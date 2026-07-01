印度28歲男挑戰「過火儀式」摔進火坑！　淪火球活活燒死畫面曝

▲印度一名男子在當地傳統慶典上挑戰穿火儀式，沒想到卻被活活燒死。（圖／翻攝自印度時報）



記者王佩翊／編譯

印度卡納塔克邦（Karnataka）近日發生一起驚悚的死亡意外，一名新婚僅1年的28歲男子開心返鄉參加當地傳統的「阿萊伊庫尼（Alayi Kuni）」過火儀式，沒想到他在跨越火坑時，身體突然失去平衡，整個人「正面撲倒」摔進火坑，送醫搶救不治身亡。

根據《印度時報》報導，28歲印度男子德瓦拉朱（Devaraju）去年剛與妻子結婚，平時生活在曼加羅爾（Mangaluru），並在當地工作。德瓦拉朱為了慶祝「穆哈蘭姆節」（Muharram）到來，特地回到位於卡納塔克邦基迪格哈盧村（Kyadigehalu）的老家，與家人同聚。

德瓦拉朱老家所在的村莊6月26日舉行名為「阿萊伊庫尼（Alayi Kuni）」的傳統過火儀式，現場挖出了一條長長的火坑，裡面填滿了燒得通紅、高溫炙熱的木炭與火苗。依照當地習俗，信徒必須赤腳或快速跨越這條火坑，以展現對信仰的虔誠。

德瓦拉朱在全場村民的歡呼聲中上陣，然而就在他試圖跨越火坑的關鍵一瞬間，他卻突然腳底踩空、瞬間失去平衡。在眾人還來不及反應的驚恐目光下，德瓦拉朱整個人直接跌進了火坑中心。更致命的是，由於儀式中周邊潑灑了大量祭祀用的油脂，火勢接觸到油脂後瞬間形成巨大的火球，將德瓦拉朱整個人無情吞噬。

德瓦拉朱隨即被救出並送往醫院搶救，然而他仍因傷勢嚴重，在6月27日不治身亡。