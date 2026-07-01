考慮恢復「全面轟炸伊朗」？　WSJ：川普為保談判踩煞車

▲ 川普目前決定持續與伊朗談判。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普據報近日與國防部長赫格塞斯、參謀首長聯席會議主席凱恩多次會談，評估是否重啟對伊朗全面軍事行動，但暫時仍決定維持外交談判路線。

美媒《華爾街日報》6月30日引述知情官員披露，部分官員將恢復對伊朗大規模空襲描述為「完成任務」，但川普認為此舉可能破壞外交進程，進而損害美方最終瓦解伊朗核計畫的目標。

川普還告訴幕僚，即便無法在8月18日期限前與伊朗達成協議也無妨，談判也可延續至截止日之後。

伊朗備戰喊話 堅持荷莫茲主權

伊朗首席談判代表卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）當天接受伊朗國家電視台專訪時則表態，「我們正尋求對話，但若對話無法進行，我們也做好了戰爭準備，將祭出相應回擊。」他提到，自封鎖解除以來，伊朗已出口逾4000萬桶石油，並重申伊朗與阿曼對荷莫茲海峽擁有主權，有權對來往船隻徵收服務費。

美國副總統范斯對此強硬回應，絕不允許伊朗對通過荷莫茲的船隻收取過路費。與此同時，美方特使魏科夫與川普女婿庫許納雖赴卡達會談，但伊朗拒絕與美方直接交涉，與川普29日說法矛盾，雙方分歧逐漸顯現。

美伊設危機熱線 智庫點出斡旋空間

為降低衝突風險，華府與德黑蘭同意設立伊朗革命衛隊（IRGC）與美軍中央司令部之間的危機溝通專線，一名白宮官員證實雙方均已啟用熱線。

華府智庫「布魯金斯研究所」外交政策專家馬洛尼（Suzanne Maloney）分析，川普手中仍握有放緩釋放凍結資產、持續提高伊朗控制海峽代價等選項，但可預測的美方反制行動若搭配以合規換取經濟誘因的條件，或許能說服德黑蘭不致輕舉妄動。