的風險，「俄羅斯握有此類行動的完整工具庫，而且他們正在籌備中。我們必須考慮各種可能性。」